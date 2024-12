OpenAI phát hành công cụ tạo video AI

Công cụ tạo video AI này hoạt động tương tự như công cụ tạo hình ảnh AI DALL-E của OpenAI: Người dùng chỉ cần nhập mô tả về một cảnh muốn tạo, và Sora sẽ trả về một đoạn video chất lượng cao.

Sora cũng có thể tạo video từ hình ảnh tĩnh và kéo dài video hiện có hoặc điền vào các khung hình còn thiếu. OpenAI, công ty khởi nghiệp AI được Microsoft hỗ trợ, đã giới thiệu Sora vào tháng 2.

Theo buổi livestream trên YouTube của OpenAI, Sora sẽ ra mắt cho người dùng ở Mỹ và một số quốc gia. Tuy nhiên, công ty chưa có kế hoạch cụ thể để ra mắt công cụ này tại châu Âu, Anh và một số quốc gia khác.

OpenAI cho biết, người dùng không cần phải trả thêm phí cho công cụ này, vì nó sẽ được bao gồm trong các tài khoản ChatGPT hiện có như Plus và Pro. Các nhân viên của OpenAI cùng CEO Sam Altman đã trình diễn các tính năng như "Blend" (kết hợp hai cảnh theo hướng dẫn của người dùng), cũng như tùy chọn tạo video AI lặp lại vô hạn.

Trước đây, Sora chủ yếu chỉ có sẵn cho một nhóm nhỏ các kiểm tra viên bảo mật, hay còn gọi là "red-teamers," những người thử nghiệm mô hình để tìm ra các điểm yếu trong các lĩnh vực như thông tin sai lệch và thiên vị.

Người dùng Reddit đã hỏi các giám đốc điều hành của OpenAI vào tháng 10 về ngày ra mắt của Sora, liệu có phải bị hoãn lại "do yêu cầu tính toán/thời gian để suy luận hoặc do vấn đề an toàn." Đáp lại, Kevin Weil, Giám đốc sản phẩm của OpenAI, cho biết: "Cần hoàn thiện mô hình, phải giải quyết vấn đề an toàn, giả mạo và các vấn đề khác, và cần mở rộng khả năng tính toán!"

Rohan Sahai, trưởng nhóm sản phẩm Sora của OpenAI, cho biết trên buổi livestream: "Chúng tôi rõ ràng có một mục tiêu lớn trên lưng như OpenAI" và nhấn mạnh công ty cần ngăn chặn việc sử dụng công nghệ trái phép. "Nhưng chúng tôi cũng muốn cân bằng điều đó với sự sáng tạo."

Với Sora, nhà phát triển ChatGPT đang hướng đến việc cạnh tranh với các công cụ tạo video AI từ các công ty như Meta và Google, công ty đã công bố Lumiere vào tháng 1. Các công cụ AI tương tự cũng có sẵn từ các công ty khởi nghiệp khác, như Stable Video Diffusion của Stability AI. Amazon cũng đã phát hành Create with Alexa, một mô hình chuyên về tạo ra nội dung hoạt hình ngắn cho trẻ em.

Video có thể là biên giới tiếp theo của AI sáng tạo, khi các chatbot và công cụ tạo hình ảnh đã thâm nhập vào thế giới tiêu dùng và doanh nghiệp. Mặc dù những cơ hội sáng tạo này sẽ kích thích các tín đồ AI, nhưng công nghệ mới cũng đặt ra những lo ngại nghiêm trọng về thông tin sai lệch, đặc biệt khi các cuộc bầu cử lớn trên toàn cầu đang diễn ra. Theo dữ liệu từ Clarity, công ty học máy, số lượng deepfake do AI tạo ra đã tăng 900% so với năm trước.

OpenAI đang tập trung vào mục tiêu đa phương thức (multimodality) — kết hợp tạo văn bản, hình ảnh và video — trong nỗ lực cung cấp một bộ công cụ AI toàn diện hơn.