Phản ánh về xăng E10 giảm dần sau hơn một tháng triển khai

TS. Đặng Tất Thành, Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương): Người tiêu dùng không còn nhiều băn khoăn khi sử dụng xăng E10

Theo TS. Đặng Tất Thành, sau hơn một tháng triển khai đại trà xăng E10 trên phạm vi cả nước, Bộ Công Thương đã tiếp nhận một số phản ánh, kiến nghị của người tiêu dùng và tổ chức xử lý theo đúng quy định.

Các phản ánh được tiếp nhận qua những kênh chính thức, chủ yếu là hộp thư điện tử, sau đó được kiểm tra, đánh giá trên cơ sở các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành, điều kiện thực tế và ý kiến tham vấn của các cơ quan, đơn vị liên quan để đưa ra kết luận rõ ràng.

Ông Thành cho biết, quá trình tiếp nhận và xử lý phản ánh được thực hiện theo bốn nguyên tắc. Thứ nhất, chỉ ghi nhận các phản ánh qua kênh chính thức nhằm bảo đảm nguồn thông tin, số liệu tin cậy phục vụ công tác đánh giá. Thứ hai, không bỏ sót bất kỳ phản ánh nào của người dân và doanh nghiệp; đồng thời phối hợp với các cơ quan chuyên môn, doanh nghiệp đầu mối, nhà máy lọc hóa dầu, nhà sản xuất phương tiện và các hiệp hội để truy xuất nguồn gốc, kiểm tra chất lượng nhiên liệu cũng như đánh giá tình trạng kỹ thuật của phương tiện. Thứ ba, mọi kết luận đều dựa trên cơ sở khoa học, tham khảo các nghiên cứu trong nước và quốc tế. Thứ tư, kết quả kiểm tra được công bố công khai, minh bạch, giúp người dân yên tâm trong quá trình sử dụng xăng E10.

Theo số liệu ban đầu, số lượng phản ánh, kiến nghị liên quan đến xăng E10 đã giảm dần. Đến nay, người tiêu dùng không còn nhiều băn khoăn khi sử dụng loại nhiên liệu sinh học này.

Ông Nguyễn Văn Khôi, Trưởng Ban Tiêu chuẩn, Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ): Xăng E10 được bổ sung đầy đủ các quy định với khoảng 20 thông số kỹ thuật được kiểm định bằng nhiều phương pháp thử

Xăng E10 được kiểm soát bằng hệ thống quy chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt

Ông Nguyễn Văn Khôi, Trưởng Ban Tiêu chuẩn, Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ), cho biết xăng dầu là mặt hàng chiến lược đặc biệt, tác động trực tiếp đến nền kinh tế, hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân. Vì vậy, công tác quản lý chất lượng xăng dầu đã được thực hiện chặt chẽ trong hơn 20 năm qua với hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) liên tục được cập nhật, từ quy chuẩn đầu tiên ban hành năm 2009 đến các lần sửa đổi vào năm 2015, 2022 và gần đây nhất là năm 2026.

Theo ông Khôi, để triển khai lộ trình sử dụng xăng sinh học E10 theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ đã sửa đổi, bổ sung QCVN 1:2022, nâng tỷ lệ ethanol trong xăng và hoàn thiện các quy định kỹ thuật nhằm bảo đảm chất lượng cũng như an toàn khi đưa vào sử dụng.

Ông cũng làm rõ sự khác biệt giữa Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN). Trong đó, TCVN là các quy định mang tính định hướng, khuyến khích áp dụng, làm cơ sở cho hoạt động đầu tư, lựa chọn công nghệ và đấu thầu. Ngược lại, QCVN là quy định bắt buộc, quy định các ngưỡng tối thiểu về chất lượng, an toàn và môi trường mà mọi doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu, pha chế, phân phối và kinh doanh xăng dầu phải tuân thủ.

Đối với xăng sinh học, hệ thống quản lý chất lượng được xây dựng đồng bộ từ nguyên liệu đầu vào đến sản phẩm cuối cùng. Ethanol nhiên liệu (E100) và biodiesel (B100) đều có bộ tiêu chuẩn riêng; trong khi xăng E5 được kiểm soát thông qua 12 chỉ tiêu kỹ thuật. Riêng xăng E10 đã được bổ sung đầy đủ các quy định tại QCVN 1:2022 và Sửa đổi 1:2026, với khoảng 20 thông số kỹ thuật được kiểm định bằng nhiều phương pháp thử nhằm bảo đảm chất lượng tương đương các loại xăng truyền thống.

Theo ông Khôi, xăng dầu thuộc nhóm hàng hóa có nguy cơ mất an toàn cao nên mọi sản phẩm, từ khâu nhập khẩu, sản xuất đến trước khi lưu thông trên thị trường, đều phải trải qua quy trình đánh giá sự phù hợp và kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt. Chỉ những sản phẩm đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật mới được phép đưa ra thị trường. Điều này tạo cơ sở để người dân và doanh nghiệp yên tâm sử dụng xăng E10.