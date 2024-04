Hoàn thành còn hơn Hoàn hảo: Câu thần chú khiến founder Dat Bike từ bỏ nước Mỹ, ôm mộng kiến tạo tương lai xanh cho Việt Nam bằng xe máy điện

Tờ Techinasia mở đầu bài viết nhận định, dù là bước xuống bất kỳ đường phố nào ở Việt Nam, mọi người sẽ phải choáng ngợp bởi số lượng xe máy. Thống kê cho thấy, Việt Nam hiện có hơn 2 triệu xe máy điện trên đường phố tính tới tháng 9/2023.



Trong khi đó, Việt Nam cũng đang nỗ lực tiến tới phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Chính vì vậy, mọi thứ đang tập trung vào xe ô tô điện và xe máy điện 2 bánh.

Để có cái nhìn sâu sắc hơn về lĩnh vực mới mẻ này, tờ Techinasia đã có bài phỏng vấn với anh Nguyễn Bá Cảnh Sơn - nhà sáng lập kiêm CEO Dat Bike – một nhà sản xuất xe máy điện tại Việt Nam.

Hành trình khởi nghiệp của anh bắt đầu như thế nào?

Khi sống ở Mỹ, giữa rất nhiều cơ hội, tôi tình cờ nhận ra rằng có một niềm khao khát thầm lặng nhưng mạnh mẽ đối với phương tiện di chuyển bằng điện tại Việt Nam.

Nhận thấy nhu cầu thị trường và tin tưởng vào sức mạnh của công nghệ sẵn có ở Mỹ để giải quyết những thách thức của Việt Nam, tôi đã thành lập Dat Bike để góp phần đưa đất nước hướng tới mục tiêu xanh hơn.

Tại sao anh hào hứng với lĩnh vực xe điện của Việt Nam?

Lĩnh vực xe điện của Việt Nam đại diện cho một thị trường đầy hứa hẹn với nhu cầu đáng kể. Xe điện đang trở nên phổ biến nhanh chóng vì nhiều lý do:

- Việt Nam có thị trường xe hai bánh chạy điện lớn nhất Đông Nam Á cũng như tốc độ tăng trưởng hàng năm cao nhất – 80% xe điện hai bánh sản xuất ở Đông Nam Á là dành cho thị trường Việt Nam. Điều này mang đến những cơ hội to lớn cho sự đổi mới và mở rộng trong ngành.

- Với khả năng tiếp cận các kim loại đất hiếm như niken và lithium, những thành phần quan trọng để sản xuất pin, Việt Nam nắm giữ lợi thế chiến lược trong chuỗi cung ứng xe điện toàn cầu.

- Việt Nam cũng sở hữu một hệ sinh thái sản xuất được thiết kế đặc biệt dành riêng cho xe hai bánh. Tận dụng cơ sở hạ tầng này, Việt Nam có vị thế tốt để mở rộng quy mô sản xuất và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về xe điện trong nước và khu vực.

Tại sao anh lại chọn sản xuất hầu hết các thiết bị ở Việt Nam thay vì nhập khẩu? Phải chăng là do vấn đề chi phí?

Khoảng 90% linh kiện của Dat Bike là sản phẩm trong nước và cũng khoảng 90% nhà cung ứng của Dat Bike là doanh nghiệp tại Việt Nam. Hiện xe của Dat Bike là chiếc xe duy nhất được Bộ giao thông vận tải công nhận là hàng xuất xứ tại Việt Nam do thành phần nội địa rất lớn, trong khi các sản phẩm khác thường sử dụng nhiều linh kiện nhập khẩu.

Có 2 lý do khiến Dat Bike chọn nhà cung cấp ở Việt Nam.

Đầu tiên, hệ sinh thái xe máy ở Việt Nam rất mạnh, bởi vậy nếu người Việt Nam làm được thì chẳng có lý do gì lại phải mua từ nước ngoài. Đó là chưa kể đến những ưu đãi thuế từ chính phủ nếu làm ở Việt Nam, trong khi thuế nhập khẩu linh kiện từ nước ngoài không hề rẻ.

Lý do thứ 2 quan trọng hơn là Dat Bike muốn làm một sản phẩm tốt để hoàn thành sứ mệnh chuyển xe xăng sang xe điện. Để làm được một sản phẩm tốt thì có 2 phương pháp. Thứ nhất là kiểu "Steve Jobs", nghĩa là công ty sẽ suy nghĩ hoàn hảo ra một sản phẩm và bán ra thị trường. Thứ hai là kiểu "Dat Bike", công ty sẽ làm sản phẩm và cải tiến liên tục để chúng ngày một tốt hơn.

Để làm được kiểu Dat Bike này thì công ty cần ở gần nhà cung cấp, chứ nếu phải qua nước khác gặp nhà cung ứng thì sẽ rất tốn thời gian.

Trên thực tế, về mặt lâu dài thì linh kiện từ các nhà cung ứng như Trung Quốc cũng sẽ không quá rẻ so với Việt Nam. Hiện tại đang có sự dịch chuyển sản xuất từ Trung Quốc sang các nước như Việt Nam, nên lợi thế của nước ta đang ngày càng mạnh. Dat Bike nhận thức rõ được điều này và muốn tận dụng cơ hội đó.

Anh muốn mọi người sẽ biết tới Việt Nam về điều gì?

Như đã chia sẻ trước đó, Việt Nam là thị trường xe hai bánh lớn thứ 2 Đông Nam Á và là thị trường xe hai bánh điện lớn nhất, với tốc độ tăng trưởng 30%. Chính phủ Việt Nam đã cam kết thúc đẩy việc sử dụng xe hai bánh chạy điện như một phần trong mục tiêu đạt được mức phát thải ròng vào năm 2050.

Với cam kết rõ ràng về tính bền vững và quản lý môi trường, việc áp dụng rộng rãi xe điện ở Việt Nam không chỉ đầy hứa hẹn mà còn là điều tất yếu. Đây là cơ hội độc đáo và thú vị cho các nhà đầu tư cũng như các nhà đổi mới để đóng góp vào hành trình hướng tới một tương lai xanh hơn và bền vững hơn của Việt Nam.

Bài học quan trọng nhất mà anh học được từ khi khởi nghiệp là gì?

Đừng bao giờ chờ đợi sự hoàn hảo. "Hoàn thành còn hơn hoàn hảo" (Done better than perfect) đã trở thành câu thần chú đối với tôi.

Trong hành trình khởi nghiệp, sai lầm là điều không thể tránh khỏi, nhưng điều quan trọng nhất là khả năng nhận ra sai lầm nhanh chóng, sửa đổi và chạy nhanh đến mục tiêu của mình.

Lời khuyên nào anh muốn đưa ra cho các doanh nhân đầy tham vọng?

Hãy hết lòng tin tưởng vào giá trị mà bạn mang lại cho mọi người và kiên định đi theo con đường riêng của mình. Những người sáng lập cần tin tưởng vào tầm nhìn của họ và tác động của họ đối với người khác. Hãy phát huy những điểm mạnh của mình, trung thực với các giá trị của mình và dám đổi mới một cách không sợ hãi.

Hãy nhớ rằng, thế giới cần quan điểm, niềm đam mê và sự kiên trì của bạn. Hãy để niềm tin vào giá trị của bạn hướng dẫn bạn đến thành công.

Theo: Techinasia