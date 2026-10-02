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Tất cả người dân hay dùng Wifi miễn phí lưu ý cảnh báo 'khẩn' từ Công an: Tuyệt đối không được thực hiện việc này

| | Kinh tế số

Công an Cà Mau nhấn mạnh, WiFi miễn phí không có nghĩa là hoàn toàn an toàn.

Công an Cà Mau cho biết, trong thời đại công nghệ số, WiFi công cộng xuất hiện ở nhiều nơi như quán cà phê, sân bay, trung tâm thương mại, trường học… Chỉ với vài thao tác, người dùng có thể kết nối Internet miễn phí để học tập, làm việc và giải trí. Tuy nhiên, sự tiện lợi này cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn thông tin.

Khi sử dụng WiFi công cộng, dữ liệu cá nhân có thể bị kẻ xấu theo dõi hoặc đánh cắp nếu mạng không được bảo mật tốt. Những thông tin như tài khoản, mật khẩu, email, hình ảnh hoặc dữ liệu cá nhân có thể trở thành mục tiêu của các đối tượng xấu. Đặc biệt, người dùng có thể vô tình kết nối với những mạng WiFi giả mạo có tên gần giống mạng chính thức.

Tất cả người dân hay dùng Wifi miễn phí lưu ý cảnh báo 'khẩn' từ Công an: Tuyệt đối không được thực hiện việc này- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Công an Cà Mau

Để bảo vệ bản thân, cơ quan công an khuyến cáo người dân không nên đăng nhập tài khoản ngân hàng hoặc thực hiện giao dịch quan trọng khi đang sử dụng WiFi công cộng. Đồng thời, kiểm tra kỹ tên mạng trước khi kết nối và tránh những mạng không rõ nguồn gốc.

Khi có thể, nên sử dụng dữ liệu di động hoặc mạng cá nhân cho các hoạt động nhạy cảm. Bên cạnh đó, cần đặt mật khẩu mạnh, bật xác thực hai yếu tố (2FA), cập nhật phần mềm thường xuyên và chỉ truy cập những trang web đáng tin cậy.﻿

Công an Cà Mau nhấn mạnh, WiFi miễn phí không có nghĩa là hoàn toàn an toàn. Mỗi người cần nâng cao ý thức bảo vệ thông tin cá nhân, chủ động phòng tránh các nguy cơ trên không gian mạng. Cảnh giác hôm nay chính là bảo vệ tài khoản, dữ liệu và sự an toàn của chính mình ngày mai.

Hoàng Nguyễn

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