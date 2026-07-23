Phấn đấu đưa Việt Nam vào top 3 ASEAN về chỉ số sức mạnh mềm

Giai đoạn 2026-2030, Chiến lược hướng tới mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về văn hóa, tạo động lực phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, nhất là điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, du lịch văn hóa và di sản. Mục tiêu đặt ra là giành ít nhất 5 giải thưởng quốc tế uy tín trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật; xây dựng và vận hành ổn định 5 liên hoan nghệ thuật quốc tế mang thương hiệu của các địa phương trọng điểm; có thêm ít nhất 5 di sản, danh hiệu được các tổ chức quốc tế công nhận.

Đáng chú ý, Việt Nam phấn đấu xây dựng ít nhất 10 điểm đến du lịch văn hóa - di sản trở thành thương hiệu quốc gia có sức cạnh tranh toàn cầu, được nhận diện trên trường quốc tế; đồng thời thiết lập mới từ 1 đến 3 Trung tâm Văn hóa Việt Nam ở nước ngoài tại các địa bàn chiến lược.

Tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam hướng tới trở thành một trong những trung tâm văn hóa và sáng tạo hàng đầu khu vực, phát triển mạnh sức mạnh mềm văn hóa trên nền tảng kinh tế số và xã hội số. Các chỉ tiêu gồm: giành thêm ít nhất 15 giải thưởng quốc tế uy tín; đăng cai ít nhất một sự kiện quy mô toàn cầu; thành lập thêm ít nhất 5 Trung tâm Văn hóa Việt Nam ở nước ngoài; có thêm 15 di sản, danh hiệu được quốc tế ghi danh. Đặc biệt, Việt Nam đặt mục tiêu nằm trong top 3 ASEAN và top 30 thế giới về Chỉ số Sức mạnh mềm (Soft Power Index).

Để hiện thực hóa các mục tiêu này, Chiến lược xác định phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là nhiệm vụ trọng tâm. Bên cạnh việc từng bước triển khai tham tán, tùy viên văn hóa tại các cơ quan đại diện ngoại giao ở những địa bàn chiến lược, đội ngũ cán bộ văn hóa đối ngoại sẽ được đào tạo bài bản về văn hóa, pháp luật quốc tế, truyền thông đa phương tiện, quản trị văn hóa trên không gian số và làm chủ các công nghệ mới như AI, Big Data, VR/AR.

Cùng với đó, Việt Nam sẽ đổi mới phương thức quảng bá thương hiệu văn hóa quốc gia, tăng cường hiện diện tại các triển lãm, liên hoan phim, hội chợ sách, sự kiện văn hóa - nghệ thuật quốc tế uy tín, đồng thời bồi dưỡng kiến thức lịch sử, văn hóa và kỹ năng quảng bá cho du học sinh, người lao động, chuyên gia trước khi ra nước ngoài, góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế.