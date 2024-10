Ông Trump và bà Harris đối đầu: Cuộc bầu cử Mỹ có thể ảnh hưởng thế nào đến giá vàng?

Trong lĩnh vực tài nguyên, các nhà đầu tư đang tự hỏi cuộc đua giành chức tổng thống có thể ảnh hưởng đến giá vàng như thế nào? Trong khi nhiều yếu tố khác nhau thúc đẩy giá vàng, và Mỹ — theo nghĩa mở rộng là nền kinh tế đầu tàu thế giới — tác động đến nhiều yếu tố trong số đó, bao gồm môi trường địa chính trị toàn cầu, lãi suất và diễn biến của đồng USD.

Vào năm 2020, ông Biden và bà Harris đã thể hiện mình là một đội sẽ đưa đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ lại gần nhau, thách thức luận điệu gây chia rẽ và dân túy của ông Trump về việc làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Mặc dù ông Trump cuối cùng đã thua trong cuộc bầu cử đó, nhưng nhóm cử tri của ông vẫn dành sự ủng vững chắc cho ông.

Trong các nhiệm kỳ của họ, cả chính quyền của Trump/Pence và Biden/Harris đều tăng sản lượng dầu trong nước và tăng thuế đối với hàng hóa từ nước ngoài.

Trong cuộc tranh luận duy nhất được lên kế hoạch giữa bà Harris và ông Trump, diễn ra vào ngày 10/9/2024, bà Harris tập trung vào các chính sách kinh tế quan trọng của nền tảng của mình, bao gồm tăng cường hỗ trợ cho người mua nhà lần đầu, các gia đình và doanh nghiệp nhỏ. Bà cũng cam kết đầu tư vào nhiều hình thức năng lượng khác nhau, bao gồm năng lượng tái tạo và dầu khí, để giảm sự phụ thuộc vào dầu mỏ nước ngoài.

Trong khi đó, Ông Trump vẫn tập trung vào các vấn đề quan trọng của nhóm cử tri của mình bao gồm cảnh sát và nhập cư, nhưng cũng thảo luận về kế hoạch kinh tế của mình, theo đó ông sẽ tăng thuế đối với hàng hóa từ Trung Quốc.

Khi nói đến xung đột giữa Nga và Ukraine, Bà Harris đã cam kết ủng hộ cả Ukraine và các đồng minh khác của Mỹ ở châu Âu. Mặc dù ông Trump không nói rằng ông ủng hộ Ukraine, nhưng ông cho biết ông cũng cam kết chấm dứt chiến tranh và có kế hoạch thúc đẩy nguồn tài trợ của Ukraine cho các đối tác châu Âu trong khi cố gắng đưa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy vào bàn đàm phán.

Giá vàng đã tăng đáng kể dưới thời cả hai chính quyền. Giá vàng đã giữ ở mức lịch sử trên 2.600 USD, đạt mức cao nhất mọi thời đại là 2.672,51 USD vào ngày 18/9/2024, tăng gấp đôi giá khi ông Trump nhậm chức vào năm 2017.

Một phần giá vàng tăng gần đây được cho là do lãi suất của Mỹ giảm 50 điểm sau cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) vào ngày 17 và 18/9/2024. Đây là lần cuối cùng FOMC họp trước cuộc bầu cử - sẽ diễn ra vào ngày 5/11/2024, vì cuộc họp tiếp theo của FOMC được lên lịch vào ngày 6 và 7/11/2024.

Giá vàng thường diễn biến như thế nào sau bầu cử và diễn biến ra sao trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump và Biden? Mặc dù quá khứ không nhất thiết quyết định tương lai, nhưng việc xem xét xu hướng giá vàng có thể giúp các nhà đầu tư lập kế hoạch cho chiến lược của mình.

Các cuộc bầu cử ở Mỹ ảnh hưởng đến giá vàng như thế nào?

Xem xét các cuộc bầu cử trước đây của Mỹ có thể cung cấp thông tin chi tiết về cách giá vàng có thể diễn biến trong những ngày và tuần sau ngày 5/11/2024. Tuy nhiên, trên quy mô rộng, những thay đổi sau bầu cử có xu hướng trở lại bình thường khá nhanh.

Trong một email gửi tới Investing News Network, Lobo Tiggre, CEO của IndependentSpeculator.com, cho biết ông không thấy ứng cử viên nào có tác động lớn đến giá vàng sau bầu cử. Ông cho biết: "Kết quả của cuộc bầu cử sẽ có hậu quả về mặt ý thức hệ, nhưng sẽ không tạo ra sự khác biệt nào đối với vàng, bạc, uranium hay siêu chu kỳ hàng hóa".

Năm 2016, khi ông Trump chạy đua với bà Hillary Clinton, giá vàng đã tăng khoảng 50 USD trong những tuần trước cuộc bầu cử ngày 8/11/2016, đạt đỉnh ở mức chỉ hơn 1.300 USD/ounce vào ngày 4/11/2016. Sau chiến thắng của ông Trump, giá vàng đã giảm đáng kể, xuống mức thấp nhất là 1.128 USD vào giữa/12/2016. Sau mức thấp đó, giá vàng bắt đầu phục hồi và đến giữa tháng 1/2017 một lần nữa đạt trên 1.200 USD.

Cuộc bầu cử năm 2020 diễn ra vào ngày 3/11 năm đó và trong tuần trước cuộc bỏ phiếu, giá vàng được giao dịch ở mức khoảng 1.900 USD, mặc dù đã giảm xuống mức thấp nhất là 1.867 USD vào ngày 30/10/2020. Sau cuộc bầu cử, giá vàng đã có diễn biến tích cực, tăng vọt từ 1.908 USD vào ngày bỏ phiếu lên 1.951 USD vào ngày 6/11/2020.

Tuy nhiên, giá vàng đã giảm trở lại trong những tuần tiếp theo và giảm xuống dưới 1.800 USD trong thời gian ngắn khi việc kiểm phiếu lại ở Georgia và một số quận và các thách thức pháp lý của nhóm ông Trump kéo dài.

Vàng bắt đầu tăng trở lại vào tháng 12/2020 đến ngày 6/1/2021, khi đại cử tri đoàn họp để chính thức hóa chiến thắng của ông Biden. Ngày hôm đó, cuộc tấn công vào tòa nhà Quốc hội Mỹ nhằm ngăn chặn quá trình này đã khiến giá vàng lao dốc từ 1.949 USD vào ngày 5/1/2021 xuống còn 1.848 USD vào ngày 8/1/2011. Các sự kiện ngày 6/1/2021 là khởi đầu cho đợt giảm giá vàng kéo dài cho đến ngày 8/3 2021, khi giá vàng chạm đáy ở mức 1.674,80 USD.

Diễn biến của vàng vào thời điểm này đi ngược lại xu hướng thông thường là tăng mạnh trong bối cảnh khủng hoảng và hỗn loạn; sự sụt giảm có thể là phản ứng trước sự khẳng định thành công của ông Biden. Thị trường chứng khoán cũng phản ứng trái ngược với kỳ vọng, chứng kiến mức tăng mạnh vào ngày 6 và 7/1/2021 khi các nhà đầu tư và Phố Wall tin rằng nền kinh tế đang có nhiều động lực.

Giá vàng diễn biến thế nào khi Ông Trump làm tổng thống?

Giá vàng tăng đáng kể trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump, tăng từ 1.209 USD khi ông nhậm chức vào ngày 20/1/2017 lên 1.839 USD vào ngày cuối cùng của ông trên chức vụ này, tức là ngày 19/1/2021.

Mặc dù những mức tăng này không thể được quy trực tiếp cho ông Trump, nhưng hành động của ông đã giúp định hình bối cảnh địa chính trị ở cả Mỹ và nước ngoài. Trong nhiệm kỳ của ông, các cuộc chiến thương mại với cả đồng minh và đối thủ cạnh tranh đều được chú ý.

Trung Quốc là mục tiêu chính của ông Trump. Mặc dù thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc đã được áp dụng, chính quyền của ông đã áp dụng các hạn chế mới đối với nhiều mặt hàng hơn, bao gồm thép, pin xe điện và hàng tiêu dùng. Cũng dưới sự giám sát của ông Trump, quan hệ với Ấn Độ đã rạn nứt và nước này mất đi vị thế thương mại ưu đãi với Mỹ. Ông cũng rút khỏi hiệp ước hạt nhân Iran và áp dụng các hình phạt đối với bất kỳ ai giao dịch với Iran.

Nhiệm kỳ thứ hai của Ông Trump có thể sẽ mang lại nhiều chính sách bảo hộ tương tự. Thật vậy, chiến dịch 2024 của ông có nhiều điểm tương đồng với các chiến dịch năm 2016 và 2020 của ông. Ông đã sử dụng lại khẩu hiệu "Nước Mỹ trên hết'' của mình và hứa sẽ áp dụng một đợt thuế quan mới nếu đắc cử. Chỉ riêng Trung Quốc, ông Trump đã tuyên bố sẽ xem xét áp dụng mức thuế 60% đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ, một động thái có khả năng làm gia tăng căng thẳng và khả năng chia rẽ ngày càng sâu sắc giữa hai nước.

Giá vàng đã diễn biến như thế nào khi ông Biden và bà Harris nhậm chức?

Vàng cũng đã chứng kiến mức tăng đáng kể trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Biden. Giá vàng là 1.871 USD khi ông tiếp quản từ ông Trump vào ngày 20/1/2021. Và trong khi nhiệm kỳ tổng thống của Biden chưa kết thúc cho đến tháng 1/2025, tính đến ngày 15/10/2024, giá vàng đã giao dịch ở mức khoảng 2.665 USD. Giá vàng đã đạt mức kỷ lục mới vào ngày 25/9/2024, là 2.672,51 USD.

Dự đoán về việc cắt giảm lãi suất và mức cắt giảm 50 điểm diễn ra vào tháng 9 là những yếu tố thúc đẩy giá vàng lên mức cao kỷ lục trong những tháng gần đây.

Một lần nữa, thật khó để nói có bao nhiêu chính sách của chính quyền Biden đã ảnh hưởng trực tiếp đến những mức tăng này. Xung đột địa chính trị và các sự kiện bất ngờ nằm ngoài tầm kiểm soát của ông đều ảnh hưởng đến thị trường vàng trong thời gian này.

Biden nhậm chức với lời hứa khôi phục vị thế của Mỹ trong cộng đồng toàn cầu và mặc dù chính quyền của ông đã thu hẹp được rạn nứt giữa các đối tác thương mại quan trọng như Canada và EU, nhưng căng thẳng với Trung Quốc vẫn còn.

Ông Biden đã cố gắng ít nhất là một phần hàn gắn mối quan hệ của Mỹ với Trung Quốc, bao gồm cả cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình vào mùa hè năm 2023. Tuy nhiên, một điểm bế tắc chính trong các cuộc đàm phán giữa hai bên là vấn đề Đài Loan. Bà Harris khó có thể thay đổi chính sách khi nói đến Đài Loan.

Trong khi đó, Trung Quốc đã đẩy nhanh các nỗ lực phi USD hóa, bán tháo khoảng 50 tỷ USD trái phiếu kho bạc và trái phiếu đại lý của Mỹ trong quý đầu tiên của năm nay.

Ngoài ra, vai trò của ông Biden trong việc thực hiện một loạt các lệnh trừng phạt nghiêm ngặt đối với Nga sau cuộc chiến tranh với Ukraine vào tháng 2/2022 đã làm sâu sắc thêm sự chia rẽ giữa Mỹ và Nga, cũng như các quốc gia BRICS khác.

Vàng sẽ ra sao sau cuộc bầu cử?

Mặc dù cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay có thể có tác động hạn chế đến giá vàng, nhưng quyết định về lãi suất của Fed có thể tác động đến giá kim loại này trong những ngày sau cuộc bầu cử. Các quyết định do ngân hàng trung ương Mỹ đưa ra, không do tổng thống kiểm soát, có tác động mạnh đến đồng USD và do đó thường cũng tác động đến giá vàng.

Ủy ban Thị trường Mở Liên bang, là hội đồng cuối cùng quyết định tăng hay giảm lãi suất, sẽ họp từ ngày 6 đến ngày 7/11/2024, chỉ một ngày sau cuộc bầu cử ngày 5/11/2024.

Vàng có xu hướng tăng khi lãi suất thấp và giảm khi lãi suất cao, nhưng năm nay vàng đã đạt mức cao nhất mọi thời đại khi lãi suất tăng cao. Mặc dù kỳ vọng mạnh mẽ về việc cắt giảm vào đầu 2024 đã không thành hiện thực, giá vàng đã tăng trước cuộc họp của ủy ban vào tháng 9/2024, khi đợt cắt giảm đầu tiên của chu kỳ nới lỏng cuối cùng cũng diễn ra.

Vậy vàng sẽ ra sao sau cuộc bầu cử? Việc cắt giảm lãi suất sau bầu cử có thể thúc đẩy giá vàng, nhưng vẫn chưa rõ cuộc họp vào tháng 11 của Fed sẽ diễn ra như thế nào.

Bài học kinh nghiệm cho nhà đầu tư

Theo lịch sử, lợi nhuận từ vàng dưới thời các tổng thống Dân chủ và Cộng hòa lần lượt đạt trung bình 11,2% và 10,2%. Nhưng đó có thể không phải là điểm dữ liệu mà các nhà đầu tư nên tập trung vào.

Đảng nào kiểm soát Quốc hội, bao gồm Hạ viện và Thượng viện, có ảnh hưởng lớn hơn nhiều đến giá vàng? Dưới thời các Quốc hội do Đảng Dân chủ kiểm soát, vàng tăng trung bình 20,9%, so với chỉ 3,9% khi Quốc hội do Đảng Cộng hòa kiểm soát. Trong trường hợp không bên nào kiểm soát Quốc hội, vàng tăng trung bình 3,5%.

Với suy nghĩ đó, các nhà đầu tư nên cân nhắc đến tác động của các chính sách không chỉ do nhánh hành pháp của chính phủ Mỹ ban hành mà còn do Quốc hội và Thượng viện. Những người hy vọng tận dụng ngay hậu quả của kết quả bầu cử để có lợi cho mình cũng nên thận trọng — khi nói đến vàng, các cuộc bầu cử trước đây không mang lại cơ hội đầu tư lớn, với mức lỗ và lãi thường chỉ tồn tại trong thời gian ngắn.

Tham khảo: investingnews