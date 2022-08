Petrosetco lãi 35 tỷ đồng trong tháng 7

Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco, HoSE: PET ) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 7 với doanh thu 1.263 tỷ đồng, tăng 2,3% so với cùng kỳ. Sau khi trừ giá vốn, biên lợi nhuận gộp công ty cải thiện từ 5,3% lên 6,4%.



Kết quả, Petrosetco thu về 35 tỷ đồng lãi trước thuế, tăng 35,7% so với tháng 7/2021, tương đương biên lợi nhuận trước thuế đạt 2,8%. Mức lãi trong tháng tăng là do doanh nghiệp đã cắt giảm chi phí vận hành.

KQKD tháng 7 của Petrosetco.

Lũy kế 7 tháng, doanh thu của công ty đạt 9.557 tỷ đồng, tăng 8% so với 7 tháng đầu năm 2021. Động lực chủ yếu giúp doanh thu tăng là nhờ sự phát triển của hoạt động phân phối các thiết bị điện tử. Trong đó các sản phầm laptop mang về 2.320 tỷ đồng, tăng 19%; mảng điện thoạt di động đạt doanh thu 3.442 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ.



Biên lợi nhuận gộp của đơn vị sau 7 tháng tăng từ 5,1% lên 6,3%. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế của Petrosetco lại giảm 4,1% còn 177 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu cho sự giảm này do công ty trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh. Tại thời điểm 30/6, Petrosetco có khoản chứng khoán kinh doanh 582 tỷ đồng, dự phòng 172 tỷ đồng.

Năm 2022, doanh nghiệp bán lẻ thiết bị điện tử lên kế hoạch kinh doanh với lợi nhuận sau thuế 336 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2021. Như vậy sau 7 tháng đơn vị đã hoàn thành 52,6% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Đánh giá về triển vọng nửa cuối năm, lãnh đạo Petroserco cho rằng kết quả hoạt động kinh doanh của công ty dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng và sôi động hơn trong giai đoạn cao điểm vào quý III và quý IV năm nay nhờ nhu cầu laptop, điện thoại di động kỳ vọng tăng mạnh cuối năm và sự kiện IPhone 14 sẽ ra mắt vào tháng 9.

Còn SSI Research đánh giá tăng trưởng doanh thu của mảng công nghệ thông tin (ICT & CE) trong nửa đầu năm sẽ lớn hơn mức tăng trong 6 tháng đầu năm do nền cơ sở thấp trong nửa cuối năm trước. Đến năm 2023 tăng trưởng doanh thu sẽ thấp hơn so với mức tăng trưởng trước dịch Covid-19, do tỷ lệ sở hữu điện thoại di động và thiết bị gia dụng lớn hiện nay cao hơn trước đây. Đối với các thiết bị gia dụng nhỏ, nhu cầu vẫn có thể tăng trưởng do mức độ thâm nhập thị trường của các sản phẩm này còn ở mức thấp.

Do đó, SSI Research dự báo doanh thu đi ngang đối với mảng ICT và tăng trưởng ở mức một con số đối với mảng CE. Diễn biến ngành sẽ tiếp tục theo mô hình chữ K. Các công ty lớn giành được nhiều thị phần hơn nhờ khả năng thương lượng mạnh mẽ với các nhà cung cấp, cho phép họ giảm thiểu tác động của giá vốn tăng cao và từ đó đưa ra được nhiều chiết khấu hơn để hỗ trợ khách hàng trong bối cảnh áp lực lạm phát.