Phân khúc bất động sản này liên tục có diễn biến tích cực tại Tp.HCM

Văn phòng xanh đổ bộ thị trường 2024

Theo báo cáo của Savills, nguồn cung văn phòng trong quý 2 tăng 2% so với quý trước, nâng tổng diện tích sàn văn phòng lên đến 2,8 triệu m2 diện tích cho thuê tuần từ 386 dự án. Trong đó, có 3 dự án mới ở khu vực ngoài trung tâm tiếp tục thúc đẩy thị trường phát triển cân bằng và bền vững trên toàn thành phố.

Hạng B chào đón E-Town 6 tại quận Tân Bình, trong khi hạng C có thêm Victory Tower tại Gò Vấp và Landmak 68 tại Phú Nhuận

Giá thuê văn phòng trung bình tăng 2% theo quý và 8% theo năm lên 815.000 đồng/m2/tháng. Công suất đạt 89% giảm 1 điểm phần trăm theo quý và 2 điểm phần trăm theo năm, chủ yếu do nguồn cung mới có công suất thấp.

Riêng ở phân khúc văn phòng hạng A, báo cáo của Savills cho thấy các dự án ngoài trung tâm có tình hình hoạt động mạnh, công suất thuê tăng 6 điểm phần trăm theo quý lên 84%, cao nhất trong các hạng. Giá thuê trung bình cùng đạt 1,1 triệu đồng/m2/tháng, tăng 5% so với quý trước. Báo cáo ghi nhận một số dự án hạng A có tỷ lệ hấp thụ tốt như The METT, The Hallmark và The Nexus.

Theo bà Từ Thị Hồng An, Giám đốc Cấp cao Bộ phận Cho thuê Thương mại Savills Việt Nam, tỷ lệ lấp đầy của toàn thị trường gần như không thay đổi trong 6 tháng đầu năm. Điều này có nghĩa là lượng thuê ròng tương đương với nguồn cung mới.

“Xu hướng này tương quan với sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, cầu vượt cung trong bối cảnh thị trường đang ghi nhận nhiều xu hướng mới như mô hình làm việc tại nhà, ứng dụng công nghệ trong không gian làm việc. Vì vậy, với tỷ lệ hấp thụ tương đương với nguồn cung mới, chúng tôi dự đoán giá thuê văn phòng tại Tp.HCM sẽ bắt đầu bước vào giai đoạn ổn định trong 3 năm tới”, bà An phân tích.

Vị chuyên gia Savills cũng chỉ ra một điểm đáng chú ý là các dự án văn phòng xanh, khi không gian văn phòng bền vững đang trở thành tiêu chuẩn bắt buộc đối với nhiều tập đoàn đa quốc gia. Hà Nội và hầu hết các thị trường lớn trong khu vực đều đang là thị trường của khách thuê. Ngược lại TP.HCM, thị trường này sẽ tiếp tục chứng kiến sức mạnh của các chủ nhà. Tại Tp.HCM, tỷ lệ trống văn phòng hạng A dưới 10% và tòa nhà xanh thấp hơn so với trước. Hầu hết các công ty nước ngoài sẽ tìm kiếm văn phòng hạng sang và do đó tạo thêm một lợi thế không thể phủ nhận cho các tòa nhà này so với các tòa nhà cũ. Động lực này sẽ tiếp tục phát triển trong tương lai nhờ vào mối quan hệ cung - cầu độc đáo này.

Bán lẻ “khởi sắc” nhờ kinh tế nội địa phục hồi

Ở lĩnh vực bán lẻ, bà Từ Thị Hồng An chỉ ra xu hướng nổi bật khi các khách thuê ngành F& B đang thúc đẩy nhu cầu mở rộng tại Tp.HCM cũng như các thị trường lân cận như Bangkok, Singapore.

Theo bà An, nhiều mô hình F&B trên thị trường, từ thức ăn nhanh, quán cà phê, đồ uống, quán bar và câu lạc bộ, bình dân đến nhà hàng cao cấp đều đang có nhu cầu mở rộng. Vì vậy, trong sân chơi này, cả những người chơi trong nước và quốc tế ngày càng đông đúc. Ở quy mô nhỏ hơn, chúng ta thấy các đặc điểm về thể thao và chăm sóc sức khỏe theo phong cách sống khá năng động trên thị trường.

Báo cáo của Savills ghi nhận các giao dịch trong 6 tháng đầu năm 2024 đạt quy mô trung bình 256 m2 NLA, tăng 26% theo năm khi các chuỗi thương hiệu như Muji, Poseidon, Uniqlo mở rộng. Ngành thời trang chiếm 35% diện tích cho thuê, tiếp theo là F& B với 30%; thiết bị gia dụng và nội thất 15% và giải trí chiếm 11%.

Ở góc độ thị trường chung, bà Cao Thị Thanh Hương, Quản lý Cấp cao Bộ phận Nghiên cứu, Savills Tp.HCM nhận định: “Nền kinh tế nội địa phục hồi mạnh mẽ đã thúc đẩy sự phát triển của ngành bán lẻ, thu hút các thương hiệu mới gia nhập thị trường và tiếp tục mở rộng”.

Tại Tp.HCM, nguồn dân số trẻ, tầng lớp trung lưu ngày càng phát triển và tài sản tăng sẽ góp phần mở rộng thị phần bán lẻ hiện đại. Trong quý 2 vừa qua, nguồn cung mặt bằng bán lẻ cho thuê tăng 1,5 triệu m2, tăng 2% sau khi dự án Vincom Mega Mall Grand Park mở cửa. Nguồn cung bán lẻ mới tiếp tục chuyển dịch ra khu vực ngoài trung tâm với 75% tổng nguồn cung tương lai. Công suất cho thuê toàn thị trường đạt 94% tăng 2 điểm phần trăm theo quý và 3 điểm phần trăm theo trong quý 2/2024. Công suất tại khu vực trung tâm và khu vực nội thành tăng nhẹ 1 điểm phần trăm.

Giá thuê tầng trệt đạt 1,3 triệu đồng/m2/tháng, ổn định theo quý và tăng 3% theo năm nhờ 20% tổng nguồn cung ở Tp.HCM có giá thuê tăng do các chủ đầu tư đã dừng các chính sách ưu đãi.