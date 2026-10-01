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PC1 sắp phát hành gần 62 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2025

| | Doanh nghiệp

PC1 sắp phát hành gần 62 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2025

PC1 lên kế hoạch phát hành gần 61,7 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông. Thời gian dự kiến thực hiện trong năm 2026.

Công ty CP Tập đoàn PC1 (MCK: PC1, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025.

Theo đó, PC1 dự kiến phát hành gần 61,7 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông, tương ứng tỷ lệ 15% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:15, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được 1 quyền và cứ 100 quyền sẽ được nhận 15 cổ phiếu mới. Cổ phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá gần 617 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ trên Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của PC1.

PC1 sắp phát hành gần 62 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2025 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: PC1

Thời gian dự kiến phát hành trong năm 2026, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận được tài liệu báo cáo phát hành, đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật.

Nếu đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của PC1 sẽ tăng từ gần 4.113 tỷ đồng lên mức gần 4.730 tỷ đồng.

Trong một diễn biến khác, mới đây HĐQT PC1 đã ban hành Nghị quyết số 47/NQ-PC1-HĐQT ngày 29/9/2026 về việc chuyển nhượng toàn bộ 1,2 triệu cổ phần (tương đương 40% vốn) tại Công ty CP Tân Thanh. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý III-IV/2026.

HĐQT giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện, đàm phán, ký kết hợp đồng mua bán, các hồ sơ, thủ tục và quyết định toàn bộ các vấn đề liên quan trong quá trình thực hiện chuyển nhượng cổ phần theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2026, PC1 ghi nhận doanh thu thuần hơn 4.206 tỷ đồng, giảm 12,3% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt gần 477,6 tỷ đồng, tăng 54,2%.

Theo giải trình của PC1, lợi nhuận sau thuế tăng chủ yếu do lĩnh vực bất động sản dân dụng ghi nhận doanh thu, lợi nhuận từ dự án Tháp Vàng, trong khi cùng kỳ năm ngoái dự án vẫn đang trong giai đoạn triển khai.

Bên cạnh đó, các công ty con thực hiện phân phối cổ tức, lợi nhuận cao hơn so với cùng kỳ và biến động lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá trong kỳ có tác động tích cực đến lợi nhuận so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của PC1 tăng nhẹ so với đầu năm, lên mức gần 24.846 tỷ đồng. Trong đó, tài sản cố định chiếm 36,5% tổng tài sản với hơn 9.078,3 tỷ đồng; hàng tồn kho hơn 1.685 tỷ đồng; tài sản dở dang dài hạn gần 2.132,7 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả ở mức hơn 15.719,1 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Trong đó, PC1 vay và nợ thuê tài chính hơn 12.216 tỷ đồng, chiếm 77,7% tổng nợ.

Theo PV

An ninh tiền tệ

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