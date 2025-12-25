Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tuyết phủ trắng sa mạc, tạo nên “thiên đường mùa đông” hiếm có ở Saudi Arabia

25-12-2025 - 22:33 PM | Tài chính quốc tế

Hiện tượng tuyết rơi hiếm gặp trong những ngày qua đã bao phủ nhiều khu vực miền Bắc Saudi Arabia.

Tuyết phủ trắng sa mạc, tạo nên “thiên đường mùa đông” hiếm có ở Saudi Arabia - Ảnh 1.

(Ảnh: Instagram)

Tuyết rơi dày đã biến các dãy núi Tabuk và Trojena thành khung cảnh trắng xóa như mùa đông châu Âu, thu hút đông đảo người dân và du khách tới chiêm ngưỡng và trải nghiệm.

Theo Cơ quan Thông tấn Saudi Arabia (SPA), tuyết đã rơi trên diện rộng tại vùng cao nguyên Trojena và các dãy núi thuộc tỉnh Tabuk, tạo nên bức tranh thiên nhiên ngoạn mục, hoàn toàn đối lập với hình ảnh sa mạc khô nóng vốn quen thuộc của quốc gia Trung Đông này. Nhiều người dân đã tranh thủ ra ngoài trượt tuyết, vui chơi và ghi lại những khoảnh khắc hiếm hoi của mùa đông băng giá.

Cao nguyên Trojena - một phần của siêu dự án NEOM - được bao phủ bởi lớp tuyết dày, khiến các sườn núi đá gồ ghề chuyển sang sắc trắng tinh khôi. Trên mạng xã hội, hàng loạt hình ảnh và video lan truyền mạnh mẽ, ghi lại cảnh tuyết rơi trên các đỉnh núi cao, tạo nên một "xứ sở thần tiên mùa đông" giữa lòng Saudi Arabia.

Tuyết phủ trắng sa mạc, tạo nên “thiên đường mùa đông” hiếm có ở Saudi Arabia- Ảnh 1.

(Ảnh: Osama Al Harbi/@osamafilm)

Tại tỉnh Tabuk, tuyết cũng phủ trắng nhiều khu vực miền núi, thu hút các gia đình và du khách tới dã ngoại, chụp ảnh và tận hưởng bầu không khí giá lạnh hiếm thấy. SPA ghi nhận niềm phấn khởi của người dân khi lần đầu tiên trong nhiều năm được chứng kiến tuyết rơi ngay tại quê hương mình. Một số đoạn video gây chú ý đặc biệt khi ghi lại hình ảnh lạc đà đứng giữa khung cảnh sa mạc phủ tuyết dưới bầu trời u ám - hình ảnh được xem là "độc nhất vô nhị" tại vương quốc này.

Dãy núi Trojena, thuộc khu vực Jabal Al-Lawz, là một trong những vùng có độ cao lớn nhất Saudi Arabia, với nhiều đỉnh núi cao khoảng 2.600 m so với mực nước biển và chỉ cách Vịnh Aqaba khoảng 50 km. Nhờ độ cao và khí hậu đặc thù, khu vực này thường xuyên có nhiệt độ thấp hơn các vùng khác và đôi khi xuất hiện tuyết rơi vào mùa đông, nhưng hiện tượng năm nay được đánh giá là đặc biệt hiếm.

Tuyết phủ trắng sa mạc, tạo nên “thiên đường mùa đông” hiếm có ở Saudi Arabia- Ảnh 2.

(Ảnh: X)

Theo các nhà khí tượng, đợt tuyết rơi lần này là hệ quả của khối không khí lạnh mạnh tràn xuống từ phía Bắc, khiến nhiệt độ tại một số khu vực miền núi giảm sâu, có nơi xuống dưới 0 độ C. Hiện tượng thời tiết hiếm gặp này không chỉ mang lại trải nghiệm độc đáo cho người dân và du khách, mà còn cho thấy sự đa dạng và tương phản rõ nét trong cảnh quan và khí hậu của Saudi Arabia.

Kinh tế băng tuyết - Động lực mới của nền kinh tế Trung Quốc

Theo An Khê

VTV

