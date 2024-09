PG Aura An Đồng: Đón đầu xu hướng “sống xanh”

Xu hướng dịch chuyển ra khỏi các trung tâm đông đúc để "sống xanh"

Tại Hải Phòng những năm gần đây, môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh được cải thiện mạnh mẽ, việc huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển đạt mức cao nhất từ trước tới nay.

Hạ tầng giao thông Hải Phòng có bước phát triển đột phá, tạo ra mạng lưới giao thông khá hoàn thiện, tiến tới đồng bộ, hiện đại và văn minh. Hàng loạt cây cầu được đầu tư xây dựng, kết nối giữa các địa phương, các vùng ngoại ô với nội đô, tạo điều kiện lưu thông hàng hóa, giải quyết vấn đề ùn tắc giao thông, đáp ứng nhu cầu di chuyển của người dân.

Bức tranh tổng quan về sự phát triển kinh tế - xã hội Hải Phòng đã tạo nền tảng quan trọng để Hải Phòng bứt phá vươn lên, hướng tới là thành phố hàng đầu châu Á vào năm 2045.

Trong quá trình này, tốc độ đô thị hóa, cuộc sống hiện đại tại các đô thị lớn dần trở nên mất cân bằng cả về vật chất và tinh thần, khiến mỗi người đều muốn tìm kiếm một không gian sống gần gũi thiên nhiên hơn bao giờ hết.

Chính vì lẽ đó, những dự án nhà ở hội tụ không gian sống xanh, hạ tầng đồng bộ, đa dạng tiện ích thu hút được rất nhiều sự quan tâm của các gia đình. Tuy nhiên, quỹ đất hạn hẹp nơi trung tâm thành phố không thể đáp ứng đủ các yêu cầu trên. Các khu đô thị vùng ven, những dự án chung cư có mật độ xây dựng thấp, nhiều không gian xanh đã trở thành điểm sáng, thỏa mãn sự lựa chọn của cư dân.

Dự án PG Aura An Đồng hội tụ đủ không gian xanh, hạ tầng đồng bộ, đa dạng tiện ích.

Một trong số ít những khu đô thị sớm đón đầu xu hướng "sống xanh" và tiện nghi của cư dân hiện nay có thể kể đến như Dự án Khu chung cư cho người có thu nhập thấp (tên thương mại là PG Aura An Đồng). PG Aura An Đồng tọa lạc tại trung tâm Khu đô thị PG An Đồng, cách trung tâm TP Hải Phòng chưa đến 10 phút di chuyển, được Công ty CP Đầu tư và Xây dựng PG triển khai mạnh mẽ từ tháng 3/2024 theo tiêu chuẩn căn hộ đáp ứng 5 chuẩn sống mới Smart – Eco.

Theo đó, chủ đầu tư, đơn vị thi công và các đơn vị đối tác đang tập trung cao nhân lực và vật lực, tổ chức thi công để hoàn thiện dự án đảm bảo tuyệt đối về thẩm mỹ, kỹ thuật và an toàn lao động, đúng chất lượng, đúng thời hạn bàn giao căn hộ dự kiến trong quý 4/2025. Hiện tại, dự án đã tiến hành nghiệm thu phần móng và đang thực hiện các thủ tục đệ trình cơ quan chức năng phê duyệt điều kiện bán hàng ngay cuối tháng 9, đầu tháng 10 tới.

Để khách hàng dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu thông tin dự án PG Aura An Đồng, văn phòng bán hàng cùng căn hộ mẫu đã được chủ đầu tư xây dựng ngay trên nền đất thuộc trụ sở chính của Công ty tại lô CC1 Khu đô thị PG An Đồng, huyện An Dương và mở cửa đón khách đến thăm quan dự án từ giữa tháng 8/2024.

Tiềm năng thị trường bất động sản Hải Phòng

Hải Phòng hiện đang được đánh giá là một trong những thị trường bất động sản sôi động trên cả nước và là địa phương đi đầu về phát triển NƠXH bằng việc ra mắt nhiều dự án mới với lượng giao dịch sôi động.

Thực hiện chủ trương dịch chuyển các cư dân đang sinh sống tại các chung cư cũ đã xuống cấp trên địa bàn và đáp ứng nhu cầu an sinh xã hội cho những người chưa có nhà ở, Hải Phòng đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ giải quyết chỗ ở cho hầu hết hộ dân (khoảng 5.700 hộ) đang sinh sống tại các chung cư cũ xuống cấp không thể sửa chữa.

Theo đó, bên cạnh việc ưu tiên dành quỹ đất ở vị trí đẹp trong nội đô thành phố, nhằm giảm tải cho trung tâm đô thị lịch sử, Hải Phòng phê duyệt xây dựng một số dự án trọng điểm về NƠXH tại "quận mới" An Dương như Dự án PG Aura An Đồng; khu NƠXH Evergreen Tràng Duệ … Việc chuyển đổi thành đơn vị hành chính quận trước 2025 chính là cơ hội để An Dương bứt phá vươn lên, phát triển bền vững và trở thành đô thị văn minh, hiện đại, là cực tăng trưởng của khu vực phía Tây TP Hải Phòng.

PG Aura An Đồng đáp ứng tiêu chí 3 Tốt: Vị trí tốt – Chất lượng tốt - Giá cả tốt.

Đứng trước những tiềm năng, lợi thế khi An Dương chuyển đổi lên quận, PG Aura An Đồng cũng vì thế mà trở thành dự án hấp dẫn có một không hai đối với cư dân thành phố Cảng khi nằm gần các trục giao thông huyết mạch của Hải Phòng là QL5, QL10, đường 351, đường 208 và cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, trong vòng bán kính 2km dễ dàng kết nối với các tiện ích ngoại khu như chợ dân sinh, trung tâm thương mại, bệnh viện, trường học và các khu vui chơi giải trí mà vẫn đáp ứng đầy đủ các yêu cầu "sống xanh".

Ở một khía cạnh khác, không thể phủ nhận vai trò của PG Aura An Đồng trong việc góp phần hình thành nên diện mạo mới cho khu đô thị hiện đại phía Tây thành phố. Đặc biệt, cùng với các dự án NƠXH khác trên địa bàn, PG Aura An Đồng đã xóa bỏ "đóng đinh" quan niệm NƠXH là nhà ở giá rẻ, chất lượng thấp khi Hải Phòng là địa phương đầu tiên và duy nhất trên cả nước ban hành Nghị quyết về phát triển NƠXH với 3 tiêu chí: vị trí thuận lợi, chất lượng đảm bảo, giá cả phù hợp với mức thu nhập của người dân.

Đáng chú ý, thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hải Phòng, Công ty PG cam kết bán đúng giá đến tay khách hàng và đúng đối tượng. Trên cơ sở đó, Dự án PG Aura An Đồng sẽ được Chủ đầu tư công khai giá cả, trình tự thủ tục, tiêu chuẩn, điều kiện mua nhà nhằm tránh tình trạng trục lợi chính sách trong mua bán NƠXH.

Thông tin dự án: Khu chung cư cho người có thu nhập thấp tại xã An Đồng, huyện An Dương.