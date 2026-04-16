Ông Trương Gia Bình: FPT sẵn sàng giải những bài toán công nghệ lớn của quốc gia

Lãnh đạo FPT khẳng định cam kết: doanh nghiệp đã sẵn sàng chia sẻ, đồng hành với Chính phủ, sẽ làm nhanh hơn, mạnh hơn, chấp nhận khó khăn nhiều hơn, theo đúng tinh thần mà Chính phủ đang dẫn dắt.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn FPT Trương Gia Bình: Khi doanh nghiệp đồng hành cùng Chính phủ, trước hết là sự đồng hành về tư duy.

Ông Trương Gia Bình khẳng định dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta đang bước vào một giai đoạn phát triển mới của đất nước, nơi Chính phủ sẽ tập trung cao nhất vào một số định hướng lớn trọng tâm như Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tuyên bố: Xây dựng một Chính phủ hiện đại, kiến tạo và phục vụ nhân dân; quyết tâm, nỗ lực cao nhất điều hành nền kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng cao và bền vững…

Doanh nghiệp đồng hành với Chính phủ bằng hành động cụ thể

Ông Trương Gia Bình cho biết: Khi Đảng đặt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân trên 10%/năm giai đoạn 2026-2031, đó không những là chỉ tiêu kinh tế, mà là mệnh lệnh phát triển, là kỳ vọng về một Việt Nam hùng cường.

"Tôi đặc biệt đồng tình với định hướng của Thủ tướng về việc giữ vững "các cân đối lớn của nền kinh tế", "tăng trưởng nhanh nhưng bền vững", kiểm soát rủi ro và không chấp nhận "tăng trưởng nóng". Đây không chỉ là nguyên tắc điều hành, mà còn là tư duy phát triển dài hạn, tăng trưởng trên nền tảng kỷ luật, kỷ cương và có trách nhiệm với tương lai của quốc gia.

Bởi một nền kinh tế muốn đi xa thì trước hết phải đi chắc; muốn bứt phá thì phải đứng trên một nền móng đủ vững. Niềm tin của thị trường và của nhà đầu tư, cả trong và ngoài nước, chính là tài sản quan trọng mà chúng ta phải bảo vệ", ông Trương Gia Bình nói.

Tuy nhiên, ông Bình cho rằng ổn định thôi là chưa đủ. Để đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số, chúng ta cần giải được một bài toán lớn hơn: Làm sao biến tiềm năng thành năng suất và những con số tăng trưởng; "khơi thông các nguồn lực" của toàn xã hội; nhà nước giữ vai trò kiến tạo, hơn một triệu doanh nghiệp giữ vai trò đồng hành.

Chủ tịch FPT bày tỏ tin tưởng rằng, mỗi doanh nghiệp Việt Nam hôm nay đều đang mang trong mình một phần sứ mệnh của dân tộc. Khi doanh nghiệp đồng hành cùng Chính phủ, trước hết là sự đồng hành về tư duy. Doanh nghiệp phải chuyển từ kinh doanh thuần túy sang "kiến tạo", từ "tối ưu lợi nhuận" sang "tối đa hóa giá trị đóng góp cho quốc gia". Đây không phải là khẩu hiệu mà là lựa chọn về cách làm.

Thứ hai là đồng hành bằng hành động cụ thể. Đó là đầu tư vào những lĩnh vực chiến lược như công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, giáo dục và đào tạo nhân lực chất lượng cao. Đó là việc doanh nghiệp sẵn sàng giải những bài toán khó của đất nước.

Thứ ba là đồng hành bằng tinh thần vượt khó. Lịch sử dân tộc ta đã chứng minh: càng khó khăn, người Việt Nam càng sáng tạo và kiên cường. Doanh nghiệp cũng vậy, khủng hoảng, doanh nghiệp không co cụm mà phải tìm cơ hội; trong thách thức, không né tránh mà phải bứt phá.

"Trong bối cảnh này, Việt Nam có một lợi thế đặc biệt: khát vọng vươn lên của dân tộc. Nếu tận dụng được, đây là cơ hội để tăng trưởng bứt phá, đất nước hùng cường. Như Thủ tướng khẳng định: lòng tin của nhân dân là nguồn lực lớn nhất của quốc gia", Chủ tịch tập đoàn FPT bày tỏ.

Hướng đến làm chủ công nghệ lõi

Ông Trương Gia Bình cho biết: Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để phát triển. Chính vì vậy, việc xây dựng một Chính phủ hiện đại, kiến tạo và phục vụ nhân dân thông qua hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực bộ máy, phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số sẽ là nền tảng để khơi dậy và phát huy tối đa tiềm năng phát triển của xã hội.

"Với FPT, chúng tôi luôn xác định: mình sinh ra trong một giai đoạn đặc biệt của đất nước, và vì thế phải đóng góp theo cách đặc biệt. Gần 4 thập kỷ qua, FPT đã luôn đồng hành và góp phần triển khai thành công các dự án công nghệ xương sống của đất nước, trong mọi lĩnh vực từ thuế, tài chính ngân hàng, chứng khoán, hàng không, năng lượng..., phục vụ hàng chục triệu người sử dụng.

Giờ đây trong bối cảnh Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị xác lập vai trò quan trọng hơn bao giờ hết của khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo đối với sự phát triển của đất nước, là doanh nghiệp hàng đầu, vai trò của FPT là góp phần kiến tạo hệ sinh thái công nghệ để thực hiện thành công Nghị quyết 57, góp sức cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số; kiến tạo hệ sinh thái giáo dục, chuyển đối số và chuyển đổi AI (AIX) với các quốc gia tiên tiến nhất thế giới về AI, bán dẫn, UAV, lượng tử, an ninh mạng và dữ liệu..., hướng đến làm chủ công nghệ lõi.

Trong đó, AI được xác định là một trụ cột trung tâm. Không những gia nhập Liên minh AI toàn cầu, FPT còn khởi xướng Liên minh AI Âu Lạc quy tụ những tổ chức, doanh nghiệp, đại học hàng đầu nhằm phát triển AI chủ quyền cho Việt Nam; hợp tác với những bộ não hàng đầu thế giới về AI như Jensen Huang, Bengio Yoshua, Andrew Ng... thúc đẩy nghiên cứu phát triển.

Theo ông Trương Gia Bình, cách tiếp cận này cũng được FPT triển khai trong lĩnh vực bán dẫn - một lĩnh vực đòi hỏi nhân sự kỹ thuật cao và sự kiên trì. Những con chip được thiết kế bởi kỹ sư FPT tự hào có mặt tại Nhật Bản - một thị trường có tiêu chuẩn khắt khe bậc nhất thế giới. FPT hợp tác với các cường quốc bán dẫn để đào tạo kỹ sư tương lai. Đầu năm nay, FPT công bố việc thành lập Nhà máy Kiểm thử và đóng gói tiên tiến chip bán dẫn, hoàn thành hệ sinh thái bán dẫn của người Việt.

Ở các lĩnh vực công nghệ mới như lượng tử, UAV, bảo mật..., FPT tiên phong đầu tư, nghiên cứu, mở rộng hệ sinh thái với khát khao hiện thực hoá giấc mơ làm chủ công nghệ.

Với FPT, ngoài công nghệ, đó còn là sự chuẩn bị về con người. Ông đặc biệt ủng hộ chủ trương của Đảng, Nhà nước, Chính phủ xác định đầu tư cho con người là đầu tư cho tương lai bền vững nhất; dành nguồn lực thích đáng để đổi mới căn bản giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và trọng dụng nhân tài. "Thực tế, gần 3 thập kỷ qua, FPT đầu tư mạnh mẽ vào giáo dục, từ phổ thông đến đại học, đào tạo hàng chục nghìn kỹ sư công nghệ. Bởi chúng tôi tin rằng, nhân lực là "hạ tầng của hạ tầng", cần chuyển đổi AI nhanh chóng để sẵn sàng cho những sứ mệnh mới của đất nước. Chính vì thế, chúng tôi đưa AI vào đào tạo 100% học sinh từ lớp 1 với mục tiêu hình thành lực lượng nhân lực có khả năng làm chủ công nghệ và trang bị kỹ năng AI cho 500.000 người vào năm 2030", ông cho biết.

Vươn ra biển lớn để có vị thế trên bản đồ công nghệ, kinh tế của thế giới

Ông Trương Gia Bình chia sẻ: Người Việt Nam có một lịch sử hàng nghìn năm gắn với biển. Thực tiễn kinh tế toàn cầu cho thấy không quốc gia nào duy trì được tốc độ tăng trưởng cao trong thời gian dài nếu không mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế. Chính phủ cũng quán triệt chỉ đạo thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ; đẩy mạnh ngoại giao kinh tế, ngoại giao công nghệ, khẳng định bản sắc và vị thế mới của Việt Nam trên trường quốc tế.

Vì vậy, doanh nghiệp Việt Nam cần mạnh dạn vươn ra toàn cầu, tìm kiếm cơ hội mới và phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo.

Ông Trương Gia Bình khẳng định: "Với FPT, hành trình toàn cầu hóa không phải là lựa chọn, mà là con đường tất yếu từ gần 3 thập kỷ trước. Chúng tôi đi ra thế giới không phải để "có mặt", mà là để Việt Nam "có vị thế" trên toàn cầu. FPT đã có mặt trên 30 quốc gia, chuyển đổi số và giờ là chuyển đổi AI cho những khách hàng lớn nhất.

Chúng tôi chọn cách tiếp cận AI-First, đưa AI vào cốt lõi của mọi thứ, từ dịch vụ, quy trình đến từng kỹ sư để nhanh chóng thu hẹp khoảng cách. Chúng tôi đang chuyển đổi toàn bộ lực lượng kỹ sư thành những "kỹ sư AI", nơi con người làm chủ, còn AI giúp tăng tốc và nâng tầm năng lực. Đồng thời, FPT hợp lực với các nhà cung cấp dịch vụ lớn (hyperscalers) để phát triển và thương mại hóa các giải pháp AI theo ngành, ở quy mô lớn, hướng tới những bài toán hàng trăm triệu USD.

Tôi tin rằng, trong lĩnh vực công nghệ, Việt Nam có cơ hội rất lớn. Chúng ta có lực lượng kỹ sư trẻ, thông minh, chăm chỉ. Nếu biết tận dụng, chúng ta hoàn toàn có thể trở thành một trung tâm công nghệ của thế giới".

Kiến quốc là hành trình của những người dám làm

Ông Trương Gia Bình nhấn mạnh: "Doanh nghiệp kiến quốc" không phải là một danh xưng, mà là một hành trình. Hành trình ấy đòi hỏi sự dấn thân, bền chí và tiên phong làm những thứ mới. Kiến quốc không chỉ bắt đầu từ những điều lớn lao, mà còn bắt đầu từ việc mỗi doanh nghiệp làm tốt nhất phần việc của mình và liên kết, cùng chung tay để phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh.

"Chúng tôi xin cam kết: doanh nghiệp sẽ làm nhanh hơn, mạnh hơn, chấp nhận khó khăn nhiều hơn, theo đúng tinh thần mà Chính phủ đang dẫn dắt. Và tôi tin, nếu cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam cùng hành động, thì tăng trưởng hai con số là kết quả tất yếu", ông Trương Gia Bình khẳng định.