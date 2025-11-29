Kinh tế băng tuyết - Động lực mới của nền kinh tế Trung Quốc

Một lĩnh vực đang cho thấy tiềm năng lớn tại Trung Quốc giai đoạn cuối năm đó là "kinh tế băng tuyết" - khái niệm chỉ các hoạt động kinh tế gắn liền với mùa đông như du lịch, nghỉ dưỡng, hay thể thao trên băng. Thị trường này được dự báo có thể đạt giá trị 1.000 tỷ Nhân dân tệ ngay trong năm nay, với sự đầu tư lớn từ giới chức nhiều địa phương của nước này.

Những ngày này, các khu nghỉ dưỡng và trượt tuyết mùa đông tại nhiều tỉnh thành phía Bắc Trung Quốc như thủ đô Bắc Kinh, tỉnh Cát Lâm và Hắc Long Giang đều chứng kiến hoạt động nhộn nhịp, với số lượng khách tham quan tăng mạnh. Nhiều du khách đã tranh thủ cơ hội mùa tuyết rơi để trải nghiệm du lịch mùa đông, như lái mô tô trên tuyết, ngồi cáp treo, hay tập trượt tuyết bằng ván.

Anh Wu Fan - Khách tham quan khu trượt tuyết chia sẻ: "Tôi thường đến đây trượt tuyết hàng năm, bởi cơ sở vật chất hiện đại và trải nghiệm rất tốt".

"Khu trượt tuyết có lắp camera ghi lại hình ảnh rất sống động, chúng tôi không cần mang theo điện thoại khi đi trượt", chị Lian Xinyuan - Du khách từ Chiết Giang nói.

Đón đầu làn sóng này, các doanh nghiệp và giới chức địa phương cũng đang thúc đẩy hàng loạt dịch vụ hướng tới du lịch và trải nghiệm băng tuyết trong mùa đông như vận tải, nhà hàng khách sạn, hay kinh doanh đồ thể thao. Như tại thành phố Cát Lâm, chính quyền đã tăng mạnh số chuyến xe khách phục vụ du khách tham quan các khu nghỉ dưỡng - trượt tuyết.

Ông Tian Feng - Quản lý công ty vận tải, Thành phố Cát Lâm cho biết: "Từ năm ngoái, chúng tôi đã thử nghiệm lắp đặt giá để ván trượt tuyết trên các chuyến xe và nhận được nhiều phản hồi tích cực của khách hàng. Chúng có thể tùy chỉnh phù hợp với từng loại ván, bảo vệ các thiết bị trượt tuyết khỏi hư hỏng khi đi lại".

Bà Wang Miaomiao - Chủ nhà hàng nói: "Để phục vụ du khách cả nước, chúng tôi đã bổ sung nhiều món ăn vùng miền, đặc biệt là món Tứ Xuyên và các món đặc sản vùng Đông Bắc. Năm nay tình hình kinh doanh rất khả quan, chúng tôi có thể đón 30.000 - 40.000 lượt khách trong mùa đông này".

Hoạt động kinh tế băng tuyết cũng được hưởng lợi từ các chương trình kích cầu tiêu dùng được nhiều địa phương triển khai. Như tỉnh Cát Lâm năm nay đã phát hành khoảng 100 triệu Nhân dân tệ phiếu mua hàng cho người dân địa phương và du khách, có thể áp dụng tại hơn 70 khu nghỉ dưỡng và trượt tuyết tại tỉnh này.

Theo các chuyên gia, kinh tế băng tuyết đang ngày cang trở thành một lĩnh vực được ưu tiên, với kỳ vọng lớn tạo ra động lực tăng trưởng mới cho tiêu dùng nội địa của quốc gia tỷ dân.