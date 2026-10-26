Giá vàng miếng, vàng nhẫn chiều ngày 26/10 tại SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý

Giá vàng miếng và vàng nhẫn trong nước chiều 26/10 chưa ghi nhận thay đổi so với mức cập nhật gần nhất. Vàng miếng SJC, DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải tiếp tục được niêm yết ở mức 138,7 – 141,7 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu ở mức 136,8 – 141,7 triệu đồng/lượng và Phú Quý ở mức 137,7 – 141,7 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn 9999, giá tại SJC giữ nguyên ở mức 135 – 139 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết ở mức 136,8 – 140,8 triệu đồng/lượng. DOJI giao dịch ở mức 137,1 – 141,1 triệu đồng/lượng, Phú Quý ở mức 137,7 – 140,7 triệu đồng/lượng và PNJ ở mức 137,6 – 140,6 triệu đồng/lượng.

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Cập nhật lúc 9h00, giá vàng miếng tại DOJI giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, về mức 138,7 – 141,7 triệu đồng/lượng. Các thương hiệu SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý và PNJ chưa thay đổi giá vàng miếng, giữ mức 138,7 – 141,7 triệu đồng/lượng.



Với vàng nhẫn 9999, giá mua vào tại Bảo Tín Minh Châu giảm 300.000 đồng/lượng, xuống 136,8 triệu đồng/lượng; giá bán ra giảm 300.000 đồng/lượng, còn 140,8 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Bảo Tín Mạnh Hải tăng giá mua vào 700.000 đồng/lượng lên 136,8 triệu đồng/lượng và tăng giá bán ra 300.000 đồng/lượng lên 140,8 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn tại Phú Quý giữ nguyên ở chiều mua vào và bán ra; SJC cũng không thay đổi.

Thương hiệu Vàng miếng Vàng nhẫn Giá mua Giá bán Giá mua Giá bán SJC 138,7 141,7 135 139 Bảo Tín Minh Châu 136,8 141,7 136,8 140,8 Bảo Tín Mạnh Hải 138,7 141,7 136,8 140,8 DOJI 138,7 141,7 137,1 141,1 Phú Quý 137,7 141,7 137,7 140,7 PNJ 138,7 141,7 137,6 140,6

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Sáng 26/10, giá vàng miếng tại Công ty SJC được niêm yết ở mức 138,7 – 141,7 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), không thay đổi so với phiên cập nhật gần nhất ngày 25/10.

Các thương hiệu PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải cũng giữ nguyên mức giá vàng miếng tương ứng. Trong khi đó, DOJI niêm yết giá mua vào – bán ra ở mức 139 – 142 triệu đồng/lượng, cao hơn 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với SJC.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng miếng được niêm yết ở mức 137,1 – 141,7 triệu đồng/lượng. Phú Quý giao dịch ở mức 137,7 – 141,7 triệu đồng/lượng. Cả hai thương hiệu đều chưa điều chỉnh giá so với lần cập nhật gần nhất.

Đối với vàng nhẫn 9999, Công ty SJC niêm yết giá mua vào – bán ra ở mức 135 – 139 triệu đồng/lượng. Tại PNJ, giá vàng nhẫn ở mức 138 – 141 triệu đồng/lượng, trong khi DOJI giao dịch ở mức 137,2 – 141,2 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 137,1 – 141,1 triệu đồng/lượng. Phú Quý giao dịch ở mức 137,7 – 140,7 triệu đồng/lượng. Riêng Bảo Tín Mạnh Hải ghi nhận giá mua vào vàng nhẫn ở mức 136,1 triệu đồng/lượng.

Nhìn chung, thị trường vàng trong nước chưa có biến động mới so với các mức giá được ghi nhận trước đó.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng vừa trải qua một tuần giảm mạnh. Theo Kitco News, giá vàng giao ngay mở đầu tuần ở mức 4.164,69 USD/ounce, có thời điểm tăng lên 4.190,17 USD/ounce trước khi đảo chiều giảm sâu.



Áp lực bán gia tăng khi giá năng lượng đi lên, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ duy trì ở mức cao và các số liệu lạm phát của Mỹ cao hơn dự báo. Những yếu tố này làm dấy lên lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.

Trong phiên thứ Sáu, giá vàng có thời điểm giảm xuống 3.975,10 USD/ounce, mức thấp nhất kể từ đầu tháng 6, trước khi dao động quanh ngưỡng 4.000 USD/ounce.

Theo các chuyên gia, căng thẳng tại Trung Đông và nguy cơ gián đoạn vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz có thể tiếp tục đẩy giá năng lượng lên cao, gia tăng áp lực lạm phát và ảnh hưởng đến kỳ vọng lãi suất.

Khảo sát vàng hàng tuần của Kitco News cho thấy 41% chuyên gia Phố Wall dự báo giá vàng tiếp tục giảm trong tuần tới, trong khi 24% kỳ vọng giá tăng và 35% cho rằng thị trường đi ngang hoặc chưa xác định được xu hướng.

Ngược lại, nhà đầu tư cá nhân vẫn nghiêng về khả năng phục hồi của kim loại quý. Trong khảo sát trực tuyến của Kitco News, 42% người tham gia dự báo giá vàng tăng, 26% dự báo giảm và 33% kỳ vọng giá đi ngang.

Trong tuần tới, thị trường sẽ theo dõi các quyết định lãi suất của Fed, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), Ngân hàng Trung ương Canada và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ). Bên cạnh đó, số liệu tăng trưởng GDP và lạm phát PCE của Mỹ cũng được chú ý do có thể tác động đến kỳ vọng chính sách tiền tệ và diễn biến giá vàng.