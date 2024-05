Phản ứng của người dân TP HCM khi nhận hóa đơn tiền điện tháng 4

Sau kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, trên nhiều diễn đàn và mạng xã hội, người dân cùng "khoe" hóa đơn tiền điện tháng 4.



Trên 1 nhóm cộng đồng, có người đăng nội dung "dân chơi giờ đừng khoe đồ hiệu nữa, khoe bill tiền điện đi", chỉ sau hơn 20 phút đã thu hút hơn 100 comment. Nhiều thành viên của cộng đồng này cho biết hóa đơn tiền điện tháng 4 tăng đến 40%-50% so với tháng 3 nhưng do đã có sự chuẩn bị tâm lý trước nên không bị sốc.



Anh Nguyễn Vinh Hiếu, ngụ quận 8, TP HCM, cho biết nhà chỉ có 2 vợ chồng, tiền điện bình thường chỉ khoảng 450.000 – 460.000 đồng, tháng 3-2024 tăng lên 550.000 đồng nhưng tháng 4 đã nhảy lên mức 725.000 đồng. "Tôi ở chung cư, bình thường chỉ cần mở hết cửa sổ, cửa cái và dùng quạt máy là đủ mát. Nhưng gần chục ngày nay phải mở máy lạnh phòng khách gần như mở 24/24 giờ, mọi sinh hoạt chuyển hết ra phòng khách để trốn nóng và tiết kiệm điện nhất có thể" – anh Hiếu giải thích.

Tương tự, chị Ngọc, ngụ quận Bình Thạnh, cho biết vừa đóng hơn 997.000 đồng tiền điện, là mức cao nhất từ trước đến nay của gia đình chị. "Chủ yếu do xài máy lạnh nhiều. Nắng nóng quá, không có máy lạnh là thở không nổi" – chị Ngọc giải thích.

Dù vậy, vẫn có không ít người tỏ ra bất ngờ khi nhìn hóa đơn tiền điện dù trước đó đã "chuẩn bị tâm lý". Anh Trần Văn Thái, ngụ quận 3, TP HCM, cho biết anh không tin vào mắt mình khi thấy hóa đơn tiền điện tháng 4 gần 5 triệu đồng, tăng 2 triệu đồng so với tháng trước.

"Nhà có 3 máy lạnh, 2 tủ lạnh mở 24/24. Vợ con tôi đã quen dùng máy lạnh khoảng 23-24 độ C, mấy ngày nắng nóng phải chỉnh xuống 20-21 độ C mới đủ mát. Biết là tiền điện sẽ đội lên cao nhưng không ngờ lại nhảy vọt đến vậy" – anh Thái bộc bạch.

Hóa đơn tiền điện gần 5 triệu đồng của hộ gia đình anh Trần Văn Thái

Với tình hình thời tiết nắng nóng cực đoan trong tháng 4, sản lượng điện sinh hoạt tăng cao và hóa đơn tiền điện tăng cao đã được ngành điện dự báo.

Từ cuối tháng 3, Tổng Công ty Điện lực TP HCM (EVNHCMC) đã dự báo lượng điện tiêu thụ trong tháng 4 sẽ đạt mức "chưa từng có trong lịch sử" do cao điểm nắng nóng, nhiệt độ nhiều thời điểm lên hơn 37-40 độ C. Số giờ nắng nóng trong ngày cũng nhiều hơn, thậm chí cả thời gian ban đêm. Do vậy, nhu cầu sử dụng điện của khách hàng cũng tăng lên, chủ yếu do sử dụng nhiều các thiết bị giải nhiệt, làm mát, đặc biệt là máy lạnh.



"Sản lượng điện sinh hoạt tháng 4 tăng 12% so với tháng 3 và tăng 20% so với tháng 4 năm 2023. Trong tháng, số khách hàng sử dụng bậc 6 đã tăng lên 44% trog tổng số khách hàng sử dụng điện sinh hoạt (ở tháng bình thường chỉ chiếm khoảng 25%). Do đó tiền điện của rất nhiều hộ dân tăng vọt trong tháng 4" – ông Bùi Trung Kiên, Phó tổng giám đốc EVNHCMC, giải thích.

Theo dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn, tháng 5 nền nhiệt có giảm so với tháng 4 và bắt đầu vào mùa mưa nhưng vẫn còn ở mức cao, thời gian nắng ban ngày còn dài nên ngành điện TP HCM khuyến cáo người dân tiếp tục tăng cường các giải pháp tiết kiệm điện.