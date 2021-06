PE đã trên 19 lần, nhiều cổ phiếu tăng “nóng”, thị trường chứng khoán trước nguy cơ phải điều chỉnh?

Trả lời câu hỏi dòng chảy của tiền thời gian qua có yếu tố bất thường nào không tại tọa đàm Thị trường chứng khoán và dự báo diễn ra sáng 30/6, ông Phạm Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán nhà nước (UBCK) cho biết, với quy mô thị trường và tỷ lệ margin như hiện nay các công ty chứng khoán (CTCK) cần hết sức thận trọng.

Theo ông Sơn, quy định pháp lý nêu rõ CTCK không được sử dụng margin quá 2 lần vốn chủ, quy trình quản lý rủi ro rất rõ, cả thời gian dài vừa qua các CTCK nhận thức đây là dịch vụ tốt nhưng kèm rủi ro, CTCK dùng hệ thống quản lý, con người không can thiệp được. Margin như con dao hai lưỡi khi thị trường lên nó ổn, khi xuống sẽ gây ra hiệu ứng không tốt.

"Với quy mô thị trường và tỷ lệ margin hiện nay các CTCK cần hết sức thận trọng, một số CTCK tăng vốn nhưng cần cẩn trọng trong giai đoạn này, ảnh hưởng đầu tiên đến chính CTCK và nhà đầu tư. Với bối cảnh hiện nay còn biến động dịch bệnh, dù kiểm soát tốt nhưng vẫn cẩn trọng để làm sao giữ cho thị trường hoạt động bền vững", ông Sơn nói đồng thời cho biết, 6 tháng tới UBCK sẽ thực hiện quyết liệt để bảo vệ CTCK, nhà đầu tư, thị trường.

Liên quan đến tình trạng nghẽn lệnh trên HoSE thời gian vừa qua, ông Sơn cho biết, tình trạng này xảy ra vào cuối 2020, hiện gần 6 tháng, đây là vấn đề không mong muốn, sự cố do hệ thống quả tải vì lượng giao dịch tăng nhanh. Từ khoảng tháng 12/2020 đến tháng 6/2020 giao dịch tăng gấp 4 lần so với giai đoạn trước và hệ thống là hệ thống cũ. Thời gian qua dưới sự chỉ đạo của Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán nhà nước, HoSE đã có nỗ lực để hệ thống tốt hơn, FPT đã tham gia để xử lý triệt để vấn đề nghẽn lệnh.

Theo báo cáo của HoSE, hiện nay mọi công việc chuẩn bị cho hệ thống mới đã hoàn tất, đã test với các công ty chứng khoán, có thể đầu tháng 7 sẽ xử lý xong nghẽn lệnh, số lượng lệnh theo hệ thống mới tăng gấp 3-4 lần so với năng lực cũ, nhà đầu tư yên tâm không có nghẽn lệnh.

SẼ CÓ ĐIỀU CHỈNH TRONG NGẮN HẠN?



Nhận định về triển vọng thị trường thời gian tới, theo ông Sơn, TTCK không tách rời, riêng biệt mà đồng hành cùng sự phát triển chung của kinh tế, với sự quyết liệt của Chính phủ trong xử lý dịch bệnh, việc tiêm vaccine được tỷ lệ cao sẽ giúp triển vọng TTCK năm nay và năm sau vẫn có nét mới, có sự phát triển. Tuy nhiên, ông cũng nhận mạnh, TTCK luôn có hai mặt thuận lợi và rủi do khuyến cáo nhà đầu tư cân nhắc đảm bảo sự phát triển ổn định, bền vững của thị trường.

Ông Phạm Vũ Thăng Long, Chứng khoán HSC cho biết, thống kê PE hôm 29/6 là 19,1 lần, con số này nếu so với lịch sử của Việt Nam đang tiệm cận vùng PE vào năm 2017-2018 còn so sánh với các nước khác trong khu vực vẫn thấp hơn, như Hàn Quốc 21,1 lần; Thái 29,5 lần. PE có giảm không dựa vào kết quả kinh doanh quý 3, 4 tới đây. Trong khi đó, quý 3 sẽ là quý khó khăn hơn cho nền kinh tế vĩ mô vì có mức nền bắt đầu cao từ quý 3 năm ngoái, khi đáy vĩ mô vào quý 2 năm ngoái kèm theo đó là tác động của dịch bệnh với quy mô ca nhiễm tăng cao, nhiều tỉnh, thành phải giãn cách xã hội nên triển vọng sẽ khó khăn trong quý 3, hi vọng quý 4 bắt đầu mở cửa trở lại các đường bay quốc tế sẽ hỗ trợ nền kinh tế đặc biệt khối ngành dịch vụ tăng trở lại.

Trong khi đó, ông Tô Giang Nam, Vietinbank Capital nhận định, thị trường sẽ liên quan nhiều đến dòng tiền, dòng tiền margin tại các CTCK gần như full, đã gấp 2 lần vốn chủ nên việc bổ sung vốn margin sẽ chững lại. Bên cạnh đó dịch bệnh COVID thời gian tới dần được kiểm soát với việc tiêm chủng được mở rộng, một số nước nới lỏng quy định giãn cách và tại Việt Nam một số ngành rục rịch quay trở lại và tiền sẽ quay trở lại sản xuất, kinh doanh.

"Một số ngành, nhóm cổ phiếu tăng nóng vượt quá giá trị kỳ vọng nên ngắn hạn sẽ có sự điều chỉnh để cổ phiếu về mặt bằng giá trị thực. Về dài hạn khi thị trường tiếp cận lộ trình nâng hạng, dòng tiền nước ngoài quay trở lại, sau khi tạo nền điều chỉnh sẽ có bước tăng trưởng bền vững hơn trong thời gian tới", ông Nam nói.

Trong khi đó, ông Võ Trí Thành, chuyên gia kinh tế cho biết, tiềm năng của TTCK Việt Nam là rất lớn, trong ngắn hạn cơ hội cho các nhà đầu tư vẫn còn lớn, thế nhưng khó khăn thách thức và rủi ro không ít, vì Việt Nam vẫn là nền kinh tế hấp dẫn, tiếp tục có sự cải cách vì nền tảng hạ tầng dự kiến phát triển chưa từng có, Việt Nam có tiềm năng kết nối với thế giới rất tốt vì hội nhập các FTA chất lượng với các đối tác, nhà đầu tư hàng đầu.