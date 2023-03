ONWAYS – Biểu tượng "Thời trang thể thao bền vững" tại đại lộ Nguyễn Huệ

BST Drink It Wear sử dụng hơn 80% chất liệu tái chế thân thiện với môi trường cùng công nghệ dệt hiện đại hỗ trợ vận động. Đặc biệt, chất liệu vải làm từ bã cà phê không chỉ mang lại cảm giác mát lạnh khi tiếp xúc với da bởi khả năng giảm đến 2 độ C so với nhiệt độ môi trường, mà còn kiểm soát mùi cơ thể gấp 3 lần, nhanh khô hơn 50% so với các loại vải thông thường khác.



Hơn thế nữa, Drink It Wear còn ra mắt 22 bản phối với những đường nét hiện đại phối hợp nhịp nhàng cùng hiệu ứng "in ombre" như một luồng gió thanh lịch và tươi mới cho trang phục tập luyện của thương hiệu thời trang Onways.

Giới thiệu thương hiệu Onways

Onways là thương hiệu thời trang thể thao Việt Nam được sáng lập và vận hành bởi đội ngũ là những người chơi thể thao thực thụ nói chung và bộ môn chạy bộ nói riêng. Với sứ mệnh Make Sports More Fashionable, những kẻ mộng mơ cùng khát vọng mang thể thao đến gần hơn với công chúng thông qua thời trang.

Website: https://onways.vn/