Phát triển khu vực gần 1.000 ha tại Hòa Lạc để thử nghiệm, thí điểm UAV

Sáng 2/10, Báo Tiền Phong phối hợp với Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQG) tổ chức Diễn đàn "Phát triển Kinh tế tầm thấp và Thúc đẩy ứng dụng công nghệ vũ trụ tại Việt Nam”.



Phát triển khu vực gần 1.000 ha để thử nghiệm UAV

Phát biểu chào mừng tại diễn đàn, PGS.TS Bùi Thế Duy - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQG Hà Nội - cho rằng, thời gian gần đây, chúng ta đã nghe nhiều đến khái niệm “kinh tế tầm thấp”, tích hợp tất cả những công nghệ mới nhất về thiết bị bay không người lái (UAV) cùng toàn bộ các ứng dụng trong logistics, nông nghiệp, giao thông thông minh, tạo ra một không gian mới để đưa các công nghệ tiên tiến nhất vào cuộc sống.

“Hưởng ứng sự phát triển chung của đất nước trong việc ứng dụng công nghệ vào phát triển kinh tế tầm thấp, và cao hơn nữa là ứng dụng các sản phẩm của công nghệ vũ trụ vào phát triển kinh tế - xã hội, ĐHQG Hà Nội rất vui mừng và cảm ơn Báo Tiền Phong đã phối hợp tổ chức diễn đàn ngày hôm nay”, ông Bùi Thế Duy nói.

Ông PGS.TS Bùi Thế Duy - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQG Hà Nội. Ảnh: Trọng Tài.

Theo ông Bùi Thế Duy, ĐHQG Hà Nội là đại học tổng hợp, có các trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực, các đơn vị đào tạo và nghiên cứu trên tất cả các lĩnh vực liên quan đến phát triển kinh tế tầm thấp. Trong đó, Trường Đại học Kinh tế có các chuyên gia và chương trình nghiên cứu tổng thể về bài toán phát triển kinh tế tầm thấp. Trường Đại học Công nghệ, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Trường Quốc tế, Trường Đại học Việt Nhật là những cơ sở đào tạo, nghiên cứu hàng đầu Việt Nam về công nghệ.

Đặc biệt, tại Trường Đại học Công nghệ có đơn vị chuyên trách đào tạo về hàng không vũ trụ và kinh tế tầm thấp - Viện Hàng không Vũ trụ - đã được thành lập 10 năm với sự phối hợp ban đầu của Tập đoàn Viettel. Ngành đào tạo hàng không vũ trụ có “đầu ra” rất tốt, sinh viên ra trường nhanh chóng được các tập đoàn công nghệ lớn săn đón và tuyển dụng.

Ngoài ra, một số đơn vị nghiên cứu như Viện Công nghệ Thông tin (nay được cơ cấu lại thành Viện Công nghệ Chiến lược ĐHQG) cùng các khoa, các trường khối công nghệ có rất nhiều nghiên cứu nhằm thiết kế, xây dựng và nội địa hóa các cấu phần của thiết bị bay không người lái.

“ĐHQG đang khẩn trương hoàn tất khu thử nghiệm nghiên cứu phát triển thử nghiệm UAV tại Hòa Lạc, Hà Nội trong tháng 10 này. Khu vực này vừa nghiên cứu, phát triển, đào tạo, vừa triển khai thử nghiệm các giải pháp mới về UAV cũng như xây dựng sân bãi để triển khai thí điểm UAV ngoài trời”, ông Bùi Thế Duy thông tin.

Cũng theo ông Bùi Thế Duy, tại Hoà Lạc, ĐHQG Hà Nội sẽ phối hợp phát triển khu vực gần 1.000 ha trở thành khu bay thử nghiệm cho tất cả các dịch vụ, thí điểm và công nghệ mới trong các lĩnh vực: Tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, giám sát hiện trường, giám sát môi trường và ứng dụng nông nghiệp.

Song song đó, ĐHQG Hà Nội sẽ tiến hành phát triển các hoạt động đào tạo về nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị bay không người lái, hợp tác thành lập các trung tâm đào tạo điều khiển UAV phục vụ nông nghiệp, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, giao thông vận tải và logistics.

“Tại khu đô thị đại học Hòa Lạc, ĐHQG Hà Nội cũng đang phối hợp với các tập đoàn logistics và các tập đoàn tự động hóa xây dựng trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, nhằm kết hợp nghiên cứu, đào tạo và nội địa hóa các sản phẩm công nghệ liên quan đến phát triển kinh tế tầm thấp”, ông Bùi Thế Duy thông tin thêm.

Tạo ra cơ hội rất lớn

Giám đốc ĐHQG Hà Nội cũng bày tỏ, thực tế cho thấy kinh tế tầm thấp không chỉ dừng lại ở lý thuyết hay trên giấy nữa mà đã có nhiều ứng dụng trong thực tiễn. Ví dụ như đã có thử nghiệm vận chuyển vật tư y tế thiết yếu bằng UAV; sử dụng UAV trong lĩnh vực nông nghiệp, trong tìm kiếm cứu nạn, vận chuyển lương thực…

Theo ông Duy, bên cạnh thiết bị UAV, việc sử dụng các sản phẩm của công nghệ vệ tinh, đặc biệt là vệ tinh tầm thấp đã mang lại hiệu quả trong một số lĩnh vực.

“Sự kết hợp và tích hợp đa công nghệ đang tạo ra một cơ hội rất lớn và một không gian mới trong phát triển kinh tế - xã hội tại Việt Nam”, ông Bùi Thế Duy nhấn mạnh.

Nêu rõ, diễn đàn có nhiều chuyên gia đến từ các bộ ngành, các tập đoàn công nghệ, ông Bùi Thế Duy cho biết những chia sẻ tại diễn đàn là cơ hội tốt để các nhà nghiên cứu, các doanh nghiệp và đặc biệt là các bạn sinh viên tìm hiểu một lĩnh vực mới.