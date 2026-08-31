Quảng Ngãi liên tiếp xảy ra 6 trận động đất

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần (Viện Các khoa học Trái đất), từ 0h40 đến 3h28 sáng 31/8, tại khu vực xã Măng Bút (Quảng Ngãi) xảy ra 6 trận động đất .

Trận mạnh nhất xảy ra lúc 0h40, có độ lớn 4.0 độ richter. Năm trận tiếp theo có độ lớn 2.6-3.2, xảy ra trong khoảng gần ba giờ, với độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km.

Vị trí xảy ra trận động đất lúc 3h28 ở xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi. (Ảnh: Viện Các khoa học trái đất)

Khu vực xảy ra động đất thuộc huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum cũ (nay là tỉnh Quảng Ngãi). Đây cũng là địa phương thường xuyên ghi nhận động đất kích thích trong những năm gần đây.

Ngày 11/5, tại một số xã ở tỉnh Quảng Ngãi xảy ra liên tiếp 6 trận động đất, trong đó trận mạnh nhất có độ lớn 3,7.

Cụ thể, tại xã Măng Đen ghi nhận 3 trận động đất vào các thời điểm 3h42, 3h43 và 22h34 cùng ngày, với độ lớn lần lượt 2,6; 2,8 và 3,7 độ richter.

Theo phân cấp rủi ro thiên tai, cả 6 trận động đất này đều ở cấp độ 0, không gây rủi ro cho cuộc sống của người dân.

Từ 30/7 đến 9/8, tại Cao Bằng cũng liên tiếp ghi nhận 5 trận động đất, trong đó trận mạnh 3,6 độ richter khiến nhà cửa rung lắc, người dân hoang mang.