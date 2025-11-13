Khoảnh khắc kinh hoàng ở Moscow: Khu trượt tuyết khổng lồ đổ sập, khói bụi nuốt trọn bãi xe!

Đài RT (Nga) đưa tin, theo báo cáo của chính quyền địa phương vùng Moscow, một phần của khu phức hợp trượt tuyết cũ khổng lồ ở ngoại ô Moscow đang trong quá trình tháo dỡ đã bất ngờ đổ sập vào ngày 10/11, khiến 3 người bị thương và phá hủy nhiều phương tiện.

Một phần của công trình dường như là trụ đỡ của đường trượt tuyết tại khu phức hợp trượt tuyết Snezhkom ở quận Krasnogorsk, vùng Moscow đã đổ sập xuống công trường xây dựng bên dưới.

Theo hãng thông tấn TASS (Nga), đoạn video trích xuất từ camera giám sát do văn phòng công tố địa phương công bố cho thấy phần công trình rơi xuống công trường đã khiến một khối lượng lớn mảnh vỡ và bùn đất văng lên không trung, rồi rơi xuống một bãi đậu xe gần đó, làm hư hại hơn 140 ô tô và một con đường chính liền kề.

Con đường đã bị phong tỏa một khoảng thời gian sau vụ việc trong khi các công nhân vệ sinh nhanh chóng dọn dẹp đống đổ nát.

Một kênh Telegram liên kết với cơ sở y tế vùng Moscow đưa tin rằng 3 người đã bị thương, trong đó có một người đã phải nhập viện.

Video trích xuất từ camera giám sát cho thấy phần công trình rơi xuống công trường đã khiến một khối lượng lớn mảnh vỡ và bùn đất văng lên không trung, rồi rơi xuống một bãi đậu xe gần đó, làm hư hại hơn 140 ô tô và một con đường chính liền kề. Nguồn: RT

Chính quyền địa phương đã quy trách nhiệm cho nhà thầu thực hiện việc phá dỡ và cam kết bồi thường thiệt hại cho chủ xe.

Chi nhánh Ủy ban Điều tra Nga tại vùng Moscow cho biết một cuộc điều tra hình sự đang được tiến hành liên quan đến vụ việc. Chính quyền nghi ngờ nhà thầu có thể đã vi phạm các quy định về quy hoạch đô thị.

Theo RT, vào tháng 12 năm ngoái, một công nhân xây dựng đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn tại công trường này. Trước đó, vào năm 2023, một cần cẩu tháp bị sập, khiến một người bị thương.

Được xây dựng vào năm 2007, các công trình tại khu phức hợp trượt tuyết Snezhkom đã bị yêu cầu phá dỡ sau khi không vượt qua được cuộc kiểm tra kỹ thuật vào năm 2022.