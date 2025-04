Bà Rịa - Vũng Tàu thắng lớn trong 3 ngày nghỉ lễ

Chiều 7-4, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có báo cáo nhanh về tình hình phục vụ du khách trong 3 ngày lễ dịp Giỗ tổ Hùng Vương năm 2025.

Năm nay lượng khách du lịch đến tỉnh tham quan và nghỉ dưỡng khá cao, tất cả các huyện và thành phố đều chuẩn bị chu đáo để đón tiếp khách tham quan, nghỉ dưỡng tại tỉnh.

Theo thống kê, từ ngày 5-4 đến ngày 7-4 (tức từ ngày 8-3 đến ngày mùng 10-3 âm lịch) tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đón khoảng 231.044 lượt khách. Doanh thu đạt khoảng 224,552 tỉ đồng, công suất buồng khoảng 70-85%.

Địa phương đứng đầu vẫn là TP Vũng Tàu với hơn 111.000 lượt khách, tiếp đến lần lượt là huyện Xuyên Mộc, Long Đất, Côn Đảo…

Khách tắm biển đông đúc trong ngày nghỉ lễ

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch cho biết trước lễ, Sở đã tổ chức làm việc trực tiếp với các huyện, thành phố trọng điểm về du lịch để nắm bắt tình hình chuẩn bị của địa phương trong việc đón và phục vụ khách du lịch.

Các huyện, thành phố đều xây dựng các kế hoạch cụ thể trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, trị an, an toàn cho du khách; triển khai cho các ban ngành của địa phương để thực hiện theo tinh thần của các kế hoạch đã đề ra.

Ngoài ra, sở đã phân công ban lãnh đạo và các phòng trực để tiếp nhận những thông tin phản ánh của du khách qua đường dây nóng của sở.

Nhờ vậy tình hình an ninh trật tự tương đối ổn định, lượng khách du lịch đến tỉnh tham quan và nghỉ dưỡng khá cao, tất cả các huyện và thành phố đều chuẩn bị chu đáo để đón tiếp.

Đặc biệt, năm nay suốt kỳ nghỉ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu không ghi nhận trường hợp đuối nước hay ngộ độc thực phẩm, không có phản ánh tiêu cực về giá cả, dịch vụ. Nhiều địa phương còn tăng cường hỗ trợ du khách qua điện thoại, hỗ trợ tìm đồ thất lạc và trẻ em đi lạc. Riêng huyện Xuyên Mộc tiếp nhận và xử lý hơn 400 cuộc gọi hỗ trợ khách.