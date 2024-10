Phản ứng của Lưu Hương Giang khi vụ việc Hồ Hoài Anh tại Tây Ban Nha đã có phán quyết

Trong 2 năm xảy ra vụ ồn ào bị một cô gái 17 tuổi tố tại Tây Ban Nha, Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng ngày càng kín tiếng. Đến mới đây, bà Trần Trà My - một người Việt sinh sống và làm luật sư, phiên dịch cho toà án tại Tây Ban Nha đã có chia sẻ liên quan đến vụ việc ồn ào của 2 nghệ sĩ. Theo đó, bà Trần Trà My cho hay Toà án Palma de Mallorca đã ra quyết định lưu hồ sơ và đình chỉ vụ án có điều kiện vì không tìm được bằng chứng chứng minh hành vi phạm tội.

Sau phán quyết này, phản ứng của 2 nghệ sĩ lẫn những người thân cận gây chú ý. Theo đó, Hồ Hoài Anh, Hồng Đăng vẫn giữ thái độ im lặng, không tương tác hay chia sẻ lại bài đăng của bà Trà My. Tuy nhiên, Lưu Hương Giang lại có động thái gây chú ý. Theo đó, nữ ca sĩ đã "thả like" bài đăng thông báo toà án đã đình chỉ vụ án được đăng tải trên Facebook của bà Trà My. Động thái này một phần chứng minh Lưu Hương Giang có sự quan tâm, dõi theo những diễn biến trong vụ lùm xùm của Hồ Hoài Anh.

Lưu Hương Giang tương tác bài đăng của bà Trần Trà My - luật sư, người hỗ trợ xử lý vụ án của Hồ Hoài Anh đăng tải

Hồi tháng 7/2022, vụ việc một diễn viên và nhạc sĩ nổi tiếng của Việt Nam bị cô gái 17 tuổi người Anh tố cưỡng hiếp trên đảo Mallorca (Tây Ban Nha) gây chấn động Vbiz. Thời điểm đó, danh tính 2 người Việt Nam này không được công khai nhưng dựa vào những chi tiết như nghề nghiệp, tuổi tác... thì Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng bị gọi tên. Bởi lẽ vào vài ngày trước khi xảy ra sự việc, Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng liên tục cập nhật những hình ảnh đồng hành cùng nhau trong chuyến đi tại Tây Ban Nha.

Đến ngày 22/10, bà Trần Trà My - một người đang sinh sống tại Tây Ban Nha với kinh nghiệm từng làm luật tại Tây Ban Nha và làm công việc phiên dịch cho Toà án của Tây Ban Nha đã đăng bài viết cập nhật diễn biến sự việc. Trà My được Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng nhờ hỗ trợ giải quyết sự việc này. Theo đó, bà Trần Trà My cho hay vào tháng 7/2024, toà án Palma de Mallorca đã ra quyết định lưu hồ sơ và đình chỉ vụ án có điều kiện vì không tìm được bằng chứng chứng minh hành vi phạm tội.

Nói về quá trình gặp gỡ, trao đổi và tìm hiểu sự việc trong 2 năm qua, bà Trà My chia sẻ: "Có những buổi phân tích, nói chuyện với Luật sư Tây Ban Nha, những thời điểm chúng ta cũng hoang mang và dự tính những diễn biến có thể xảy ra, nhưng rồi mọi chuyện cũng đã qua khi cơ quan điều tra không đưa ra được bất kỳ bằng chứng nào buộc tội hai anh. Ngay khi các anh trở về Việt Nam vào đầu tháng 8 năm 2022, ba anh em đã rất vui mừng, nhưng vẫn thận trọng chưa thông báo trên truyền thông khi vụ việc vẫn còn chưa ngã ngũ".

Toà án Palma de Mallorca đã ra quyết định lưu hồ sơ và đình chỉ vụ án liên quan đến Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng vì không tìm được bằng chứng chứng minh hành vi phạm tội

Hồi tháng 7/2022, khi xảy ra sự việc lùm xùm này, Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh chọn cách im lặng. Đến tháng 8/2022,Tòa án Palma trả lại hộ chiếu để cả hai về nước. Hồ Hoài Anh chủ động xin nghỉ việc tại Học Viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Sau thời gian dài "ở ẩn", nam nhạc sĩ dần trở lại với công việc nhưng cũng hạn chế lộ diện. Gần đây nhất, Hồ Hoài Anh xuất hiện trong một sự kiện công bố đêm nhạc từ thiện, gây quỹ cho bà con khắc phục hậu quả sau bão lũ. Nam nhạc sĩ nói: "Chắc chắn mọi người cũng có những thắc mắc rằng sao lâu ngày Hồ Hoài Anh không xuất hiện. Thời gian này Hoài Anh muốn làm bất cứ công việc gì thì mình cũng đứng đằng sau thôi. Và công việc này thì mình cũng âm thầm ở đằng sau".

Về mối quan hệ với Lưu Hương Giang, cả hai vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp trong công việc. Trên trang cá nhân, Hồ Hoài Anh thỉnh thoảng sẽ đăng ảnh gặp gỡ các con nhưng không nhắc đến Lưu Hương Giang. Vào tháng 1/2024, diva Mỹ Linh vô tình để lộ việc Hương Giang và Hồ Hoài Anh đã ly hôn. Cụ thể, Mỹ Linh cho biết: "Giang lúc buồn không như ý nhắn tin cho chị Linh than vài câu. Đấy là sau hậu trường, còn trên sân khấu chỉ có nụ cười rạng rỡ của tất cả các chị em. Vì sân khấu là cống hiến, trong 'héo' mấy thì ngoài cũng vẫn là 'tươi'. Cái nghề nó phải thế. Nhớ Tết năm ngoái, Giang đi cùng chồng cũ đưa các con đến nhà chị Linh, anh Quân chơi. Mình nhìn Giang, ánh nhìn thay cho câu hỏi. Giang bảo chúng em quyết làm bạn chị ạ, cùng nhau nuôi dạy các con nên người. Rồi Giang cười mà mắt vẫn buồn".

Mỹ Linh từng làm lộ chuyện Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang đã ly hôn

Trong chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, Lưu Hương Giang thừa nhận gặp những bấn ổn tâm lý: "Tôi đang có nhiều tâm trạng, nhiều sự xáo trộn trong đầu. Chị em nghệ sĩ chúng tôi khi đã có gia đình thường không hoạt động sôi nổi nữa mà lui về chăm sóc chồng con. Chúng tôi mất khá nhiều năm để lui về hậu trường. Tôi đang gặp rất nhiều vấn đề cá nhân, làm sức khỏe, tinh thần đi xuống. Tôi là người lạc quan, luôn suy nghĩ tích cực nhưng không ngờ lại có những giai đoạn như thế này. Cuộc đời không ai nói trước được. Cá nhân tôi là người đặt gia đình lên trên hết nên khi có những chuyện xảy ra, tôi luôn đấu tranh tư tưởng xem thời điểm này có tiếp tục được nữa hay không".

Lưu Hương Giang từng để chia sẻ về khoảng thời gian bất ổn khi tham gia Chị đẹp