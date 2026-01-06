Chứng khoán Venezuela tăng hơn 16%, cao nhất nhiều năm
Chỉ số chứng khoán chuẩn của Venezuela tăng mạnh trong phiên 05/01, bất chấp việc Mỹ tiến hành chiến dịch quân sự tại nước này và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro.
Kết phiên, chỉ số IBC tăng 16,45%, lên 2.597,7 điểm, ghi nhận một trong những phiên tăng mạnh nhất trong nhiều năm. Trong tháng qua, chỉ số này đã tăng 74,62% và tăng 1.952,32% so với cùng kỳ năm ngoái
IBC theo dõi hiệu suất của hầu hết các cổ phiếu có tính thanh khoản cao được giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Caracas (Bolsa de Valores de Caracas). Đây là một chỉ số được tính theo trọng số vốn hóa thị trường.
Sàn Bolsa de Valores de Caracas (BVC), thành lập năm 1947, hiện chỉ có khoảng 15 doanh nghiệp niêm yết và là sàn chứng khoán nhỏ nhất Nam Mỹ, với giá trị giao dịch bình quân không quá 1 triệu USD mỗi ngày trong năm ngoái.
Cùng với thị trường cổ phiếu, trái phiếu Chính phủ Venezuela và trái phiếu của tập đoàn dầu khí quốc doanh PDVSA cũng tăng giá. Giá các trái phiếu này đã tăng hơn gấp đôi trong những tháng gần đây, lên khoảng 23–33 xu/USD.
Venezuela hiện đối mặt với khoảng 154 tỷ USD nợ xấu. Mỹ từng cấm nhà đầu tư mua trái phiếu Venezuela nhưng đã dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với giao dịch thứ cấp vào năm 2023. JPMorgan Chase sau đó đưa các trái phiếu này trở lại các chỉ số trái phiếu chính.
Ngày 3/01, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ giám sát Venezuela cho đến khi hoàn tất quá trình chuyển giao lãnh đạo. Nhà đầu tư hiện theo dõi sát các diễn biến chính trị liên quan đến chính quyền Venezuela.
