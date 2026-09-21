Liên tiếp xảy ra động đất ở Đà Nẵng, Quảng Ngãi

Viện Các Khoa học Trái đất, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam vừa phát đi thông báo về 4 trận động đất xảy ra vào sáng nay (21/9) tại Đà Nẵng và Quảng Ngãi.

Theo đó, trận động đất đầu tiên có độ lớn M = 2,6 xảy ra tại tọa độ 14,978 độ vĩ Bắc - 108,097 độ kinh Đông, khu vực xã Trà Linh, TP Đà Nẵng.

Bản đồ chấn tâm động đất xảy ra tại khu vực xã Trà Linh. (Ảnh: Viện Các Khoa học Trái đất)

Khoảng 26 phút sau, lúc 0h37’28’’, một trận động đất có độ lớn M = 2.8 xảy ra tại tọa độ 14,829 độ vĩ Bắc - 108,239 độ kinh Đông, xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi.

Đến 3h38’40’’, khu vực xã Trà Tân, TP Đà Nẵng xảy ra trận động đất có độ lớn M = 2,7. Vị trí chấn tâm được xác định tại tọa độ 15,205 độ vĩ Bắc - 108,180 độ kinh Đông.

Trận thứ tư xảy ra lúc 4h20’15’’, có độ lớn M = 3,0, tại tọa độ 14,948 độ vĩ Bắc - 108,168 độ kinh Đông. Động đất được ghi nhận tại Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi

Như vậy, trong chưa đầy 5 giờ đồng hồ, Đà Nẵng và Quảng Ngãi ghi nhận tổng cộng bốn trận động đất. Cả bốn trận đều có độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km và cấp độ rủi ro thiên tai 0.

Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, Viện Các Khoa học Trái đất vẫn đang tiếp tục theo dõi các trận động đất trên.