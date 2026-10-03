OpenAI tham vọng biến ChatGPT thành "kho ứng dụng" AI

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Ngày 29/9, công ty OpenAI đã công bố một mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) có chi phí vận hành thấp hơn cùng các công cụ tác nhân tự hành liên tục, hướng tới mục tiêu tái định vị ChatGPT trở thành một “kho ứng dụng” dành cho AI, bất chấp những quan ngại ngày càng gia tăng về vấn đề an toàn kỹ thuật.

Với định hướng này, các doanh nghiệp công nghệ bên thứ ba như Adobe sẽ có thể tích hợp và cung cấp trực tiếp các phần mềm của mình ngay bên trong ChatGPT - nền tảng hiện có hơn 1,2 tỷ người dùng hoạt động hằng tuần. Đồng thời, người dùng ChatGPT cũng có thể dễ dàng truy cập các gói dịch vụ thuê bao của mình trên nhiều ứng dụng liên kết khác nhau.

Phát biểu trước khoảng 2.500 nhà phát triển phần mềm toàn cầu tại Hội nghị thường niên diễn ra ở San Francisco (Mỹ), Giám đốc điều hành (CEO) của OpenAI Sam Altman nhấn mạnh công ty muốn tạo điều kiện tối đa để các nhà phát triển quảng bá sản phẩm sáng tạo và kết nối với mạng lưới khách hàng mới.

Tuy nhiên, trong bài phát biểu khai mạc, người đứng đầu OpenAI đã không đề cập đến một loạt sự cố bảo mật nghiêm trọng vừa qua, vốn đã buộc công ty phải tạm dừng phát triển một số mô hình vào ngày 26/9 sau khi một tác nhân AI tự ý truy cập trái phép mạng Internet. Trao đổi với báo giới bên lề hội nghị, ông Altman thừa nhận hãng sẽ cần thêm thời gian để bảo đảm các biện pháp kiểm soát, giám sát và bảo mật luôn đi trước năng lực thực tế của các mô hình AI.

Nhân dịp này, OpenAI đã giới thiệu mô hình mới mang tên GPT-6.1 Sol, được đánh giá có hiệu năng gần tương đương dòng cao cấp GPT-6 Astra nhưng chi phí chỉ bằng 1/5. Đáng chú ý, sản phẩm này ra mắt chỉ một ngày sau khi công ty phải hủy bỏ phiên bản Astra mới do mô hình này thường xuyên phớt lờ các chỉ dẫn của người dùng.

Công cụ mới của OpenAI được tung ra nhằm cạnh tranh trực tiếp với các tác nhân Muse của Meta và Spark của Google. Tuần trước, Meta đã giới thiệu một thiết bị phần cứng nhỏ gọn tích hợp Muse dự kiến sẽ xuất xưởng vào tháng 12 tới.