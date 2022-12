Petrolimex chỉ bán xăng dầu ‘xịn’ giá cao: Mua hay không là quyền của khách hàng

Trước đây, chênh lệch giá giữa xăng RON95-V (tiêu chuẩn khí thải mức 5 - PV) và RON95-III khoảng 600 đồng/lít, nhưng hiện tại mức chênh lệch đã là 1.130 đồng/lít. Tương tự, chênh lệch giữa dầu DO 0,05S-II và DO 0,001S-V cũng tăng lên 1.980 đồng/lít.



Trả lời Tuổi Trẻ Online, đại diện Petrolimex cho biết hiện nay liên bộ Công Thương - Tài chính chỉ công bố giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu phổ biến gồm xăng RON95-III, E5 RON92, DO 0,05S- II và Mazut 3,5S.

Các mặt hàng "không phổ biến" mà Petrolimex đang kinh doanh gồm xăng RON95-V, DO 0,001S-V... thì Petrolimex được quyền tự quyết định giá. Mức giá này xác định dựa trên giá cơ sở và các thông số xác định độ chênh giá bán giữa các mặt hàng do Petrolimex quyết định giá và giá các mặt hàng tiêu dùng phổ biến do liên bộ Công Thương - Tài chính công bố.

Bao gồm chênh lệch giá thế giới (giá MOPS) giữa các sản phẩm, chênh lệch premium (phụ phí trả cho nhà cung cấp trong hợp đồng nhập khẩu) giữa các sản phẩm, chênh lệch chi phí bán lẻ theo kết quả kiểm toán độc lập so với định mức Nhà nước quy định.

Cuối cùng, mức chênh lệch được xác định theo chu kỳ phù hợp với chu kỳ thu thập thông số đầu vào do doanh nghiệp quyết định.

Đại diện Petrolimex tái khẳng định mặc dù doanh nghiệp tự chủ xây dựng nguyên tắc, phương pháp xác định giá bán… nhưng Petrolimex cũng đã xây dựng nguyên tắc dựa trên cơ sở các yếu tố cấu thành trong giá cơ sở do Nhà nước quy định tại nghị định 95 về kinh doanh xăng dầu đối với các mặt hàng tiêu dùng phổ biến trên thị trường. Nguyên tắc xây dựng giá này chịu sự kiểm tra, thanh tra của các cơ quan quản lý nhà nước.

Trả lời Tuổi Trẻ Online trước đó về vấn đề các cây xăng của Petrolimex tại TP.HCM chỉ kinh doanh xăng RON95-V, những người đi xe máy và xe hơi muốn đổ xăng RON95-III sẽ không còn sự lựa chọn?

Phía Petrolimex cho rằng mỗi doanh nghiệp đều tự chủ động lựa chọn sản phẩm kinh doanh để đưa ra thị trường. Tại TP.HCM, Petrolimex kinh doanh xăng RON95-V còn các doanh nghiệp khác kinh doanh xăng RON95-III.

"Petrolimex luôn hướng tới đưa ra thị trường những sản phẩm thân thiện môi trường và tốt nhất cho người tiêu dùng, còn lựa chọn sử dụng sản phẩm nào là quyền của khách hàng", đại diện Petrolimex khẳng định.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngày 24-12, lãnh đạo một doanh nghiệp đầu mối phía Nam cho biết hiện chỉ có Petrolimex đang kinh doanh xăng RON95-V và Công ty CP xăng dầu và dịch vụ hàng hải S.T.S đang cung cấp xăng RON97-V, còn các đầu mối khác chỉ bán RON95-III và E5 RON92. Theo vị này, hiện xăng có tiêu chuẩn khí thải cao (Euro 5 trở lên) buộc phải nhập khẩu, các nhà máy lọc dầu trong nước chưa sản xuất sản phẩm theo tiêu chuẩn này mà chỉ mới đưa ra lộ trình.