Ông Trương Minh Huy Vũ được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TPHCM

Sáng 21/9, tại Kỳ họp thứ 5, HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031đã thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền, tiến hành bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường trình bày tờ trình giới thiệu ông Trương Minh Huy Vũ - Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM, để bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Tiếp đó, HĐND TPHCM khóa XI đã tiến hành bỏ phiếu. Kết quả 118/120 đại biểu có mặt biểu quyết thống nhất bầu ông Trương Minh Huy Vũ giữ chức Phó Chủ tịch UBND TPHCM. Ngay sau đó, các đại biểu cũng đã biểu quyết thông qua nghị quyết của HĐND xác nhận kết quả bầu cử.

Ông Trương Minh Huy Vũ sinh năm 1984, quê quán tỉnh Đồng Tháp (Tiền Giang trước sáp nhập). Ông có trình độ tiến sĩ kinh tế và chính trị quốc tế tại Đại học Bonn (CHLB Đức), thạc sĩ khoa học xã hội - toàn cầu hóa, quốc tế hóa và quản trị, cử nhân khoa học xã hội - nghiên cứu châu Âu và cao cấp lý luận chính trị.

Lãnh đạo TPHCM chúc mừng tân Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trương Minh Huy Vũ. Ảnh: Ngô Tùng.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND TPHCM xem xét, thông qua nhiều tờ trình, dự thảo nghị quyết nhằm cụ thể hóa các cơ chế, chính sách mới theo Luật Phát triển đô thị.

Luật Phát triển đô thị được Quốc hội thông qua vào cuối tháng 8 và chính thức có hiệu lực từ ngày 1/10. Để kịp thời chuẩn bị các nghị quyết, quyết định triển khai luật, các cơ quan chức năng TPHCM đã phối hợp chặt chẽ, khẩn trương trong thời gian qua.

Luật cùng các nghị quyết được kỳ vọng tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, tạo động lực phát triển mới cho thành phố.

Kỳ họp cho ý kiến, thông qua nhiều chính sách, chủ trương nhằm cụ thể hóa Luật Phát triển đô thị.

Theo HĐND TPHCM, dự kiến có hàng chục nghị quyết liên quan việc triển khai Luật Phát triển đô thị được xem xét tại kỳ họp lần này. Trong đó có nhiều nội dung tác động đến đông đảo người dân, được dư luận quan tâm như phê duyệt quy hoạch thành phố từ quy hoạch tổng thể đến quy hoạch đô thị, nông thôn, quy hoạch không gian ngầm và hoạt động kiến trúc tại TPHCM.

Cũng tại kỳ họp này, các đại biểu sẽ thảo luận tại tổ về các tờ trình của UBND TPHCM, sau đó lãnh đạo các sở, ngành và lãnh đạo UBND thành phố sẽ báo cáo, giải trình các nội dung liên quan.

Kỳ họp cũng dự kiến xem xét, quyết định chủ trương đầu tư các dự án chỉnh trang đô thị khu vực bờ Nam kênh Đôi, đoạn qua phường Chánh Hưng và phường Bình Đông; quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ, cũng như để thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp và mở rộng đường Nguyễn Văn Linh.