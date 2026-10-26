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Ông Nguyễn Xuân Ái Quốc làm Phó Tổng Giám đốc SACOMBANK

| | Tài chính - ngân hàng

Việc bổ nhiệm ông Quốc diễn ra sau chuỗi thay đổi nhân sự dày đặc từ đầu năm của SACOMBANK.

Ông Nguyễn Xuân Ái Quốc làm Phó Tổng Giám đốc Sacombank - Ảnh 1.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (SACOMBANK) vừa công bố và trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Ái Quốc giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc.

Ông Nguyễn Xuân Ái Quốc tốt nghiệp Cử nhân Thương mại loại Xuất sắc tại Đại học RMIT Việt Nam và Thạc sĩ Kế toán tại Đại học Tasmania (Úc). Ông có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý, điều hành cấp cao tại các định chế tài chính quốc tế và Việt Nam như ANZ, HSBC, VIB, Commonwealth Bank of Australia (CBA), Westpac.

Theo SACOMBANK, quá trình công tác của ông trải dài từ phát triển kinh doanh, quản lý quan hệ khách hàng, xây dựng chiến lược và phát triển sản phẩm cho tới quản trị tín dụng, kiểm soát rủi ro và quản lý danh mục đầu tư. Trong những năm gần đây, ông trực tiếp phụ trách quan hệ với các khách hàng tổ chức lớn ở nhiều lĩnh vực và tham gia các thương vụ tài trợ quy mô lớn, có cấu trúc phức tạp. Ở cương vị mới, ông được kỳ vọng thúc đẩy hoạt động kinh doanh lấy khách hàng làm trung tâm, nâng cao năng lực tư vấn giải pháp tài chính và tăng cường phối hợp giữa các khối kinh doanh, sản phẩm và quản trị rủi ro.

Trước khi ông Quốc gia nhập, ban điều hành SACOMBANK gồm Tổng giám đốc Faussier Loic Michel Marc và 8 Phó Tổng giám đốc, bên cạnh 2 thành viên ban điều hành. Như vậy, số Phó Tổng giám đốc của ngân hàng tăng lên 9 người.

Việc bổ nhiệm ông Quốc diễn ra sau chuỗi thay đổi nhân sự dày đặc từ đầu năm. Ông Nguyễn Đức Thụy chính thức làm Tổng giám đốc từ ngày 3/3/2026 sau hơn hai tháng giữ quyền, trước khi được HĐQT giao cương vị Phó Chủ tịch Thường trực, nhường ghế điều hành cho ông Loic Faussier.

Ngày 11/5, SACOMBANK bổ nhiệm hai Phó Tổng giám đốc là ông Lưu Danh Đức và ông Nguyễn Hoàng Hải, đều từng giữ chức Phó Tổng giám đốc tại LPBank, đồng thời bổ sung ông Nguyễn Thanh Hiệp, Giám đốc Khối Quản trị rủi ro, vào ban điều hành. Ở chiều ngược lại, Phó Tổng giám đốc Vũ Minh Quân từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân từ ngày 22/5/2026, Phó Tổng giám đốc Nguyễn Thanh Nhung chấm dứt hợp đồng lao động, và hai Phó Tổng giám đốc Hồ Doãn Cường, Nguyễn Minh Tâm rời ngân hàng từ ngày 31/7/2026.

Ở cấp HĐQT, ông Nguyễn Xuân Vũ được bầu làm Phó Chủ tịch từ ngày 18/9/2026. HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2026 hiện có 7 thành viên, gồm Chủ tịch Dương Công Minh, Phó Chủ tịch thường trực Nguyễn Đức Thụy, hai Phó Chủ tịch Phạm Văn Phong và Nguyễn Xuân Vũ cùng ba thành viên khác.

Thanh Anh

An ninh tiền tệ

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