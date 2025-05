Toàn cảnh tuyến đường đang xây dựng qua “thiên đường hải sản”, đang được mời gọi đầu tư 2 dự án 5.700 tỷ đồng

Hai dự án gồm: Dự án Tổ hợp khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp An Hòa Hải tại xã An Hòa Hải, huyện Tuy An, với diện tích đất là 4,2 km2, tổng mức đầu tư 4.200 tỷ đồng. Và dự án Khu du lịch, nghỉ dưỡng phía Tây Đầm Ô Loan tại xã An Cư, huyện Tuy An, có diện tích một km2, tổng mức đầu tư 1.500 tỷ đồng.