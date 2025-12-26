Chứng khoán Mỹ năm 2026: Đi tìm cơ hội giữa những nhiễu động

Giới phân tích tin tưởng rằng con đường phía cho thị trường vẫn là đi lên nhờ nền tảng kinh tế vững chắc

Mặc dù tâm lý lạc quan vẫn bao trùm Phố Wall, nhưng đằng sau những con số kỷ lục là những dòng chảy ngầm phức tạp. Nếu đặt câu hỏi điều gì có thể khiến thị trường vấp ngã trong năm tới, câu trả lời thường xoay quanh những lo ngại quen thuộc: bong bóng trí tuệ nhân tạo (AI), căng thẳng địa chính trị hay lạm phát dai dẳng. Tuy nhiên, trong báo cáo chuyên sâu mới đây, chuyên gia Joe Mazzola của tập đoàn dịch vụ tài chính Charles Schwab đã chỉ ra rằng nhà đầu tư cần nhìn sâu hơn vào các yếu tố cấu trúc.

Những nhiễu động có thể cản bước thị trường

Rủi ro đầu tiên đến từ tín dụng. Dù năm 2025 là một năm thuận lợi cho trái phiếu, những xu hướng tích cực này chưa chắc là tấm khiên bảo vệ tuyệt đối trong năm tới. Thực tế, lo ngại về tín dụng đã từng làm rung chuyển thị trường chứng khoán Mỹ vào cuối năm 2025, khi hàng loạt khoản vay trong ngành ô tô chuyển thành nợ xấu.

Ông Collin Martin, Giám đốc chiến lược thu nhập cố định tại Trung tâm Nghiên cứu Tài chính Schwab (SCFR), nhận định lo ngại về tín dụng đã gây áp lực lên giá của một số khoản đầu tư rủi ro như trái phiếu lợi suất cao và các khoản vay ngân hàng. Rủi ro vỡ nợ chắc chắn sẽ đè nặng lên các thị trường này.

Rủi ro thứ hai là chi tiêu tiêu dùng. Kinh tế Mỹ đang tồn tại một nghịch lý: các dữ liệu khảo sát tâm lý người tiêu dùng đang rất yếu, nhưng chưa thực sự chuyển hóa thành việc người dân cắt giảm chi tiêu. Tuy nhiên, bà Liz Ann Sonders, Giám đốc chiến lược đầu tư và ông Kevin Gordon, Trưởng bộ phận nghiên cứu vĩ mô tại SCFR, cảnh báo rằng nếu thị trường lao động Mỹ tiếp tục suy yếu, lạm phát vẫn dai dẳng và khả năng chi trả của người dân không được cải thiện, hoạt động tiêu dùng trong năm 2026 có thể suy yếu hơn nhiều so với năm 2025.

Họ chỉ ra một rủi ro cấu trúc: Nếu các công ty gia tăng đầu tư nhưng dòng vốn chảy vào công nghệ thay vì tuyển dụng, thu nhập người dân sẽ không tăng tương ứng. Khi chi tiêu tiêu dùng chiếm tới 70% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ, bất kỳ sự thắt chặt hầu bao nào cũng là đòn giáng mạnh vào nền kinh tế.

Một rủi ro nữa là sự thay đổi trong bức tranh lãi suất toàn cầu có thể gây bất lợi cho tài sản Mỹ. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ lâu nay luôn cao hơn so với châu Âu và Nhật Bản, tạo sức hấp dẫn cho các tài sản Mỹ. Tuy nhiên, khoảng cách này đang thu hẹp.

Bà Michelle Gibley, Giám đốc chiến lược cổ phiếu quốc tế tại SCFR giải thích rằng các ngân hàng trung ương thế giới đang có xu hướng thắt chặt chính sách tiền tệ hơn, trong khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) vẫn chưa kết thúc chu kỳ cắt giảm. Cụ thể, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) để ngỏ khả năng tăng lãi suất năm 2026, còn Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) đã tăng lãi suất vào tháng 12/2025.

Chính sự phân kỳ chính sách này có thể gây áp lực giảm giá lên đồng USD và thu hút dòng vốn rời khỏi tài sản Mỹ sang các thị trường quốc tế có lợi suất cao hơn.

Bên cạnh đó, rủi ro chính trị vẫn hiển hiện. Nguy cơ Chính phủ Mỹ đóng cửa lần nữa đang rình rập vào cuối tháng 1/2026 nếu Quốc hội vẫn không thông qua dự luật ngân sách. Một đợt đóng cửa thứ hai sẽ khiến việc thu thập dữ liệu kinh tế rơi vào hỗn loạn, có khả năng làm tổn hại xếp hạng tín nhiệm của Mỹ.

Bức tranh thị trường chứng khoán Mỹ năm 2026 là sự đan xen phức tạp giữa những cơ hội tăng trưởng thực chất và những rủi ro vĩ mô khó lường

Những động lực nâng đỡ Phố Wall

Bất chấp rủi ro, giới phân tích vẫn tin tưởng rằng con đường phía cho thị trường vẫn là đi lên nhờ nền tảng kinh tế vững chắc.

Điểm sáng đầu tiên là sự hồi phục vào cuối năm của nhóm cổ phiếu vận tải và vốn hóa nhỏ - nhóm thường được coi là những chỉ báo dẫn dắt nền kinh tế. Dù chưa đủ để khẳng định là một xu hướng dài hạn, nhưng nếu đà phục hồi này tiếp tục sẽ là minh chứng cho niềm tin rằng nền kinh tế Mỹ có thể tăng trưởng và cải thiện triển vọng việc làm.

Tiếp theo, đang có những kỳ vọng rằng làn sóng AI thứ hai có thể nâng đỡ các lĩnh vực mới. Tính đến cuối tháng 12/2025, dòng tiền bắt đầu luân chuyển khỏi nhóm công nghệ thông tin. Giới phân tích dự báo tăng trưởng lợi nhuận của nhóm doanh nghiệp công nghệ năm 2026 sẽ chậm lại so với năm 2025, từ 27% xuống 25%. Mức tăng lợi nhuận của nhóm dịch vụ truyền thông cũng sẽ giảm tốc mạnh, từ 20% xuống 10% vào năm sau. Hai nhóm này chứa tới 5 trong số 7 cổ phiếu công nghệ hàng đầu (Magnificent Seven – gồm Apple, Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft, Nvidia, và Tesla) và đại diện cho phần lớn các công ty chip và siêu quy mô.

Ngược lại, kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận đang mở rộng sang 4 lĩnh vực khác, gồm công nghiệp, vật liệu, năng lượng và tiện ích. Điều này báo hiệu "làn sóng AI thứ hai" - giai đoạn xây dựng cơ sở hạ tầng vật lý như trung tâm dữ liệu và lưới điện - đang diễn ra mạnh mẽ.

Một yếu tố khác có thể giúp nâng đỡ thị trường là tâm lý lạc quan của Fed. Nếu các dự báo tháng 12 của ngân hàng trung ương này chính xác, nền kinh tế Mỹ sẽ "hạ cánh mềm" êm đẹp. Các nhà hoạch định chính sách đã nâng dự báo tăng trưởng GDP năm 2026 từ mức 1,8% hồi tháng 9/2025 lên 2,3%, giữ nguyên dự báo thất nghiệp 4,4% và hạ nhẹ dự báo lạm phát lõi xuống 2,5%.

Quan trọng nhất, tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp vẫn là bệ đỡ vững chắc cho thị trường. Thật khó để tin vào các mức định giá cao nếu lợi nhuận doanh nghiệp không tương xứng. May mắn thay, điều đó không xảy ra. Tăng trưởng lợi nhuận quý III/2025 của nhóm các công ty thuộc chỉ số S&P 500 đạt khoảng 15%, gần gấp đôi kỳ vọng. Công ty phân tích LSEG ước tính tăng trưởng lợi nhuận cả năm 2026 của nhóm chỉ số này đạt 14,6%, cao hơn mức 13% của năm 2025.

Tựu trung lại, bức tranh thị trường chứng khoán Mỹ năm 2026 là sự đan xen phức tạp giữa những cơ hội tăng trưởng thực chất và những rủi ro vĩ mô khó lường. Dù giới phân tích vẫn tin tưởng thị trường sẽ đi lên, hành trình này chắc chắn sẽ không bằng phẳng. Giới đầu tư cần "thắt dây an toàn" cho một giai đoạn đầy biến động nhưng cũng nhiều cơ hội phía trước.