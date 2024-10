Ảnh minh họa

CATL mới đây đây đã ra mắt loại pin mới dành cho xe hybrid có tên Freevoy Super Hybrid tại một sự kiện ở Bắc Kinh vào ngày 24/10. CATL cho biết loại pin này cung cấp phạm vi hoạt động hơn 400 km cho xe hybrid và hỗ trợ sạc nhanh 4C - nghĩa là chúng có thể được sạc đầy chỉ trong 15 phút.

Loại pin này dự kiến tạo ra làn sóng tích cực từ phía người tiêu dùng Trung Quốc. Các mẫu xe hybrid đã cho thấy hiệu suất tăng trưởng doanh số mạnh hơn đáng kể so với xe thuần điện ở Trung Quốc.

Theo Hiệp hội Xe khách Trung Quốc (CPCA), trong 9 tháng đầu năm, doanh số bán lẻ các mẫu xe hybrid tại quốc gia này lên tới 3 triệu xe, tăng 78,11% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó các mẫu xe thuần điện dù bán được 4,13 triệu xe nhưng tốc độ tăng trưởng hàng năm thấp hơn với là 17,79%.

Các nhà sản xuất xe năng lượng mới (NEV) đang nỗ lực trang bị những bộ pin lớn hơn vào các mẫu xe hybrid mới của họ. Một ví dụ là mẫu xe Neta L EREV của Neta Auto, ra mắt vào tháng 4 vừa qua sở hữu bộ pin công suất 40,27 kWh và có khả năng cung cấp phạm vi hoạt động lên tới 310 km theo tiêu chuẩn CLTC.

Gao Huan, Giám đốc công nghệ bộ phận kinh doanh xe chở khách Trung Quốc của CATL cho biết việc ra mắt pin Freevoy báo trước một kỷ nguyên mới của pin dành cho xe điện mở rộng phạm vi (EREV) và xe plug-in hybrid (PHEV) dung lượng cao.

Ông Gao cho biết thêm những mẫu xe hybrid trước đây thường chỉ có phạm vi hoạt động ngắn, thường dao động từ 100 – 300km. Ngoài công suất cao, CATL còn mang đến tốc độ sạc cho Freevoy sánh ngang với tốc độ sạc của các mẫu xe điện cao cấp phổ thông ngày nay.

CATL cho biết những mẫu xe được trang bị gói này có thể đi được hơn 280 km sau 10 phút sạc. Gã khổng lồ pin năng lượng cũng đã sử dụng công nghệ pin natri-ion trong pin Freevoy, giúp cải thiện 5% phạm vi hoạt động của pin ở nhiệt độ thấp.

Theo công ty, trong môi trường cực lạnh, Freevoy vẫn có thể được xả điện ở -40 độ C, sạc lại ở -30 độ C và ở -20 độ C, không có sự khác biệt về trải nghiệm lái xe so với nhiệt độ môi trường xung quanh.

CATL cho biết các thương hiệu bao gồm Li Auto, Avatr, Deepal, Nevo và Neta đã chọn sử dụng pin Freevoy. Đến năm 2025, gần 30 mẫu xe hybrid của các thương hiệu bao gồm Geely, Chery, GAC, Voyah, dự kiến sẽ được trang bị bộ pin.

Trước đó CATL cũng gây ấn tượng khi cho ra mắt loạt pin siêu khủng dành cho xe thuần điện. Nhà sản xuất pin đã ra mắt pin Qilin vào ngày 23 tháng 6 năm 2022, tập trung vào quãng đường dài và cho phép các phương tiện đạt được phạm vi hoạt động 1.000 km. Vào ngày 16 tháng 8 năm 2023, CATL đã ra mắt pin sạc siêu nhanh Shenxing, tập trung vào sạc nhanh và được cho biết vào thời điểm đó là pin LFP đầu tiên trên thế giới hỗ trợ sạc 4C.

CATL là nhà sản xuất pin điện lớn nhất thế giới với 189,2 GWh pin xe điện được lắp đặt từ tháng 1 đến tháng 8, đứng đầu thế giới với thị phần 37,1%, theo nhà nghiên cứu thị trường Hàn Quốc SNE Research.

Theo CNC