OPPO Find X8 Pro: Flagship với camera đột phá và toàn diện

Sau hai thế hệ vắng bóng, OPPO tiếp tục mang tới cho người dùng phân khúc cao cấp một sự lựa chọn mang tính "toàn diện", đó chính là dòng Find X8 series mới nhất vừa được ra mắt tại Việt Nam cách đây ít hôm. OPPO Find X8 series năm nay được đánh giá là mẫu flagship có camera đột phá khi trang bị phần cứng mạnh mẽ hàng đầu, phần mềm thông minh cũng như cho trải nghiệm sử dụng toàn diện bậc nhất mà ít smartphone nào trên thị trường làm được.

Phần cứng camera hàng đầu

Về thông số camera, OPPO Find X8 Pro được trang bị hệ thống camera Hasselblad thế hệ hoàn toàn mới. Đây là sự kết hợp giữa công nghệ tiên tiến và kinh nghiệm tối ưu hóa hình ảnh giữa OPPO và Hasselblad.

Hệ thống camera sau của Find X8 Pro bao gồm bốn ống kính, mỗi ống kính được thiết kế để đảm nhiệm một vai trò cụ thể. Camera siêu rộng 50MP với kích thước cảm biến 1/2.75’’ và tiêu cự 15mm là lựa chọn lý tưởng cho ảnh phong cảnh hoặc nhóm, nhờ khả năng ghi lại không gian rộng lớn với độ chi tiết tốt. Camera chính 50MP sở hữu cảm biến lớn 1/1.4’’, tích hợp chống rung quang học (OIS) và tiêu cự 23mm, hoạt động hiệu quả trong cả điều kiện ánh sáng ban ngày và ánh sáng yếu. Bên cạnh đó, hai camera tele 50MP cũng được tích hợp khả năng zoom quang học 3x và 6x, với các tiêu cự lần lượt là 73mm và 135mm, mang lại lợi thế trong việc chụp chân dung và chụp ảnh từ xa mà vẫn duy trì được độ chi tiết và màu sắc chân thực.

Camera trước 32MP với cảm biến 1/2.74’’ và tiêu cự 21mm cũng là một ống kính chất lượng cao, hỗ trợ các tính năng AI giúp cải thiện chất lượng hình ảnh selfie, đảm bảo khả năng tái tạo nét đẹp tự nhiên trong mọi điều kiện ánh sáng.

Ngoài ra, chế độ Burst Shot trên OPPO Find X8 Pro cho phép chụp liên tục với tốc độ cao, lên đến 200 ảnh trong 30 giây, đảm bảo không có độ trễ. Nhờ khả năng nhận dạng tư thế và dáng bộ cơ thể theo thời gian thực, cùng công nghệ phơi sáng kép tức thời, chế độ này giúp ghi lại chi tiết các chuyển động mượt mà, phù hợp cho các khoảnh khắc hành động nhanh hoặc thể thao.

Tính năng AI hỗ trợ nâng cao chất lượng hình ảnh

OPPO Find X8 Pro tích hợp nhiều tính năng AI nhằm tối ưu hóa khả năng nhiếp ảnh. Tính năng AI tăng cường độ nét giúp cải thiện chi tiết hình ảnh trong các bối cảnh ánh sáng phức tạp, trong khi AI chống phản chiếu hỗ trợ giảm thiểu các hiện tượng phản sáng, đặc biệt khi chụp dưới ánh nắng mạnh.

Đối với ảnh chân dung, AI làm nét gương mặt tăng cường độ sáng và sắc nét, giúp các chi tiết khuôn mặt nổi bật hơn. Ngoài ra, tính năng AI Studio cho phép người dùng loại bỏ các vật thể không mong muốn trong bức ảnh, đồng thời điều chỉnh ánh sáng để làm nổi bật chủ thể một cách hiệu quả.

Một trong những tính năng khá hữu ích trên Find X8 series là khả năng "cứu" các ảnh bị chụp mờ, nhòe. Tính năng này sử dụng AI để tái tạo lại các chi tiết bị mất, và nó hoạt động cực kỳ hiệu quả trong việc khôi phục lại các bức ảnh chụp có thể coi như là bị hỏng, không thể sử dụng được.

Trải nghiệm thực tế khả năng chụp ảnh của Find X8 Pro

Khả năng chụp ảnh của OPPO Find X8 Pro đã được kiểm chứng trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau. Dưới ánh sáng ban ngày, sản phẩm cho thấy khả năng ghi lại hình ảnh sắc nét với màu sắc sống động, nịnh mắt, thể hiện rõ từng chi tiết của cảnh vật. OPPO cũng tích hợp hàng loạt bộ lọc màu khác nhau giúp người dùng có thể tùy chỉnh trực tiếp ngay khi chụp, mỗi bộ lọc màu sẽ mang lại một tone và mood ảnh hoàn toàn khác biệt, giả lập các cuộn film 35mm, mang lại những cảm xúc mới lạ hơn khi chụp, đặc biệt là khi chụp street, thể loại nhiếp ảnh mà cảm xúc luôn được đặt lên hàng đầu.

Trong điều kiện ánh sáng yếu, cảm biến lớn kết hợp cùng các thuật toán AI đã hỗ trợ tái tạo màu sắc và giảm nhiễu, mang lại những bức ảnh sáng rõ và tự nhiên. Khi chụp ngược sáng, Find X8 Pro chứng tỏ khả năng cân bằng sáng tốt ở cả vùng sáng và vùng tốt, giảm bóng đổ và giữ được các chi tiết quan trọng trong bức ảnh.

Find X8 Pro cũng thể hiện sự linh hoạt khi chụp các chủ thể khác nhau. Với ảnh phong cảnh, camera siêu rộng giúp ghi lại toàn cảnh một cách chi tiết và rõ ràng. Trong khi đó, khả năng làm mờ nền tự nhiên của camera tele hỗ trợ tạo nên những bức ảnh chân dung có chiều sâu. Camera macro cho phép người dùng chụp cận cảnh các vật thể nhỏ với độ chi tiết cao, còn ảnh chụp ẩm thực mang đến màu sắc sống động, chân thực.

Nối tiếp sự thành công của thế hệ tiền nhiệm, chế độ chụp XPan được OPPO mang lên Find X8 series. Đây là một chế độ chụp cực kỳ độc đáo với tỷ lệ ảnh 65:24, gần như gấp đôi theo chiều ngang so với khổ film 35mm thông thường, từ đó tạo nên một bức ảnh toàn cảnh có chiều sâu.

So sánh với các máy flagship khác cùng phân khúc

So với các đối thủ trong phân khúc cao cấp, OPPO Find X8 Pro thể hiện được những ưu điểm nổi bật. Khả năng zoom quang học lên đến 6x vượt trội mà không mẫu flagship nào làm được cũng như tích hợp AI hỗ trợ chụp ảnh là những điểm được đánh giá cao, đặc biệt trong các bối cảnh đòi hỏi độ chi tiết và sự linh hoạt trong trải nghiệm nhiếp ảnh di động. Tuy nhiên, trong một số yếu tố như cân bằng màu sắc hoặc khả năng tái tạo ánh sáng trong các bức ảnh chụp ban đêm, sản phẩm có sự khác biệt nhỏ so với các flagship khác, tùy thuộc vào sở thích cá nhân của người dùng.

OPPO Find X8 Pro - Flagship camera toàn diện

Có thể thấy, OPPO Find X8 Pro nói riêng và dòng Find X nói chung luôn là một dòng sản phẩm mang tới sự hoàn thiện về trải nghiệm, không chỉ trong các tác vụ hàng ngày, mà còn là trải nghiệm toàn diện về nhiếp ảnh di động. Hệ thống camera Hasselblad thế hệ mới cùng với các tính năng AI hỗ trợ đã mang lại khả năng chụp ảnh đa dạng và hiệu quả trong nhiều tình huống khác nhau, đặc biệt là khi chụp đường phố, chụp chân dung và chụp phong cảnh.

Tất nhiên, không thể không kể tới các tính năng AI càng giúp trải nghiệm sử dụng trở nên tối giản hơn. "Less is More", triết lý tối giản nhưng vẫn luôn đáp ứng tốt các nhu cầu về trải nghiệm được OPPO theo đuổi từ những ngày đầu của thế hệ X.

OPPO Find X8 Series hiện đã chính thức lên kệ tại thị trường Việt Nam, với chương trình đặt trước từ ngày 21/11 tới 6/12 cùng bộ quà tặng trị giá 10.000.000 Đồng bao gồm sạc không dây AirVOOC, Ốp lưng từ tính, Phiếu mua hàng 1 triệu Đồng hoặc Thu cũ đổi mới hỗ trợ 4 triệu Đồng, gói bảo hành OPPO Care+ và ưu đãi trả góp 0%.

Tham khảo chi tiết về sản phẩm tại: https://www.thegioididong.com/dtdd/oppo-find-x8-pro