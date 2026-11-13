PGBank hợp tác với IFC, thiết lập hạn mức tài trợ thương mại quốc tế (GTFP)

Đây là dấu mốc quan trọng trong chiến lược hội nhập quốc tế, góp phần mở rộng kết nối tài chính toàn cầu và phát triển hoạt động tài trợ thương mại của PGBank.

Được thành lập năm 1956, IFC là tổ chức tài chính phát triển toàn cầu lớn nhất tập trung vào khu vực tư nhân tại các thị trường mới nổi và đang phát triển, với hoạt động tại hơn 100 quốc gia và gần 70 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, huy động vốn và tư vấn phát triển.

GTFP là chương trình trọng điểm của IFC nhằm kết nối các ngân hàng tại thị trường mới nổi với mạng lưới các định chế tài chính quốc tế, thông qua cơ chế bảo lãnh cho các giao dịch tài trợ thương mại. Chương trình giúp các ngân hàng mở rộng khả năng cung cấp tài trợ thương mại, qua đó tạo điều kiện để doanh nghiệp xuất nhập khẩu, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, tiếp cận nguồn tài chính cần thiết để tham gia thương mại quốc tế.

Trong khuôn khổ chương trình, PGBank chính thức trở thành Ngân hàng Phát hành (Issuing Bank) của GTFP cùng với 11 ngân hàng TMCP hàng đầu tại Việt Nam tham gia chương trình. Cơ chế này tạo điều kiện thuận lợi để PGBank mở rộng hợp tác với các định chế tài chính hàng đầu thế giới và tăng cường uy tín trên thị trường quốc tế.

Ông Nguyễn Văn Hương, Tổng giám đốc PGBank chia sẻ: "Hợp tác với IFC thông qua chương trình GTFP là bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng kết nối tài chính quốc tế và nâng cao năng lực hoạt động tài trợ thương mại của PGBank. Với uy tín, kinh nghiệm và mạng lưới toàn cầu của IFC, chúng tôi kỳ vọng chương trình sẽ tạo thêm động lực phát triển các hoạt động tài trợ thương mại, đồng thời mang đến những giải pháp tài chính hiệu quả hơn cho khách hàng, đặc biệt là doanh nghiệp xuất nhập khẩu và SMEs".

Phát biểu tại Lễ ký kết, Ông Allen Forlemu, Giám đốc Khối Định chế tài chính khu vực châu Á - Thái Bình Dương của IFC cho biết: ‎"Các doanh nghiệp vừa và nhỏ đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam, nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn trong tiếp cận tài trợ thương mại. Thông qua hợp tác với PGBank, IFC mong muốn góp phần thu hẹp khoảng cách này, giúp nhiều doanh nghiệp tiếp cận nguồn tài chính và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu."



Ông Allen Forlemu, Giám đốc Khối Định chế tài chính khu vực châu Á - Thái Bình Dương của IFC phát biểu tại buổi lễ

Việc tham gia chương trình GTFP tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế của PGBank, đồng thời tạo thêm nền tảng để Ngân hàng nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực tài trợ thương mại. Cùng với kết quả đánh giá năng lực tín nhiệm độc lập ở mức b1 của Moody’s mới đây, dấu mốc hợp tác với IFC đã tiếp tục góp phần củng cố uy tín và vị thế của PGBank trong thị trường tài chính quốc tế.

Lễ ký kết Hợp đồng Ngân hàng Phát hành thuộc chương trình tài trợ thương mại toàn cầu của IFC

Với định hướng phát triển ngân hàng bán lẻ trên nền tảng chuyển đổi số, tập trung vào khách hàng cá nhân, hộ gia đình và doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs), đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và thương mại, PGBank sẽ tiếp tục đa dạng hóa, nâng cao chất lượng các giải pháp tài chính, đồng hành cùng doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu, mở rộng cơ hội tham gia thị trường quốc tế và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.