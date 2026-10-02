Thay đổi từ ngày 2/10 người dùng Facebook cần lưu ý

Ngày 2/10, nhiều người dùng Facebook tại Việt Nam bất ngờ phát hiện giao diện của ứng dụng mạng xã hội có sự thay đổi. Điều chỉnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi cách gọi mới khác biệt so với thuật ngữ quen thuộc trước đây.

Theo hình ảnh giao diện được chia sẻ, trước đây, Facebook hiển thị các tùy chọn gồm “Hủy kết bạn”, “Giảm tương tác” và “Chỉnh sửa danh sách bạn bè”. Trong giao diện mới, mục “Giảm tương tác” được thay bằng “Nghỉ ngơi”, bên cạnh hai lựa chọn “Hủy kết bạn” và “Bỏ theo dõi”.

Ngày 2/10, nhiều người dùng Facebook tại Việt Nam bất ngờ khi phát hiện nút “Giảm tương tác” được đổi thành “Nghỉ ngơi” trong giao diện quản lý bạn bè, khiến không ít người chú ý. (Ảnh: Đài phát thanh)

Điểm đáng chú ý trong lần thay đổi này là cách Facebook đặt tên cho tính năng. Thay vì sử dụng cụm từ “Giảm tương tác” mang tính mô tả thao tác, tên gọi “Nghỉ ngơi” gợi ý việc người dùng tạm tạo khoảng cách với một người trên mạng xã hội.

Tùy chọn này hướng đến những trường hợp người dùng không muốn thường xuyên nhìn thấy nội dung từ một người cụ thể, nhưng vẫn muốn duy trì kết nối bạn bè. Chẳng hạn, người dùng có thể muốn hạn chế tiếp xúc với bài đăng của đồng nghiệp, người quen hoặc một người từng có mối quan hệ thân thiết mà không cần thực hiện thao tác hủy kết bạn.

Việc thay đổi tên gọi cũng khiến tính năng trở nên dễ nhận diện hơn đối với những người muốn điều chỉnh trải nghiệm sử dụng Facebook. Thay vì phải tìm hiểu một thuật ngữ mang tính kỹ thuật, người dùng có thể liên tưởng trực tiếp đến nhu cầu tạm thời giảm sự xuất hiện của một mối quan hệ trên mạng xã hội.

Trên Facebook, các công cụ quản lý quan hệ cá nhân được bố trí nhằm giúp người dùng chủ động kiểm soát trải nghiệm của mình. Tuy nhiên, không phải ai cũng muốn lựa chọn giữa việc tiếp tục theo dõi một người và hủy kết bạn hoàn toàn. Những tùy chọn hạn chế tương tác vì thế có thể đáp ứng nhu cầu điều chỉnh bảng tin mà không làm thay đổi kết nối giữa hai tài khoản.

Trong trường hợp tùy chọn “Nghỉ ngơi” tiếp tục được triển khai, cách gọi mới có thể giúp người dùng nhận biết rõ hơn mục đích của công cụ này. Đây cũng là một thay đổi đáng chú ý về mặt ngôn ngữ giao diện, khi Facebook sử dụng cách diễn đạt gần gũi hơn thay cho tên gọi mô tả chức năng.

Dù vậy, chỉ từ hình ảnh giao diện hiện có, chưa thể xác định Meta đã thay đổi cách thức hoạt động của tính năng hay chỉ cập nhật tên gọi.

Hiện chưa rõ Meta có thay đổi phạm vi triển khai hay chỉ điều chỉnh giao diện ở một số tài khoản. Nếu tiếp tục xuất hiện trên nhiều phiên bản ứng dụng, đây sẽ là thay đổi mà người dùng cần làm quen khi sử dụng các công cụ quản lý bạn bè trên Facebook.