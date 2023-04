Pháp lý và tiến độ xây dựng - "kim bài" lội ngược dòng

Pháp lý minh bạch - yếu tố ưu tiên hàng đầu



Quá trình thanh lọc thị trường cũng khiến người mua nhà trở nên thận trọng hơn. Thay vì "mạo hiểm" thì giờ đây khách mua có sự sàng lọc, đánh giá toàn diện để chọn sản phẩm đủ tiêu chuẩn.

Nếu như trước đây nhà đầu tư quan tâm nhiều đến vị trí, tiêu chuẩn sống, khả năng sinh lời của một dự án thì hiện tại, pháp lý và tiến độ xây dựng là hai yếu tố tiên quyết chinh phục khách hàng, đặc biệt là người mua ở thực.

Anh Thanh Bình, một nhà đầu tư lâu năm tại Bình Dương cho biết: "Với tình hình thị trường hiện nay, tôi sẽ phải "khó tính" hơn nữa trong việc lựa chọn tìm hiểu những dự án mà chủ đầu tư cam kết về pháp lý và thực sự đang thi công. Chỉ khi đủ hai yếu tố này mới có cơ sở để xuống tiền, bản thân cũng yên tâm vì đã trao gửi đúng chủ đầu tư uy tín".



Trong bối cảnh hiện nay, các chuyên gia cho rằng, việc tìm đến những dự án đã thành hình để kiểm chứng được chất lượng và pháp lý minh bạch là cần thiết. Đó cũng là lý do vì sao thời gian gần đây, nhiều chủ đầu tư uy tín tự tin mời khách hàng tham quan thực tế dự án mang đến trải nghiệm rất thực tế.

Happy One Central tại trung tâm thành phố Thủ Dầu Một đang tổ chức cho khách hàng tham quan thực tế dự án sáng thứ Bảy hàng tuần.

Sản phẩm thật, xây dựng tốt mang lại giá trị thật



Theo ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản VN, những tháng đầu năm 2023, dòng tiền đầu tư đã dần quay trở lại khi yếu tố tâm lý được phục hồi, trạng thái dè dặt, nghe ngóng không còn nhiều. Tuy nhiên, hướng đi của dòng tiền nay đã khác. Dòng tiền đang chảy vào phân khúc sản phẩm đáp ứng nhu cầu thực và có khả năng gia tăng giá trị trong dài hạn với sự thận trọng cần thiết.

Đồng tình với quan điểm này, đại diện Vạn Xuân Group - một trong những chủ đầu tư đang được đánh giá cao nhờ duy trì tiến độ xây dựng ổn định và cam kết pháp lý dự án đầy đủ cho biết, dù thị trường hiện nay chuyển dịch theo hướng nào thì câu chuyện đầu tư an toàn vẫn luôn là xu hướng, giúp bảo vệ lợi ích tuyệt đối cho khách hàng. Do đó, trước khi được giới thiệu ra thị trường, Happy One Central đã có một quá trình chuẩn bị chỉn chu, đảm bảo yếu tố pháp lý minh bạch, công khai theo từng giai đoạn đến khách hàng.

Happy One Central được chuẩn bị kỹ lưỡng từ pháp lý, thiết kế đến việc chọn đối tác triển khai

Happy One Central tọa lạc tại trung tâm TP Thủ Dầu Một, dễ dàng kết nối trung tâm hành chính và các khu công nghiệp lớn của Bình Dương cũng như nội thành TP. Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, ưu điểm đang tạo ra thế mạnh cạnh tranh trực tiếp cho dự án là pháp lý và tiến độ xây dựng. Không chỉ sở pháp lý đầy đủ, sẵn sàng ký HĐMB ngay Happy One Central còn gây ấn tượng với tiến độ thi công vượt trội. Đại diện chủ đầu tư cho biết, dự án sẽ hoàn thành bê tông cốt thép cột dầm sàn tầng 30 trước lễ 30/4 này đồng thời sẽ cất nóc đầu Quý III/2023.



Đánh giá về Chủ đầu tư Vạn Xuân Group, vợ chồng anh Dương (cư ngụ tại Bình Dương) chia sẻ:"Về tiến độ xây dựng Vạn Xuân Group làm rất uy tín, bởi thực tế tại công trường dự án công nhân làm xuyên suốt, liên tục. Bên cạnh đó, chủ đầu tư cũng có nhiều chính sách hấp dẫn như: quà tặng tối thiểu 350 triệu đồng, hỗ trợ lãi suất 0% trong 3 năm. Đặc biệt, ai có hộ khẩu tại Bình Dương sẽ được ưu đãi thêm 0,5%. Sau khi tìm hiểu và tham quan thực tế dự án, vợ chồng tôi quyết định mua căn 2 phòng ngủ để chuẩn bị chào đón thành viên mới vào năm tới", anh Dương chia sẻ.

