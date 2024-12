Phá ổ nhóm cắt ghép hình ảnh nhạy cảm, ép khách vay tiền tổ chức tín dụng trả nợ

Ngày 5/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Giang đã khởi tố 13 đối tượng về tội cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an , Công an tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra hành chính tại một văn phòng ở tầng 4, số nhà 265, đường Nguyễn Công Phương, phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi.

Lực lượng công an phát hiện đối tượng Lê Văn Triều (SN 1992, trú tại xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, thành phố Quảng Ngãi) là đối tượng chủ mưu, cầm đầu cùng 18 đối tượng khác đều là nữ giới trú tại tỉnh Quảng Ngãi có dấu hiệu của tội “Vu khống” và “Cưỡng đoạt tài sản”.

Tiến hành khám xét khẩn cấp tại nơi làm việc của Lê Văn Triều và đồng bọn, lực lượng công an đã thu giữ 44 điện thoại di động các loại, 22 bộ máy vi tính và nhiều đồ vật, tài liệu, dữ liệu liên quan đến vụ án.

Đối tượng Triều.

Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Giang xác định, Lê Văn Triều đã lập hai nhóm nhân viên để lấy thông tin của khách hàng đang vay nợ tổ chức tín dụng, tài chính. Sau đó, các đối tượng liên lạc, nhắn tin đe dọa, vu khống, cắt ghép hình ảnh nhạy cảm của khách hàng để đòi nợ trái quy định của các ngân hàng , tổ chức tài chính. Trường hợp khách hàng không thanh toán khoản nợ vay, nhóm này sẽ tìm nơi làm việc của khách hàng để gây áp lực lên đồng nghiệp, lãnh đạo hay người thân để ép người vay thanh toán nợ.

Lê Văn Triều thuê Nguyễn Thị Mỹ Duyên (SN 1998) và Lê Thị Thúy (SN 1990), đều trú tại tỉnh Quảng Ngãi quản lý, điều hành các nhân viên. Lê Văn Triều là người thuê địa điểm, mua các phương tiện cần thiết phục vụ hoạt động như máy vi tính, điện thoại di động, sim "rác", sim “mạo danh”, thông tin người vay nợ và những người liên quan như lãnh đạo cơ quan, đồng nghiệp, người thân.

Các đối tượng liên quan vụ án.

Sau đó, các đối tượng sử dụng sim "rác", sim “mạo danh” và thực hiện việc tạo lập tài khoản Zalo, Telegram, Facebook nặc danh để gọi điện liên lạc đe dọa, xúc phạm, cắt ghép hình ảnh nhạy cảm đăng lên mạng xã hội Zalo, Telegram, Facebook gây áp lực, thúc ép khách hàng phải trả nợ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bắc Giang bước đầu xác định, bằng thủ đoạn nêu trên các đối tượng đã thúc ép khách hàng trả nợ cho ngân hàng khoảng 300 đến 400 triệu đồng; trong đó các đối tượng được hưởng 21% tổng số tiền trên.