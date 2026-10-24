Phá chuyên án đặc biệt lớn liên quan 40.000 người, 407 tỷ đồng: Bắt Giám đốc Hoàng Trung Kiên SN 2001

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết trên báo Tiền Phong rằng vừa chính thức khởi tố vụ án, đồng thời khởi tố 7 bị can liên quan đến nền tảng livestream trá hình Tatao Live về các tội danh "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và rửa tiền".

Vỏ bọc nền tảng live đột phá và chiến dịch quảng bá "hốt bạc"

Chuyên án được xác lập từ sự phối hợp nghiệp vụ giữa Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Công an tỉnh Nghệ An và Công an tỉnh Lào Cai sau khi phát hiện dấu hiệu huy động vốn bất thường trên không gian mạng.

Theo báo Công an nhân dân, khoảng tháng 6/2025, nhóm đối tượng thành lập Công ty TNHH Công nghệ Tatao Việt Nam tại quận Nam Từ Liêm và Công ty TNHH Phát triển thị trường Livestream AI tại quận Cầu Giấy (Hà Nội), do Hoàng Trung Kiên (SN 2001, trú tại Lạng Sơn) làm giám đốc. Các đối tượng lập ra website tataovn cùng hệ thống kênh mạng xã hội, quảng bá Tatao Live là ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đột phá, có khả năng tạo nhân vật ảo bán hàng và liên kết với các sàn thương mại điện tử lớn.

Bên trong công ty liên quan vụ án. Ảnh: Tiền Phong

Để tạo lòng tin, nhóm này công khai pháp nhân doanh nghiệp, thường xuyên tổ chức hội thảo trực tuyến, livestream chiến lược hoa hồng và tung ra các chương trình quay số trúng thưởng xe máy, iPad, tiền mặt. Hệ thống xây dựng các cấp bậc "Leader", "Agency" với đội ngũ "chim mồi" liên tục khoe lợi nhuận nhằm tạo tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội (FOMO) cho người nhẹ dạ.

Người tham gia phải mua các gói dịch vụ để kích hoạt tài khoản: gói AI Livestream (2,9 triệu đồng) hoặc các gói Matrix Livestream AI cao cấp từ 14,9 triệu đến 418,9 triệu đồng. Nhiệm vụ của người chơi chỉ là mở ứng dụng xem video vài chục giây mỗi ngày để nhận hoa hồng ảo từ 30.000 đồng đến 1,5 triệu đồng/ngày, rút tiền về tài khoản khi đạt hạn mức 200.000 đồng.

Hơn 220 tỷ đồng bốc hơi

Trong giai đoạn đầu, hệ thống chi trả sòng phẳng để tạo uy tín, khiến hàng chục nghìn người tin tưởng đầu tư hoặc lôi kéo người thân tham gia. Tuy nhiên, kết quả điều tra khẳng định ứng dụng hoàn toàn không có giỏ hàng, sản phẩm hay nguồn doanh thu thực tế từ thương mại điện tử. Dòng tiền trả thưởng thực chất vận hành theo mô hình tháp đa cấp (Ponzi), lấy tiền của người tham gia trước trả cho người sau thông qua cơ chế hoa hồng 7 tầng (từ 1 đến 7 sao).

Đến giữa tháng 4/2026, hệ thống đột ngột sập, lệnh rút tiền bị treo, văn phòng đóng cửa và website ngừng hoạt động. Trước khi cao chạy xa bay, nhóm điều hành đã tìm cách tẩu tán, chuyển dịch dòng tiền qua nhiều tài khoản trung gian và ra nước ngoài.

Tờ Diễn đàn Doanh nghiệp dẫn thông tin từ Cơ quan công an xác định có hơn 40.000 tài khoản trên toàn quốc sập bẫy với tổng số tiền nộp vào lên tới 407 tỷ đồng. Sau khi khấu trừ các khoản chi trả hoa hồng và chi phí hoạt động, số tiền bị nhóm đối tượng chiếm đoạt thực tế vượt mốc 220 tỷ đồng. Hiện lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa hơn 8,6 tỷ đồng và tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.