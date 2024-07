Đằng sau cuộc “so kè” giữa Anh trai vượt ngàn chông gai – Anh trai Say Hi: Một bên đang nỗ lực hồi sinh, một “ông trùm” lợi nhuận trăm tỷ “cơ hội”

Thị trường gameshow Việt đã và đang sôi động trở lại với sự đầu tư mạnh của các "ông lớn" lĩnh vực giải trí. Nổi trội nhất là cuộc so kè giữa 2 show dành cho nghệ sĩ nam đang phủ sóng khắp mạng xã hội: Anh trai Say Hi của nhà sản xuất Vie Channel và Anh trai vượt ngàn chông gai của Tập đoàn Yeah1.

Đáng nói, sự sôi động của show dành cho nghệ sĩ nam được biết là bước đi tiếp nối thành công ngoài mong đợi của show Chị đẹp đạp gió rẽ sóng (show mua bản quyền từ nước ngoài) trình chiếu cuối năm 2023. Đây cũng là show đánh dấu sự quay trở lại của thương hiệu Yeah1 trên làn giải trí truyền hình.

Chị đẹp đạp gió rẽ sóng – show thổi bùng thị trường và bước đệm đưa tên tuổi Yeah1 trở lại

Ảnh: Chị đẹp đạp gió rẽ sóng được đánh giá là Show ghi nhiều dấu ấn nhất năm 2023.

Ghi nhận, cuộc tranh tài của 30 nghệ sĩ nữ đã đứng đầu các chương trình truyền hình trên sóng VTV trong năm với rating trung bình các tập khoảng 4,3%. Trên nền tảng mạng xã hội, show Chị đẹp đạt 788 triệu lượt xem và hơn 20 triệu lượt tương tác. Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, lãnh đạo Yeah1 cho biết sự chuẩn bị chu đáo từ lúc đầu đã giúp chương trình mời gọi được tài trợ từ các nhãn hàng lớn trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, thẩm mỹ, thực phẩm…



Đầu tư bày bản giúp Tập đoàn ghi nhận 91 tỷ đồng doanh thu từ truyền hình trong năm 2023, tăng trưởng 25% so với năm ngoái (sự tăng trưởng chủ yếu đến từ show Chị đẹp).

Không chỉ giúp Công ty cải thiện giá trị thương hiệu, từ khi show Chị đẹp lên sóng, Yeah1 cũng đã báo lãi chục tỷ hai quý liên tiếp (thay vì mức lợi nhuận nhỏ giọt trước đây). Bà Ngô Thị Vân Hạnh - CEO Tập đoàn Yeah1 – tự hào cho biết từ một đơn vị có thể mạnh trong việc tạo ra nội dung ngắn trên mạng xã hội, Yeah1 đã trở thành nhà sản xuất chương trình truyền hình có vốn đầu tư lớn nhất thị trường.

Sang năm 2024, Yeah1 tuyên bố tiếp tục "đặt cược" vào show Chị đẹp mùa 2 và show Anh trai vượt ngàn chông gai. Dù mới trở lại và còn đang lỗ 9 tỷ cho show Chị đẹp mùa 1, song ban lãnh đạo Yeah1 xác định 2023-2024 là giai đoạn nghìn vàng để đầu tư. "Trong tương lai, khi nền kinh tế phục hồi, những bước chuẩn bị trên sẽ giúp Công ty ghi nhận lợi nhuận cao, từ đó mang về giá trị lớn cho cổ đông", CEO Hạnh Vân nói.

Show Anh trai vượt ngàn chông gai được Yeah1 mua bản quyền show Call me by fire từ đài Mango, Trung Quốc. Vượt xa kỳ vọng ban đầu của khán giả, chương trình về 33 anh tài đang chiếm được thiện cảm, nhận về phản ứng tích cực của công chúng. Hiện, show Chị đẹp đạp gió rẽ sóng mùa 2 cũng đã được Yeah1 công bố, dự kiến lên sóng cuối năm 2024.

Ảnh: Yeah1 tiếp tục đặt cược vào show Anh trai vượt ngàn chông gai 2024.

"Ông lớn" Vie Channel đú trend – đối đầu trực diện

Sự thành công từ show Chị đẹp khiến Yeah1 năm nay vấp phải sự cạnh tranh khốc liệt từ đối thủ mạnh Vie Channel. Với kịch bản tương tự, Anh trai Say Hi của Vie Channel đã công chiếu trước show của Yeah1, bất chấp ý kiến trái chiều từ dư luận là ‘ăn cắp bản quyền’, ‘cơ hội’.

Vie Channel được biết đến là doanh nghiệp Top đầu trong cuộc chơi sản xuất gameshow truyền hình – là công ty chuyên sản xuất các chương trình giải trí trực thuộc Tổ hợp truyền thông Đất Việt - DatViet VAC Group Holdings.

Hiện, Vie Channel đang sở hữu các kênh truyền hình hợp tác gồm: HTV2 - Vie Channel (HTV), Vie Giải Trí và Vie Dramas (VTVCab), và là đơn vị sản xuất loạt chương trình truyền hình có lượt người xem cao như Rap Việt, Siêu trí tuệ Việt Nam, Người ấy là ai... Các show này đem về hàng triệu lượt xem mỗi tập phát sóng, được phát hành thông qua nền tảng truyền thông của Công ty.

Không kém cạnh Anh trai vượt ngàn chông gai, show Anh trai say hi của Vie Channel cũng gây bùng nổ mạng xã hội thời gian qua. Chương trình dẫn đầu tương tác trên mạng xã hội từ ngày 24-30/6 với hơn 12,4 triệu tương tác và chỉ số cảm xúc đạt 64%.

Ảnh: Vie Channel nhanh chóng "đú trend" với show Anh trai Say Hi 2024.

Sắp tới, Vie Channel cũng đang rục rịch đưa Rap Việt trở lại với mùa thứ 4.

Theo dữ liệu từ Vietdata, Vie Channel hiện đang dẫn đầu về lợi nhuận trong nhóm các DN giải trí tại Việt Nam với 140 tỷ đồng trong năm 2022, "bỏ xa" các đối thủ còn lại chỉ lát đát vài tỷ, vài trăm triệu hoặc thậm chí có bên đang lỗ nặng.

Cùng với đó, các nhà sản xuất Madison và CJ ENM đã tung show Nữ hoàng vũ đạo đường phố (tựa gốc: Street woman fighter); hay show của BHD, Let's Feast Vietnam mang tên Hành trình kỳ thú cũng tạo hiệu ứng tốt sau mùa 1…

Sự sôi động của thị trường cũng dễ hiểu khi đây là miếng bánh đầy hứa hẹn, nhìn từ các ngành công nghiệp giải trí khổng lồ đi trước của các quốc gia châu Á. Dữ liệu từ Vietdata cũng cho thấy, thị trường giải trí hàng năm mang về hàng trăm tỷ đồng cho các "tay chơi" Sen Vàng (nổi tiếng với show Hoa hậu Việt Nam), Vie Channel và Đông Tây Promotion (cùng thuộc DatViet VAC Group Holdings), Cát Tiên Sa (nổi tiếng với show Giọng hát Việt, King of Rap)….