Bộ Xây dựng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân dự án giao thông

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Bộ Xây dựng vừa có công điện yêu cầu các đơn vị, ban quản lý dự án trực thuộc và Sở Xây dựng các tỉnh: Phú Thọ, Ninh Bình, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đà Nẵng, Đắk Lắk đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông.

Theo Bộ Xây dựng, trong 6 tháng đầu năm 2026, các chủ đầu tư, nhà thầu đã có nhiều cố gắng khắc phục các khó khăn về giải phóng mặt bằng, nguồn cung vật liệu xây dựng, biến động giá nhiên, vật liệu để triển khai các dự án. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện của một số dự án còn chậm, kết quả giải ngân của một số dự án chưa đáp ứng yêu cầu.

Xác định khối lượng các công việc còn lại từ nay đến cuối năm là rất lớn, trong khi thời tiết đã bắt đầu vào mùa mưa, Bộ xây dựng yêu cầu các chủ đầu tư/ban quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục để khởi công các dự án theo kế hoạch.

Các Cục, Vụ liên quan tăng cường kiểm tra, nhận diện các khó khăn, vướng mắc, kịp thời tham mưu Bộ để chỉ đạo nhà thầu triển khai các dự án đáp ứng tiến độ. Chỉ đạo khẩn trương rà soát cập nhật kế hoạch giải ngân các tháng còn lại của năm, tham mưu điều chỉnh kế hoạch vốn từ các dự án giải ngân chậm...

Lãnh đạo các đơn vị phải thường xuyên có mặt tại hiện trường, chủ động phối hợp, làm việc với các địa phương để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng; Tập trung thực hiện các giải pháp, biện pháp linh hoạt, sáng tạo, kịp thời, hiệu quả, quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công đã phân bổ.

Việc đẩy nhanh tiến độ phải gắn với bảo đảm chất lượng công trình, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí, vi phạm quy định pháp luật.