Ông lớn ngành xi măng Vicem Hà Tiên (HT1) báo lỗ quý thứ 2 trong năm 2023

Công ty CP Xi Măng Vicem Hà Tiên (Vicem Hà Tiên; HoSE: HT1) ghi nhận tình hình kinh doanh kém khả quan trong quý 3/2023, giữa bối cảnh thị trường bất động sản cũng như ngành xây dựng đang gặp khó khăn.

Cụ thể, Vicem Hà Tiên ghi nhận doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm 30,2% so với cùng kỳ, xuống 1.576 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 142 tỷ đồng, giảm hơn 25% so với cùng kỳ.

Doanh thu thuần của Vicem Hà Tiên giảm 30,2% so với cùng kỳ năm 2022.

Doanh thu hoạt động tài chính đạt 3,5 tỷ đồng, tăng nhẹ so với con số 3,2 tỷ đồng ở cùng kỳ năm 2022.

Chi phí tài chính của ông lớn ngành xi măng này tăng 42,5% so với cùng kỳ, lên 44,6 tỷ đồng. Trong đó, chi phí lãi vay tăng mạnh 81,8% so với cùng kỳ, lên 32,2 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 2,7% so với cùng kỳ, lên 63,2 tỷ đồng.

Doanh thu giảm, trong khi các chi phí tăng cao khiến Vicem Hà Tiên báo lỗ quý 3/2023 hơn 10,3 tỷ đồng. Đây là quý báo lỗ thứ 2 trong năm 2023 của ông lớn ngành xi măng này (Vicem Hà Tiên báo lỗ 85,6 tỷ đồng trong quý 1/2023).

Chi phí tài chính của Vicem Hà Tiên tăng mạnh, đặc biệt là chi phí lãi vay.

Ông lớn ngành xi măng này cho biết, nguyên nhân lợi nhuận sau thuế giảm trong quý 3/2023 là do sản lượng tiêu thụ xi măng trong quý giảm 26,5% so với cùng kỳ năm 2022, kết quả làm lợi nhuận gộp giảm 47,5 tỷ đồng so với cùng kỳ. Ngoài ra, chi phí tài chính tăng hơn 13,3 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay tăng hơn 14,4 tỷ đồng, chủ yếu do tăng lãi suất vay và tăng dư nợ vay.

Lũy kế 9 tháng đầu, Vicem Hà Tiên ghi nhận doanh thu thuần đạt 5.265 tỷ đồng, giảm hơn 20% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 1.337 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp đạt 4.841 tỷ đồng, giảm hơn 18% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 1.080 tỷ đồng. Trong khi, chi phí tài chính tăng hơn 33,6% so với cùng kỳ, lên 127 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, Vicem Hà Tiên báo lỗ hơn 37 tỷ đồng. Trong khi, cùng kỳ năm 2022, ông lớn ngành xi măng này báo lãi hơn 203 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/9/2023, tổng tài sản của Vicem Hà Tiên là 8.856 tỷ đồng, giảm 5,6% so với đầu năm, tương ứng giảm gần 529 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đạt 4.930 tỷ đồng, giảm 3,56% so với đầu năm, tương ứng giảm hơn 182 tỷ đồng. Nợ phải trả của doanh nghiệp ở mức 3.925 tỷ đồng, giảm 8,12% so với đầu năm. Như vậy, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp là 0,79 lần.

Nhìn vào kết quả kinh doanh những năm qua, nhiều nhà đầu tư không khỏi chạnh lòng khi lợi nhuận ròng của Vicem Hà Tiên có chiều hướng ngày càng đi xuống.

Bảng cân đối kế toán còn thể hiện những áp lực thanh khoản trong ngắn hạn của ông lớn ngành xi măng. Cụ thể, thời điểm cuối tháng 9/2023, tài sản ngắn hạn của Vicem Hà Tiên đạt 2.135 tỷ đồng. Trong đó, tiền và các khoản tương đương với tiền 311 tỷ đồng; Các khoản phải thu ngắn hạn 898 tỷ đồng; Hàng tồn kho là 841 tỷ đồng và tài sản ngắn hạn khác l68,3 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, nợ ngắn hạn của Vicem Hà Tiên ở mức 3.907 tỷ đồng. Trong đó, phải trả người bán ngắn hạn 984 tỷ đồng; Phải trả người lao động 139,7 tỷ đồng; Phải trả ngắn hạn khác 288 tỷ đồng; Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 2.052 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên giao dịch ngày 20/10, giá cổ phiếu HT1 giao dịch mở mức 12.400 đồng/cổ phiếu, tăng 1,64% so với phiên giao dịch trước đó, khối lượng giao dịch khớp lệch đạt hơn 386 nghìn đơn vị. Trong 10 phiên giao dịch gần nhất, cổ phiếu HT1 chỉ có 2 phiên tăng giá, có tới 7 phiên giảm giá và 1 phiên đứng giá.

Tính riêng 3 tháng trở lại đây, giá cổ phiếu HT1 đã “bốc hơi” hơn 28,7%, tương ứng 5.000 đồng.