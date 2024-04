PGS: Chi cổ tức 20% từ kết quả kinh doanh ấn tượng 2023

Gas South kết thúc năm 2023 với kết quả kinh doanh ấn tượng

Trong năm 2023, Gas South ghi nhận sự tăng trưởng lợi nhuận trước thuế so với năm trước là 17,3%. Điều này chủ yếu đạt được nhờ vào việc tăng biên lợi nhuận gần 3% so với năm trước. Mặc dù doanh thu của năm 2023 giảm, chỉ đạt 90,14% so với kế hoạch, lợi nhuận trước thuế của Gas South vẫn ghi nhận mức tăng lên đến 42,24% so với kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông giao.

So sánh với thị trường khu vực phía Nam, tình hình kinh doanh của Gas South có phần khả quan hơn các công ty khác cùng ngành. Năm 2023, Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha (Mã chứng khoán: ASP) báo lỗ hơn 80 tỷ đồng, còn Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam (Mã chứng khoán: PVG) có doanh thu năm 2023 đạt 4.441,9 tỷ đồng (đạt 112,11% kế hoạch) nhưng lợi nhuận chỉ đạt 1,32 tỷ đồng (đạt 5,84% kế hoạch).

Theo báo cáo tại Đại hội, lãnh đạo Gas South cho biết, tình hình kinh doanh của ngành công nghiệp khí nói chung và Công ty nói riêng bị ảnh hưởng bởi những khó khăn, thách thức trong sản xuất – kinh doanh chung của nền kinh tế. Một phần lớn xuất phát từ các doanh nghiệp buộc phải thu hẹp hoặc dừng dây chuyền sản xuất, đặc biệt là các ngành tiêu dùng nhiên liệu lớn như thép, gạch men, vật liệu xây dựng, may mặc,... từ đó giảm sức tiêu thụ xuống chỉ còn 40-60% so với trước đây.

Gas South liên tục khẳng định uy tín thương hiệu trên thị trường. (Nguồn Gas South)

Về kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024, Gas South đặt ra mục tiêu doanh thu 6.456,57 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 132,7 tỷ đồng. Trong quý I/2024, Gas South đã đạt lợi nhuận trước thuế 35,7 tỷ đồng (đạt 26,9% kế hoạch cả năm). Đây là kết quả tương đối khả quan so với các công ty cùng ngành. Kết thúc tháng 3, một số công ty đã công bố báo cáo tài chính quý I/2024, theo đó, lợi nhuận trước thuế của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam (Mã chứng khoán: CNG) đạt 1,9 tỷ đồng (đạt 1,7% kế hoạch cả năm), Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam (Mã chứng khoán: PVG) đạt 1,28 tỷ đồng (đạt 8% kế hoạch cả năm), Tổng Công ty Cổ phần Gas Petrolimex-CTCP (Mã chứng khoán: PGC) đạt 36,4 tỷ đồng (đạt 26,4% kế hoạch cả năm).

Để đạt được kế hoạch năm 2024, Gas South đã đưa ra các giải pháp kinh doanh hiệu quả, trong đó tập trung vào công tác phát triển thị trường LPG bán lẻ; chủ động phát triển thị trường nước ngoài để xuất khẩu vỏ chai gas, bình gas lạnh. Ngoài ra, Gas South cũng tăng cường thêm hoạt động tiếp thị, quảng cáo, tìm kiếm khách hàng mới sử dụng CNG – LNG, đồng thời tập trung thực hiện các công tác về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động sản xuất kinh doanh để tăng năng, hiệu suất công việc.

Song song việc theo đuổi mục tiêu hiệu quả hoạt động, về công tác nhân sự, tại cuộc họp, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Ngọc Anh và chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Đào Thanh Hằng do hết nhiệm kỳ. Thành viên HĐQT mới được giới thiệu là bà Nguyễn Ngọc Anh và ông Trần Văn Chung giữ chức Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029. Ông Trần Văn Chung cũng được Ban Kiểm soát tín nhiệm bầu giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát Gas South trong nhiệm kỳ này.

Đoàn Chủ tịch và Đại diện Tổng Công ty Khí Việt Nam tặng hoa tri ân bà Đào Thanh Hằng – Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 và chúc mừng ông Trần Văn Chung nhận chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát của Gas South nhiệm kỳ 2024-2029. . (Nguồn Gas South)

Chi trả cổ tức với tỷ lệ 20% cho cổ đông

Với kết quả lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch đề ra tới 42,24%, Gas South thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 là 20%/VĐL cho các Cổ đông. Trong đó, ngày 5/4/2024, Công ty đã chi tạm ứng cổ tức năm 2023, tương đương 15% bằng tiền mặt cho các Cổ đông, phần còn lại 5% giao cho HĐQT quyết định thời điểm chia phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

Đối với người lao động, thu nhập và quyền lợi về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, phúc lợi, khen thưởng trong năm 2023 đều được duy trì và nâng cao, tạo không khí sôi nổi trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Cuộc họp cũng có sự tham gia của Ông Nguyễn Phúc Tuệ - Đại diện Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV Gas/Tổng Công ty) - Cổ đông lớn nhất của Gas South. Phát biểu tại Đại hội, Ông Nguyễn Phúc Tuệ thay mặt cho Ban Lãnh đạo PV Gas đã có những nhận xét, đánh giá tích cực về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Gas South trong năm 2023.

Ông Tuệ bày tỏ sự hài lòng về những hiệu quả mà Gas South mang lại và cho biết PV Gas rất yên tâm về hoạt động đầu tư vốn của PV Gas tại Gas South. Ông Tuệ đánh giá cao tính chuyên nghiệp của đội ngũ nhân sự Gas South về sự phối hợp trong công tác kinh doanh giữa Gas South và các đơn vị thuộc Tổng Công ty. Đồng thời nhấn mạnh, PV Gas sẽ luôn hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi về nguồn cung, giá cả cho Gas South, gia tăng sản lượng, ổn định thị trường; đồng hành cùng Gas South bằng những hành động thiết thực hơn với mong muốn mở ra trang mới trong kinh doanh giữa PV Gas và Gas South. PV Gas sẽ luôn sát cánh cùng Gas South để đạt được kết quả kinh doanh như mong muốn, nhằm mang lại lợi ích tối đa cho cổ đông.