Ông lớn lợi nhuận trăm tỷ đứng đằng sau sự thành công của show giải trí hot nhất trên mạng xã hội - Anh trai Say Hi là ai?

Theo số liệu từ YouNet Media, trong 24 giờ qua, tổng lượng thảo luận trên mạng xã hội của Show Anh trai Say Hi là hơn 400 nghìn, tổng lượng tương tác gần 10 triệu. So với từ khoá đứng thứ 2, Anh trai Say Hi gấp gần 4 lần.

Được biết, đằng sau sự thành công của “Anh trai Say Hi” chính là Vie Channel. Doanh nghiệp này là ông lớn đứng sau sản xuất gameshow truyền hình, chương trình giải trí. Đáng chú ý, doanh nghiệp này nằm trong Tổ hợp truyền thông Đất Việt - DatViet VAC Group Holdings.

Vào tháng 4/2024, Công ty này chia sẻ trước khi phát sóng chương trình Anh trai Say Hi: “Đây là chương trình âm nhạc thực tế lần đầu tiên được sáng tạo và tổ chức bởi người Việt, cho người Việt và vì người Việt dành riêng cho 30 ca sĩ, rapper mang trong mình tuổi trẻ tươi nguyên, khát vọng đột phá và giấc mơ rạng danh văn hóa bản địa”.

Hiện, Vie Channel đang sở hữu các kênh truyền hình hợp tác gồm: HTV2 - Vie Channel (HTV), Vie Giải Trí và Vie Dramas (VTVCab), và là đơn vị sản xuất loạt chương trình truyền hình có lượt người xem cao như Rap Việt, Siêu trí tuệ Việt Nam, Người ấy là ai... Các show này đem về hàng triệu lượt xem mỗi tập phát sóng, được phát hành thông qua nền tảng truyền thông của Công ty.

Trong những năm trở lại đây, doanh thu của Vie Channel duy trì quanh mức 400 tỷ đồng mỗi năm.

Như năm 2016 và 2017, doanh thu thuần của Vie Channel lần lượt đạt 429,9 tỷ đồng và 389 tỷ đồng, lãi thuần ở mức 206,2 tỷ đồng và 154,5 tỷ đồng. Đặc biệt, năm 2019, doanh thu thuần của Vie Channel đạt 625,2 tỷ đồng, cao hơn 200 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2018; lãi thuần lên tới 191,8 tỷ đồng (năm 2018 lãi thuần 135,6 tỷ đồng). Tính đến cuối năm 2019, tổng tài sản của Vie Channel đạt 518,6 tỷ đồng, tăng 41% so với thời điểm đầu năm; vốn chủ sở hữu đạt mức 311,8 tỷ đồng.

Theo dữ liệu từ Vietdata, trong giai đoạn 2020-2022, Vie Channel đã chứng kiến một sự phát triển khá ổn định về doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế. Mặc dù có sự giảm nhẹ vào năm 2021 nhưng con số này nhanh chóng dần hồi phục trở lại vào năm 2020, đạt gần 520 tỷ đồng về doanh thu thuần và thu về 140 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Mới đây nhất, tối 28/9 concert Anh trai Say Hi diễn ra với sự góp mặt của 30 anh trai cùng lượng khán giả lên tới 20.000 người.

Tuy nhiên, đêm concert này đã gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội. Cụ thể Negav (một trong những anh trai) đã có phát ngôn gây tranh luận về việc bỏ học.

Theo đó, tối 28/9, ngay trên sân khấu, Negav nói : "Khi đứng đây, em chỉ muốn nói với mẹ em. Mẹ ơi, mẹ thấy chưa. Mẹ thấy đúng khi cho con nghỉ học chưa". Phát ngôn của nam rapper lập tức trở thành chủ đề được bàn tán biến cái tên Negav thành từ khóa được tìm kiếm, chú ý nhất mạng xã hội từ tối 28/9 đến giờ.

Sau đó, Negav giải thích bằng bài viết dài trên trang cá nhân. Negav bày tỏ anh đã gây hiểu lầm khi chia sẻ trước đám đông về chuyện đi học - bỏ học. Đây là lời chia sẻ thân tình và thật lòng từ góc độ cá nhân của nam rapper đến mẹ. Anh khẳng định hoàn toàn không cổ xúy các bạn trẻ bỏ học và lấy đó làm tự hào.

“Negav biết mình đã chọn sai ngữ cảnh để nói nên muốn công khai chia sẻ rõ ràng ở đây với mọi người. Negav phải xin lỗi một lần nữa. Lỗi này thực sự khó tha thứ và cảm ơn tất cả quý vị khán giả vì đã đến và chơi hết mình đêm nay, Negav sẽ mãi không bao giờ quên được ngày đặc biệt này trong đời. Negav hứa sẽ kiểm soát lời nói cẩn thận hơn. Rất mong mọi người bỏ qua cho Negav”, rapper cho biết trên trang cá nhân.