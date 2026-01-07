Ông Trump: Venezuela sẽ chuyển cho Mỹ 50 triệu thùng dầu

Tổng thống Trump ngày 6/1 tuyên bố, chính quyền lâm thời của Venezuela sẽ trao cho Mỹ từ 30-50 triệu thùng dầu đang bị trừng phạt.

Trong một bài đăng trên Truth Social, Trump cho biết ông đã chỉ đạo Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright thực hiện kế hoạch đưa số dầu này lên các tàu chứa và vận chuyển sang Mỹ.

"Lượng dầu này sẽ được bán theo giá thị trường, và số tiền đó sẽ do tôi, với tư cách Tổng thống Mỹ, kiểm soát để bảo đảm nó được sử dụng nhằm mang lại lợi ích cho người dân Venezuela và Mỹ!", ông Trump nhấn mạnh.

Đây là thông tin rõ ràng nhất mà ông Trump đưa ra cho tới hiện tại về cách ông dự định thực hiện cam kết khai thác dầu từ Venezuela.

Sau khi Mỹ bắt giữ nhà lãnh đạo Nicolás Maduro, ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ kiểm soát trữ lượng dầu của Venezuela và đưa các công ty dầu khí Mỹ vào nước này để tái thiết ngành công nghiệp dầu khí và cơ sở hạ tầng.

Ngày 9/1 tới đây, Tổng thống Mỹ dự kiến sẽ gặp đại diện từ 3 công ty dầu khí lớn nhất của Mỹ — Chevron, ConocoPhillips và Exxon Mobil — cũng như các nhà sản xuất khác tại Nhà Trắng để thảo luận về việc đầu tư vào Venezuela.

Giá trị của số dầu này sẽ nằm trong khoảng từ 1,5-2,5 tỷ USD dựa trên mức chuẩn cho dầu thô nặng được sử dụng tại vùng Vịnh hôm 6/1, John Auers, giám đốc điều hành mảng phân tích lọc dầu tại công ty tư vấn RBN Energy cho biết.

Theo WSJ, lượng dầu mà ông Trump nói Venezuela sẽ trao cho Mỹ là rất đáng kể — chiếm khoảng 15% tổng lượng dầu thô mà Venezuela sản xuất trong một năm. Sẽ cần tới 25 tàu chở dầu lớn nhất thế giới để vận chuyển số dầu này.