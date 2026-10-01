Ông Nguyễn Việt Cường bị bán giải chấp trong phiên 1/10 nhưng không thể khớp lệnh

CTCP Chứng khoán Đại Việt (DVSC) vừa công bố báo cáo kết quả bán giải chấp cổ phiếu KOS của ông Nguyễn Việt Cường, Chủ tịch HĐQT CTCP Kosy.

Theo báo cáo, Chứng khoán Đại Việt thực hiện bán giải chấp cổ phiếu KOS trên tài khoản của ông Nguyễn Việt Cường trong ngày 1/10/2026. Tuy nhiên, số lượng cổ phiếu bán khớp trong phiên là 0 cổ phiếu. Báo cáo không nêu số lượng cổ phiếu được đưa ra đặt bán giải chấp.

Việc không thể khớp lệnh diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu KOS tiếp tục chịu áp lực bán rất lớn nhưng gần như không xuất hiện lực cầu đối ứng.

Trong phiên 1/10, KOS tiếp tục giảm hết biên độ 6,8% xuống 15.800 đồng/cổ phiếu, đánh dấu phiên giảm sàn thứ 9 liên tiếp, chỉ có 2.500 cổ phiếu KOS được giao dịch cho thấy thanh khoản gần như đóng băng.

So với mức giá 32.950 đồng/cổ phiếu vào ngày 15/9, KOS đã mất hơn 52% thị giá chỉ sau khoảng nửa tháng. Vốn hóa thị trường của Kosy theo đó chỉ còn khoảng 3.420 tỷ đồng, giảm hơn 3.700 tỷ đồng so với giữa tháng 9.

Ông Nguyễn Việt Cường không phải thành viên duy nhất trong gia đình Chủ tịch Kosy bị bán giải chấp cổ phiếu thời gian gần đây. Trước đó, ngày 30/9, CTCP Chứng khoán Capital đã đặt lệnh bán giải chấp 450.000 cổ phiếu KOS của bà Nguyễn Thị Hằng, Phó Chủ tịch HĐQT Kosy và là vợ ông Cường. Tuy nhiên, số lượng bán khớp cũng bằng 0.

Cùng ngày, Chứng khoán Capital tiếp tục đặt lệnh bán giải chấp 476.000 cổ phiếu KOS của bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó Tổng Giám đốc Kosy, em gái ông Nguyễn Việt Cường. Toàn bộ số cổ phiếu này cũng không thể khớp lệnh.

Không chỉ bị bán giải chấp, Chủ tịch Kosy đã vừa báo cáo hoàn tất bán 4,3 triệu cổ phiếu KOS trong khoảng thời gian từ ngày 27/8 đến 24/9. Sau giao dịch, ông Cường còn sở hữu khoảng 72,4 triệu cổ phiếu, tương ứng 33,43% vốn Kosy. Ông không bán hết 5 triệu cổ phiếu như đăng ký ban đầu do điều kiện thị trường không thuận lợi và không đạt được thỏa thuận như dự kiến.