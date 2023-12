Ông Lưu Bình Nhưỡng bị khởi tố thêm tội danh

Ngày 26-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự số 13/QĐ-CSĐT, quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can số 05/QĐ-CSĐT đối với bị can Lưu Bình Nhưỡng về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi quy định tại khoản 4, Điều 358 Bộ luật hình sự.

Quyết định trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn.

Ông Lưu Bình Nhưỡng tại thời điểm bị khởi tố, bắt tạm giam

Theo Công an tỉnh Thái Bình, đây là diễn biến trong quá trình mở rộng điều tra vụ án Cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình do cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình thụ lý. Trước đó, ngày 14-11, Cơ quan Cảnh sat điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố bị can đối với ông Lưu Bình Nhưỡng về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Kết quả điều tra cho thấy ngoài hành vi cưỡng đoạt tài sản, trong thời gian giữ chức vụ đại biểu Quốc hội, Phó Trưởng ban Dân nguyện, bị can Lưu Bình Nhưỡng đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Bước đầu cơ quan điều tra xác định được số tiền trục lợi hàng trăm ngàn USD.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang đẩy nhanh tiến độ điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ việc giải quyết vụ án; đồng thời mở rộng điều tra vụ án, đảm bảo xử lý toàn diện, triệt để đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào đầu tháng 12-2023, tại kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII, ông Lại Hợp Mạnh, Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Bình, đã báo cáo trước HĐND tỉnh và cử tri, nhân dân tỉnh Thái Bình về tình hình vi phạm, tội phạm năm 2023; kết quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát, điều tra, xét xử án hình sự. Trong đó, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình đã thông tin về vụ việc liên quan đến khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Lưu Bình Nhưỡng.

Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Bình cho biết việc khởi tố, bắt tạm giam ông Lưu Bình Nhưỡng căn cứ vào kết quả điều tra mở rộng vụ án Phạm Minh Cường (tức Cường "quắt", SN 1986, trú tại xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình). Cường "quắt" là đối tượng giang hồ cộm cán, từng có 3 tiền án, đã thực hiện nhiều hành vi trái pháp luật, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Từ năm 2020 đến 2022, Cường "quắt" và đồng bọn, đồng phạm đã cưỡng đoạt của một số doanh nghiệp được UBDN tỉnh Thái Bình cấp phép khai thác tại mỏ cát ven biển xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy với gần 5 tỉ đồng.

Thông qua việc Cường và đồng phạm tự ý xác lập các quyền sở hữu trái phép như cắm cọc lập vây, lập chòi các bãi triều có diện tích khoảng 180 ha; gây sức ép, buộc các doanh nghiệp phải trả tiền theo khối lượng cát khai thác được, với giá 1.500 đồng/1 m3 cát và nhân với 700 m3/1 tàu, theo phương thức đếm tàu tính tiền. Tức là một tàu vào khai thác cát khoảng 700 m3, muốn đi qua bãi của Cường "quắt" phải nộp 1.500 đồng/1 m3 cát.

Quá trình cưỡng đoạt tiền của doanh nghiệp, Cường đã bị một số nhóm đối tượng xã hội cản trở, gây khó khăn dẫn đến việc chiếm đoạt được tiền của doanh nghiệp bị hạn chế. Do có mối quan hệ từ trước, ông Lưu Bình Nhưỡng từng nhận Cường là cháu nhưng Cường từng nói ông Nhưỡng là bố nuôi, Cường đã nhờ ông Nhưỡng can thiệp, tác động với cơ quan chức năng của tỉnh Thái Bình để các nhóm xã hội này không gây sự, gây khó khăn nữa. Sau đó, Cường tiếp tục thực hiện việc cưỡng đoạt tiền của doanh nghiệp.

Hành vi phạm tội của bị can Lưu Bình Nhưỡng là đồng phạm, với vai trò giúp sức để Phạm Minh Cường cưỡng đoạt tài sản, theo khoản 4, Điều 170 Bộ Luật hình sự.

Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Bình nhấn mạnh việc khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét đối với người được pháp luật quy định rất chặt chẽ, nhất là Bộ luật Hình sự, Bộ Luật tố tụng hình sự. Không một cơ quan nào có thể tự mình quyết định và thực hiện được. Tất cả hoạt động của cơ quan tiến hành tố tụng đều thực hiện theo quy trình, quy định, có cơ chế kiểm soát. Hoạt động của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình được VKSND tỉnh giám sát trực tiếp, toàn diện, chịu trách nhiệm về việc phê chuẩn khi có đủ căn cứ theo quy định của pháp luật. Nếu để xảy ra oan sai, cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

"Quá trình giải quyết vụ án, các cơ quan thi hành tố tụng cũng xác định ông Lưu Bình Nhưỡng có những đóng góp tốt, có nhiều kiến nghị về những vấn đề xã hội phải ghi nhận. Tuy nhiên, một người có thể đúng chỗ này, đúng chỗ khác nhưng không giữ gìn thì khi vướng mắc cũng phải xử lý. Ông Nhưỡng có vi phạm, phạm tội cũng phải xử lý.

Việc khởi tố, xử lý hình sự này thể hiện quan điểm của Đảng và Nhà nước ta là không có vùng cấm, không phải là nguyên đại biểu Quốc hội hay người nổi tiếng vi phạm pháp luật thì được miễn trừ; bất cứ ai nếu vi phạm pháp luật sẽ phải chịu trách nhiệm xử lúy theo quy định" - ông Lại Hợp Mạnh nói.

Quá trình thi hành lệnh bắt, khám xét, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã thu giữ, quản lý nhiều đồ vật, tài liệu có dấu hiệu vi phạm pháp luật khác đang được điều tra, xác minh và phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án, bảo đảm toàn diện, triệt để, không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội.

Được biết, vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã có văn bản gửi tất cả Đoàn đại biểu, UBND các tỉnh, thành phố, kiến nghị, yêu cầu rà soát, báo cáo những phiếu chuyển đơn của ông Lưu Bình Nhưỡng ký từ năm 2016 đến nay...