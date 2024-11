Oriental Square khẳng định vị thế với hai giải thưởng danh giá tại PropertyGuru Vietnam Property Awards 2024

Ngày 15/11/2024, lễ trao giải PropertyGuru Vietnam Property Awards 2024 do PropertyGuru tổ chức đã vinh danh dự án Oriental Square với hai giải thưởng quan trọng: "Best Office Development" và "Best Commercial Green Development". Oriental Square là dự án tòa nhà văn phòng hạng A, được vận hành theo tiêu chuẩn LEED Gold do OSI Holdings phát triển. Thành công này không chỉ là niềm tự hào của OSI Holdings mà còn đánh dấu bước ngoặt trong hành trình phát triển của doanh nghiệp trên con đường kiến tạo các công trình đẳng cấp và bền vững.

Được biết, PropertyGuru Vietnam Property Awards 2024 là một trong những giải thưởng bất động sản hàng đầu Việt Nam, do PropertyGuru – đơn vị uy tín trong lĩnh vực bất động sản khu vực Đông Nam Á – tổ chức. Chương trình là sự kiện thường niên nhằm tôn vinh những nhà phát triển, dự án, và thiết kế kiến trúc xuất sắc nhất.

Hình ảnh phối cảnh mặt ngoài của tòa nhà văn phòng hạng A - Oriental Square by OSI tại ô đất H2CC1, KĐT Starlake

Giải thưởng "Best Office Development" cho tòa nhà Oriental Square là sự ghi nhận khách quan của Ban tổ chức về chất lượng hoàn thiện công trình, sự sáng tạo trong bố trí công năng, những đóng góp của dự án đối với ngành bất động sản và cộng đồng.

Oriental Square tự hào là tòa văn phòng đầu tiên được khởi công tại Khu đô thị Tây Hồ Tây (Starlake) với tổng vốn đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng. Ngay từ đầu OSI Holdings đã định hướng phát triển dự án tập trung vào các yếu tố môi trường, tiết kiệm năng lượng và tạo ra không gian làm việc hiện đại, xanh và tiện nghi. Dự án cũng được xem là hình mẫu tiêu biểu, đặt ra những tiêu chuẩn mới về chất lượng cho các dự án văn phòng khác trong giai đoạn tới.

Dự án được xây dựng với ba tầng hầm, 16 tầng nổi, bố trí 8 thang máy với tổng diện tích lô đất là 3.946 m2 và tổng diện tích sàn xây dựng (bao gồm hầm) là 28.652 m2, được tích hợp nhiều công nghệ mới nhất, đặc biệt là công nghệ về điều hòa, thông gió, môi trường và các tiện ích như phòng tắm đa năng, phòng tập gym, nhà hàng và café ngay trong tòa nhà.

Song song với "Best Office Development", Giải thưởng "Best Commercial Green Development" thể hiện sự cam kết mạnh mẽ của OSI Holdings trong việc giảm thiểu tác động đến môi trường khi áp dụng tiêu chuẩn LEED Gold trong hoạt động đầu tư xây dựng và vận hành tòa nhà.

Để đảm bảo các tiêu chí, ngay trong quá trình triển khai dự án, OSI Holdings đã phải tính toán và áp dụng các tiêu chuẩn hoàn thiện rất nghiêm ngặt như: Thiết kế và bố trí nhiều không gian cây xanh, đảm bảo hiệu suất sử dụng năng lượng (sử dụng vật liệu cách nhiệt, tái tạo năng lượng, hệ thống chiếu sáng tiết kiệm năng lượng…), quản lý sử dụng nước (với tiêu chí: tiết kiệm, tái tạo và giảm ô nhiễm nguồn nước), vật liệu xây dựng thân thiện môi trường, giảm thiểu rác thải…

Giải thưởng "Best Commercial Green Development" là một sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực của OSI Holdings trong việc xây dựng dự án bất động sản xanh, hướng đến hiệu quả khai thác và những giá trị bền vững.

Việc đạt được 2 giải thưởng này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong hành trình phát triển của OSI Holdings.

Starlake - Điểm nhấn chiến lược trong quy hoạch Hà Nội hiện đại

Dự án Oriental Square không chỉ mang ý nghĩa về mặt kiến trúc mà còn là bước tiến chiến lược của OSI Holdings trong việc phát triển khu đô thị mới Starlake, Tây Hồ Tây – một trung tâm hành chính, thương mại và văn hóa đang lên của thủ đô Hà Nội.

Khu đô thị Starlake được định hướng trở thành khu vực tích hợp hoàn hảo giữa hạ tầng hiện đại, không gian sống lý tưởng và các dịch vụ tiện ích vượt trội. Oriental Square – tòa nhà văn phòng hạng A đầu tiên tại đây – góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của toàn khu đô thị.

Oriental Square dự kiến hoàn thành vào quý IV/2025, dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng không chỉ đáp ứng nhu cầu văn phòng cao cấp mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển của khu đô thị, đưa Starlake trở thành điểm đến hàng đầu cho các doanh nghiệp và cư dân trong nước lẫn quốc tế.

Thông tin dự án Oriental Square:

Địa chỉ: Ô đất H2CC1 – Khu trung tâm KĐT Tây Hồ Tây (Starlake), phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Đơn vị phát triển dự án: OSI Holdings

Quản lý cho thuê: Savills Việt Nam

Quản lý vận hành bởi: Savills Việt Nam & OSI Holdings

Fanpage: www.facebook.com/orientalsquare.official/

Website: oriental-square.com.vn

Hotline: 0907.88.36.36 (OSI Holdings) - 0948.00.04.68 (Savills Việt Nam)