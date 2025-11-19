Ông Nguyễn Duy Ngọc làm Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách đặc thù phát triển Thủ đô

Chiều 18/11, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc chủ trì các hội nghị công bố quyết định thành lập ban chỉ đạo nhằm tập trung tháo gỡ vướng mắc về thể chế và quy hoạch.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh yêu cầu phải làm tròn trách nhiệm phát triển Thủ đô, nhất là triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII và ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm trong 5 lần làm việc với Hà Nội.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Viết Thành.

Theo ông Ngọc, muốn phát triển Thủ đô, hiện nay, có hai việc quan trọng phải thực hiện, đó là hoàn thiện thể chế và hoàn thiện quy hoạch tổng thể Hà Nội. Ban Thường vụ Thành ủy quyết định thành lập 2 ban chỉ đạo để tập trung chỉ đạo thực hiện các việc này.

Ông Ngọc cho biết, để thực hiện nhiệm vụ chính trị Trung ương giao và thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm của Thủ đô, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, yêu cầu tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn tới đòi hỏi phải đề xuất sửa đổi Nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đồng thời, sửa đổi bảo đảm Luật Thủ đô 2024 đồng bộ với các đạo luật khác để các cơ chế đặc thù của Luật phát huy vai trò động lực cho Thủ đô phát triển.

Cùng với đó, Trung ương đã đồng ý về chủ trương cho Hà Nội làm thủ tục triển khai 6 dự án rất lớn, như: Khu đô thị thể thao Olympic, đại lộ cảnh quan sông Hồng , công viên hai bên sông Tô Lịch, cầu Trần Hưng Đạo... Để các dự án này được triển khai đúng kế hoạch, đòi hỏi phải bảo đảm các quy định, thể chế phù hợp.

Yêu cầu nhiệm vụ rất quan trọng, thời gian rất gấp, nếu chậm trễ, không kịp trình các nội dung bổ sung, sửa đổi nêu trên tại Kỳ họp thứ 10 của Quốc hội (đang diễn ra) thì sẽ phải chờ đến kỳ họp năm 2026, thời gian có thể mất 1 năm. Ông Ngọc nhấn mạnh, để trình được Quốc hội, các đề xuất sửa đổi, bổ sung phải qua rất nhiều bước. Chính vì vậy, việc thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc cần được làm ngay, phải hoạt động ngay để làm rõ Hà Nội cần đề xuất nội dung gì, trình cấp nào, phân công ra sao và tiến độ cũng phải được xác định cụ thể...

Theo quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy , Ban Chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách đặc thù phát triển Thủ đô do ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội làm Trưởng ban.