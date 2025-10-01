Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ông Ngô Chí Cường làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp

01-10-2025 - 14:45 PM | Xã hội

Ông Ngô Chí Cường, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Sáng 1/10, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đã công bố quyết định của Bộ chính trị về việc phân công, chỉ định nhân sự tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Ông Ngô Chí Cường làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trao quyết định của Bộ chính trị chỉ định ông Ngô Chí Cường làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Ngô Chí Cường , Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Bộ Chính trị còn chỉ định 4 Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm: Bà Nguyễn Hải Trâm (Phó Bí thư Thường trực), ông Trần Trí Quang, bà Châu Thị Mỹ Phương và ông Phan Văn Thắng.

Bộ Chính trị cũng quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025 – 2030 với 53 người, Ban thường vụ 16 người.

Đối với ông Lê Quốc Phong - Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020 – 2025, Bộ Chính trị phân công nhiệm vụ mới và sẽ công bố tại đơn vị mới.

Ông Ngô Chí Cường làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp- Ảnh 2.

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt đại hội.

Ông Ngô Chí Cường làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp- Ảnh 3.

Ông Ngô Chí Cường, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo Hoà Hội

Tiền Phong

