Ông Trump có thể kiếm được 3,5 tỷ USD từ một thương vụ

Trước đó, các nhà đầu tư của công ty Digital World Acquisition Corp, một công ty mua lại mục đích đặc biệt (SPAC), đã chấp nhận thỏa thuận hợp nhất của công ty hãng truyền thông xã hội Trump Media & Technology Group.

Trong đó, cổ phần của ông Trump trong Trump Media & Technology Group, công ty nắm giữ ứng dụng Truth Social, được định giá là khoảng 3,6 tỷ USD. Các cổ đông của Digital World Acquisition Corp đã bỏ phiếu ủng hộ thương vụ này hôm 22/3 vừa qua.

Thỏa thuận này cũng sẵn sàng cung cấp khoản tiền mặt trị giá 300 triệu USD quan trọng cho Trump Media & Technology Group. Công ty truyền thông xã hội này đã lỗ 10,6 triệu USD từ hoạt động của mình trong 9 tháng đầu năm 2023, sau khi lỗ 23,2 triệu USD vào năm 2022 và tự tài trợ bằng cách vay 40,7 triệu USD thông qua các trái phiếu chuyển đổi có thể trả lại bằng cổ phiếu.

SPAC là các công ty vỏ bọc niêm yết trên thị trường chứng khoán với mục đích duy nhất là mua lại một công ty khác và đưa công ty đó lên sàn chứng khoán. Nhà đầu tư mua và bán cổ phiếu của SPAC như bất kỳ cổ phiếu thông thường nào khác, dựa trên kỳ vọng về doanh nghiệp mục tiêu hoặc hiệu suất hoạt động của các công ty mà SPAC dự định mua. Các thương vụ như vậy thường phức tạp.



Các nhà đầu tư bán lẻ ủng hộ ông Trump đã mua cổ phiếu của Digital World, đẩy giá cổ phiếu của công ty này tăng mạnh tương tự như cơn sốt xung quanh cổ phiếu của GameStop trong đại dịch Covid-19. Do đó, nếu thương vụ sáp nhập giữa Truth Social và Digital World Acquisition được hoàn tất, giá trị của mạng xã hội này có thể lên đến khoảng 6 tỷ USD.

Hiện nay, ông Trump sở hữu khoảng 60% cổ phần của công ty mẹ của Truth Social. Do đó, nếu thương vụ thành công, cựu Tổng thống Mỹ có thể thu về khoảng 3,5 tỷ USD.

Các cổ đông của Digital World Acquisition sẽ tiến hành bỏ phiếu để phê duyệt hoặc từ chối thương vụ sáp nhập này. Nếu thành công, Trump Media & Technology Group, công ty mẹ của Truth Social, sẽ thay thế Digital World trên sàn chứng khoán và quá trình này có thể diễn ra sớm nhất vào thứ Hai tiếp theo. Theo quy định, vốn của các SPAC có thể được chuyển cho công ty mà họ đưa lên sàn trong các thương vụ như vậy.

"Sự thật" về Truth Social

Ý tưởng của Truth Social được được phát triển và sở hữu bởi Trump Media & Technology Group (TMTG), một công ty do cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump thành lập. Mạng xã hội này cung cấp một nền tảng truyền thông xã hội mà những người dùng muốn chia sẻ quan điểm chính trị và xã hội có thể làm điều đó một cách tự do, không bị kiểm duyệt hay gò bó bởi các quy tắc nghiêm ngặt về nội dung.

Truth Social được tuyên bố là một phản ứng với việc các mạng xã hội khác, như Twitter và Facebook, áp dụng các biện pháp kiểm duyệt nghiêm ngặt đối với nội dung và người dùng, đặc biệt là trong bối cảnh các tranh cãi về tự do ngôn luận và quyền tự do biểu đạt trực tuyến. Trump và các nhà lập trình của TMTG đã tuyên bố rằng Truth Social sẽ tôn trọng quyền tự do ngôn luận và cho phép người dùng tự do thảo luận mà không lo sợ bị kiểm duyệt hay cấm đoán.

Tuy nhiên, nền tảng này đã đối mặt với nhiều khó khăn, bất cập trong quá trình phát triển và ra mắt:

Trễ hạn và trì hoãn: Truth Social đã gặp nhiều sự trì hoãn và trễ hạn trong quá trình phát triển và ra mắt. Dự kiến ban đầu, mạng xã hội này sẽ ra mắt vào mùa thu năm 2021, nhưng đã bị trì hoãn đến năm 2022 và tiếp tục gặp phải các vấn đề kỹ thuật và pháp lý.

Sự phụ thuộc vào công nghệ bên thứ ba: TMTG, công ty mẹ của Truth Social, đã thông báo rằng họ sẽ sử dụng công nghệ của công ty khác để phát triển ứng dụng mạng xã hội. Sự phụ thuộc này có thể tạo ra các vấn đề về quản lý và kiểm soát chất lượng, cũng như làm tăng khả năng xảy ra sự cố kỹ thuật.

Thách thức về nội dung: Một trong những điểm nổi bật của Truth Social là cam kết không kiểm duyệt nội dung. Nhưng điều này có thể dẫn đến việc mạng xã hội này trở thành nơi chứa đựng nội dung gây tranh cãi, bạo lực hoặc sai lệch mà không được kiểm soát.

Sự chú ý từ pháp luật và chính trị: Với tư cách là một sản phẩm của cựu Tổng thống Donald Trump và được quảng cáo như một nền tảng không kiểm duyệt, Truth Social đã thu hút sự chú ý từ các tổ chức pháp luật và chính trị. Điều này có thể tạo ra áp lực lớn về việc tuân thủ các quy định pháp luật và quy tắc cộng đồng.