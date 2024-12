OpenAI ra mắt gói dịch vụ "ChatGPT Pro" với mức giá khủng: 5 triệu đồng/tháng

Hôm nay, OpenAI đã ra mắt ChatGPT Pro, gói đăng ký trị giá 200 USD (khoảng 5 triệu đồng) mỗi tháng dành cho chatbot hàng đầu của mình.

ChatGPT Pro bao gồm tất cả các tính năng của gói 20 USD hàng tháng trước đó, cùng với quyền truy cập đáng kể hơn vào các mô hình trí tuệ nhân tạo GPT-4o và o1. Với gói Pro, người dùng cũng có thể sử dụng một mô hình độc quyền từ OpenAI gọi là o1 pro mode, cung cấp sức mạnh tính toán lớn hơn để xử lý câu trả lời. Gói này có giá 2.400 USD cho cả năm.

Hiện tại, OpenAI chưa công bố thay đổi nào về giá của các gói đăng ký khác, và tùy chọn miễn phí vẫn tiếp tục được cung cấp. Gói đăng ký đầu tiên của OpenAI, ChatGPT Plus, ra mắt vào tháng 2 năm ngoái với giá 20 USD mỗi tháng, vẫn giữ nguyên giá. Với gói Plus, người dùng có thể truy cập hầu hết các tính năng mới và mô hình AI của ChatGPT, đồng thời ít bị giới hạn về số lần yêu cầu so với người dùng miễn phí. Số lượng yêu cầu mỗi ngày và thời gian sử dụng các tính năng như giao diện giọng nói nâng cao phụ thuộc vào cấp độ đăng ký.

Gói Pro được hướng tới những người dùng sử dụng mô hình AI của OpenAI cho các công việc kỹ thuật. Theo Jason Wei, nhà nghiên cứu của OpenAI, gói o1 pro mode "hữu ích nhất cho các vấn đề phức tạp về toán học, khoa học hoặc lập trình."

Dù ChatGPT Pro cung cấp quyền truy cập "không giới hạn" vào các tính năng như mô hình GPT-o1, GPT-4o, và phản hồi bằng giọng nói, OpenAI vẫn áp dụng các điều khoản sử dụng nghiêm ngặt. Các hành vi như chia sẻ tài khoản cho nhiều người sử dụng hoặc dùng gói Pro để cung cấp dịch vụ riêng có thể dẫn đến việc tài khoản bị khóa. Người dùng không hài lòng có thể yêu cầu hoàn tiền trong vòng hai tuần sau khi mua qua trung tâm hỗ trợ trực tuyến của OpenAI.

Bên cạnh ChatGPT Pro, OpenAI cũng thông báo rằng mô hình o1, nổi bật với khả năng "lý luận" và xử lý nhiều bước, đã được phát hành chính thức thay vì chỉ ở chế độ xem trước giới hạn. Mô hình này hiện có khả năng trả lời câu hỏi nhanh hơn, nhận diện hình ảnh làm đầu vào, và giảm thiểu lỗi. Trong tương lai, OpenAI dự kiến bổ sung các tính năng như duyệt web và tải tệp cho chế độ o1 của ChatGPT.

Khi năm 2024 sắp kết thúc, OpenAI được kỳ vọng sẽ tiếp tục ra mắt các tính năng AI mới. Theo báo cáo từ The Verge, những tính năng cuối năm này có thể bao gồm mô hình tạo video bằng AI được chờ đợi mang tên Sora. Ngoài ra, OpenAI có thể tiết lộ thêm về "AI agent" - những công cụ có thể thực hiện các tác vụ trực tuyến thay người dùng – và chiến lược của công ty trong năm 2025.